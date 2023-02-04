Что происходит в жизни известных артистов и спортсменов, чье здоровье так беспокоило всех в минувшем месяце

Поклонники не на шутку встревожились, ведь прогнозы врачей слишком уж оптимистичными не выглядели. К счастью, на днях появились и позитивные новости.

«Ваши молитвы привели меня домой»

Народный артист РСФСР, легендарный актер и режиссер Никита Михалков провел в больнице три январские недели. На прошлой неделе Никита Сергеевич поблагодарил людей, которые желали ему скорейшего выздоровления:

«Дорогие мои друзья, уверен, что очень во многом (кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом) ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны... Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви…»

77-летний Михалков попал в больницу после того, как появились тревожные симптомы: температура, кашель, небольшая одышка. Говорили, что у мэтра грипп, на фоне которого развились пневмония и некоторые осложнения, связанные с этим воспалением. Михалкова лечили в московской клинической больнице № 52: здесь имеется новейшее медицинское оборудование, а у врачей большой опыт.

Именно в реанимационном отделении 52-й больницы за годы пандемии спасли жизни многим тяжелым больным. К примеру, доктора этого отделения поднимали на ноги певицу MaкSим, которую перевели сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике.

Несмотря на то что Никита Сергеевич провел первые недели госпитализации в реанимационном состоянии, он был в сознании, дышал самостоятельно. Серьезных угроз жизни мэтра не было, информация о «тяжелом состоянии» обладателя «Оскара» оказалась преувеличена. Однако пневмония требовала серьезного лечения.

Известный актер, сценарист и режиссер Александр Адабашьян, которого с Никитой Сергеевичем связывает многолетняя дружба, регулярно с товарищем созванивается: «Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы поскорее приступить к работе».

«Я теперь железная леди!»