Что происходит в жизни известных артистов и спортсменов, чье здоровье так беспокоило всех в минувшем месяце

Поклонники не на шутку встревожились, ведь прогнозы врачей слишком уж оптимистичными не выглядели. К счастью, на днях появились и позитивные новости.
«Ваши молитвы привели меня домой»
Народный артист РСФСР, легендарный актер и режиссер Никита Михалков провел в больнице три январские недели. На прошлой неделе Никита Сергеевич поблагодарил людей, которые желали ему скорейшего выздоровления:
«Дорогие мои друзья, уверен, что очень во многом (кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом) ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны... Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви…»
77-летний Михалков попал в больницу после того, как появились тревожные симптомы: температура, кашель, небольшая одышка. Говорили, что у мэтра грипп, на фоне которого развились пневмония и некоторые осложнения, связанные с этим воспалением. Михалкова лечили в московской клинической больнице № 52: здесь имеется новейшее медицинское оборудование, а у врачей большой опыт.
Именно в реанимационном отделении 52-й больницы за годы пандемии спасли жизни многим тяжелым больным. К примеру, доктора этого отделения поднимали на ноги певицу MaкSим, которую перевели сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике.
Несмотря на то что Никита Сергеевич провел первые недели госпитализации в реанимационном состоянии, он был в сознании, дышал самостоятельно. Серьезных угроз жизни мэтра не было, информация о «тяжелом состоянии» обладателя «Оскара» оказалась преувеличена. Однако пневмония требовала серьезного лечения.
Известный актер, сценарист и режиссер Александр Адабашьян, которого с Никитой Сергеевичем связывает многолетняя дружба, регулярно с товарищем созванивается: «Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы поскорее приступить к работе».
«Я теперь железная леди!»
Лариса Удовиченко считает, что перелом сделал ее сильнее. Фото: Persona Stars
Серьезные неприятности в жизни 67-летней Ларисы Удовиченко начались в конце прошлого года, но известно о них стало гораздо позже. Причем, как это часто бывает, сразу же начали рассказывать какие-то страшные небылицы. Расстроенная этими глупостями Лариса Ивановна сообщила о том, что произошло на самом деле. Оказывается, народная артистка РФ упала на съемках. Падение было крайне неудачным, диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
Актрисе сделали операцию, но сейчас Лариса Ивановна уже ходит и занимается легкими домашними делами. Весь январь Удовиченко провела дома. В середине февраля звезда таких картин, как «Самая обаятельная и привлекательная» и «Место встречи изменить нельзя», планирует выйти на сцену в антрепризных спектаклях. Актриса объясняет: «С возрастом кости становятся хрупкими…
Мои ослабленные кости после остеопороза уже нужно поддерживать, и слава богу, что мне сделали эту операцию. И смех и грех, но мое падение привело к тому, что мне укрепили позвоночник: я шучу, что я теперь железная леди и ничего не боюсь. А раньше боялась оступиться…»
Сейчас Удовиченко, помимо восстановления, озабочена еще одной проблемой. Дело в том, что ее экс-супруг Геннадий Болгарин, с которым актриса развелась больше 20 лет назад, решил засветиться в одном из ток-шоу, где заявил: «Она упала дома, упала неудачно. Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. С Ларисой такое не в первый раз.
Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить…» Естественно, подобные «откровения» Удовиченко не обрадовали - артистка даже подумывает о том, чтобы подать в суд на бывшего мужа и на телешоу, в котором он так «ярко» выступил.
«Он в руках лучших врачей»
Поклонники Романа Костомарова хотят вновь увидеть фигуриста бодрым и жизнерадостным. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
Знаменитому фигуристу Роману Костомарову 8 февраля исполнится 46 лет - увы, день рождения он отметит в больнице. После новогодних праздников, когда завершились выступления в ледовых шоу на закрытых и открытых площадках, олимпийский чемпион попал в реанимацию с тяжелой пневмонией, которая привела к осложнениям. Спортсмена сначала подключили к ИВЛ, затем и к аппарату ЭКМО, который заменяет функцию легких и других органов. Сейчас Костомаров пришел в себя, однако состояние спортсмена по-прежнему тяжелое.
Восстановление займет долгое время. Вот что о болезни Романа рассказала Татьяна Тарасова: «Он простудился, у него воспаление легких. Но присоединилась и какая-то инфекция, которая дает такие кошмарные последствия. Но он у наших лучших врачей. Они борются, мы стараемся им не мешать. Молимся и думаем о нем…» К радости близких, поклонников и коллег, недавно появились первые оптимистичные новости о состоянии здоровья замечательного фигуриста.