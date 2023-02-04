Во сколько звездам обходится содержание их загородных особняков

Дома там огромные, как, впрочем, и счета за «коммуналку». К тому же надо платить прислуге, без которой в таких хоромах никак не обойтись. Вот и выходит, что содержание этих особняков влетает их хозяевам в копеечку.
Коммунальные услуги (дом в Подмосковье) - от 25 до 100 тысяч рублей в месяц
Певец Виктор Салтыков с семьей живет в особняке, в котором установлена система «умный дом», регулирующая в том числе и отопление в доме. Салтыков уверяет, что экономит на отоплении за счет теплых полов, а электричество бережет благодаря энергосберегающим лампочкам: «Дом у меня 400 квадратов, вода из своей скважины на участке. За газ плачу 10 тысяч рублей, столько же за свет. За все получается 25 тысяч в месяц». Естественно, летом без отопления «коммуналка» меньше.
А вот у Дмитрия Диброва цены не такие ласковые. Дибров живет в поселке на Рублево-Успенском шоссе в доме площадью 1100 квадратных метров.
Коммунальные платежи за особняк Дмитрия Диброва (на фото с сыном) тянут на 70 тысяч в месяц. Фото: Михаил Фролов/КП
Недавно в особняке появился паровой камин - доставили его из Китая, он греет и увлажняет воздух. Во сколько же обходится «коммуналка» этой зимой? Жена Дмитрия Полина рассказывает: «Скважина у нас своя, поэтому за воду мы не платим. За электричество, газ, коммунальное обслуживание в поселке платим 70 тысяч в месяц. Дима ругается жутко, что я выключаю на ночь свет на улице, а я экономлю. Если бы не выключала, то это плюс еще 10 тысяч в месяц».
Так как большинство шикарных домов звезд находится в элитных поселках, то платежи начисляются и за инфраструктуру, и за обслуживание: охрана, уборка, коммуникации, благоустройство, вывоз мусора. Эта сумма варьируется от 20 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от поселка.
Анастасия Волочкова содержит дом площадью 700 квадратов в поселке Новахово - «коммуналка» обходится в среднем в 50 тысяч рублей в месяц.
Фото: соцсети
Кстати, за квартиру в центре Москвы площадью 165 квадратных метров Волочкова платит около 17 тысяч рублей.
Ксения Собчак переехала в дом площадью 1000 квадратов в поселке «Горки-8». В особнячке, по оценкам экспертов, только освещение потянет на 30 тысяч рублей в месяц, а с учетом всех платежей выходит больше 100 тысяч.
Фото: соцсети
Плюс обслуживание бассейна - еще 20 тысяч. Кстати, в этом же поселке у Собчак есть еще один дом - поменьше.
И Ксения в своих тратах не одинока: Дарья Донцова сообщила, что за 3 дома и 2 квартиры ее семья платит в районе 200 тысяч рублей - и это с учетом льгот, которые есть у ее мужа.
А вот Александр Серов в конце года подсчитал: три квартиры в Москве и дом с бассейном в Подмосковье обходятся ему ежемесячно в 500 тысяч рублей. Потом сам удивился такой огромной сумме, а когда разобрался, уточнил: полмиллиона - это вместе с обслуживающим персоналом (домработница и помощник по хозяйству).
Домработница - 80 тысяч рублей в месяц
Большой дом с огромной территорией требует внимания специалистов, проще говоря, нужна прислуга. У звезд часть обслуживающего персонала - постоянные сотрудники, с проживанием на территории имения. Есть и приходящая: садовники, чистильщики бассейнов (по 4000 рублей за визит), повара для особых ужинов (от 4000 рублей за час).
Что касается домработницы, то чаще всего помощница по хозяйству у знаменитостей постоянная, и дел у нее хватает: она убирает, поддерживает порядок в доме, стирает и гладит вещи, контролирует отправку одежды в химчистку, ухаживает за комнатными растениями, заботится о домашних питомцах. По договоренности занимается приготовлением пищи, хотя чаще всего на большую семью готовит повар. К примеру, у Волочковой домработница еще и повар, так как балерина живет одна и ест мало. Домработница с мужем (он выступает помощником по бытовым вопросам) живут в отдельном доме со своими детьми.
Что касается охраны, то она в подобных поселках общая, в домах стоят системы видеонаблюдения. К примеру, у Ксении Собчак суперсовременная система безопасности: вход в дом и во все комнаты - по отпечаткам пальцев.
Чтобы управлять этим поместьем, Филиппу Киркорову приходится нанимать кучу людей. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Также у звезд работают персональные водители, а если есть дети, то и няни. Скажем, у Филиппа Киркорова есть и домработница, и помощник по хозяйству, и повар, и садовник, а также две няни и два водителя - для самого певца и для детей. У рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой четверо детей, поэтому с ними живут три няни, плюс домработница, повар, помощник по хозяйству.
Если говорить о финансовой составляющей, то цифры в среднем такие: зарплата домработницы с проживанием - 80 тысяч рублей, доплата за приготовление пищи - 15 тысяч; помощник по хозяйству с проживанием - 90 тысяч; няня с проживанием - 120 тысяч рублей; персональный водитель - 90 тысяч; повар - 150 тысяч рублей.
Итого: Ежемесячные расходы звездной семьи с детьми в загородном доме с прислугой в среднем составляют 400 - 500 тысяч рублей в месяц.