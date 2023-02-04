Во сколько звездам обходится содержание их загородных особняков

Дома там огромные, как, впрочем, и счета за «коммуналку». К тому же надо платить прислуге, без которой в таких хоромах никак не обойтись. Вот и выходит, что содержание этих особняков влетает их хозяевам в копеечку.

Коммунальные услуги (дом в Подмосковье) - от 25 до 100 тысяч рублей в месяц

Певец Виктор Салтыков с семьей живет в особняке, в котором установлена система «умный дом», регулирующая в том числе и отопление в доме. Салтыков уверяет, что экономит на отоплении за счет теплых полов, а электричество бережет благодаря энергосберегающим лампочкам: «Дом у меня 400 квадратов, вода из своей скважины на участке. За газ плачу 10 тысяч рублей, столько же за свет. За все получается 25 тысяч в месяц». Естественно, летом без отопления «коммуналка» меньше.

А вот у Дмитрия Диброва цены не такие ласковые. Дибров живет в поселке на Рублево-Успенском шоссе в доме площадью 1100 квадратных метров.