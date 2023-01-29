Как за каменной стеной! Имена мужей-однолюбов: женятся раз и на всю жизнь

Каждая женщина хочет в мужья надежного молодого человека: на которого можно положиться в трудный момент. Эксперты узнали имена самых преданных мужчин-однолюбов. Они чаще всего женятся один раз и на всю жизнь, сохраняя верность своей любимой женщине.
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Андрей
Даже под пытками останется верен своей второй половинке. Из такого получится отличный семьянин. Андрей никогда не забывает о той, кого он по-настоящему любит. Даже если рядом окажется привлекательная особа, ее чары едва ли возымеют над ним эффект. Этот мужчина готов взять на себя ответственность за семью. И если выбрал женщину, то одну и на всю жизнь.
Евгений
Ищет в спутницы ту, которая готова к серьезным отношениям. Он станет ласковым и заботливым мужей. Но не надо думать, что Евгений бесхарактерный простак. Этого мужчину отличает стальная воля. Он может постоять и за любимую, и за семью. За ним женщина будет, как за каменной стеной.
Юрий
Долго приглядывается к потенциальной невесте. Его влекут только долгие и крепкие отношения. Юрий по своему характеру уравновешенный, рассудительный. И главное - он стопроцентный однолюб. Такой мужчина сделает все, чтобы у его возлюбленной жизнь была как в сказке.
По материалам vnimanie.pro