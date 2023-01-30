Дина Гарипова: как стала победительницей первого «Голоса», какое место заняла на «Евровидении» и от кого родила сына

Певица Дина Гарипова попала в первый сезон шоу «Голос», предпочтя его английскому телепроекту. И не прогадала - вокальные данные восходящей звезды поразили самого Александра Градского. С ним она дошла до финала и вписала свое имя в историю телеконкурса как первая победительница. Как сложилась карьера артистки после проекта и от кого она сейчас воспитывает сына - читайте далее.
Дина Гарипова: детство, родители
Дина Гарипова родилась в Татарстане, в городе Зеленодольске, 25 марта 1991 года. Ее родители Фагим Мухаметович и Альфия Газизяновна – врачи, кандидаты медицинских наук. Дина – второй ребенок в семье, у нее есть старший брат Булат.
Дина Гарипова в детстве. Фото: соцсети
Тягу к музыке Дина проявила с дошкольного возраста. Уже в шесть лет она занималась вокалом в местной студии «Золотой микрофон». И демонстрировала большие успехи, за что неоднократно участвовала в конкурсах и фестивалях, завоевывая награды и премии.
В 1999 году Гарипова стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса «Жар-птица» (Иваново), в 2001 — лауреатом I степени республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В 2005 году Дина Гарипова стала лауреатом международного конкурса в городе Тарту (Эстония), в 2008 году – заняла первое место в фестивале «Созвездие-Йолдызлык». Затем она выступала с заслуженным артистом Татарстана Габдельфатом Сафиным, побывав с его музыкальным коллективом на гастролях.
Юная Дина Гарипова с Владом Топаловым. Фото: соцсети
В 2008 году певица вместе с театром «Золотой микрофон» приняла участие в международном конкурсе во Франции с мюзиклом, и коллектив завоевал Гран-при. В начале 2010-го Гарипова дебютировала на конкурсе «Зимняя эстрада» с собственным музыкальным коллективом и стала победителем.
Между тем, куда-то уезжать артистка не планировала, а поступила в Казанский федеральный университет на факультет журналистики. Однако, попытать счастья в Москве все-таки осмелилась – она отправила заявку на участие в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале.
Дина Гарипова: «Голос»
Причем, летом 2012 года Гарипова прошла отбор не только в российское шоу, но и успешно преодолела кастинг на британский телепроект Britain’s Got Talent. Только выбор сделала в пользу отечественной сцены.
Дина Гарипова на шоу "Голос". Фото: соцсети
Гарипова попала в команду Александра Градского. И в декабре 2012 года победила с 66,2% голосов, обойдя Эльмиру Калимуллину. Дину окрестили «русской Адель», поклонники называли ее вокал волшебным. На следующий день после победы Гариповой присвоили звание заслуженной артистки Республики Татарстан.
Дина Гарипова получила звание заслуженной артистки Татарстана из рук президента республики Рустама Минниханова. Фото: соцсети
В юбилейном, 10 сезоне «Голоса» в 2021 году Гарипова появилась снова. Она спела ту же самую песню «А напоследок я скажу», что и 9 лет назад, на «слепых» прослушиваниях. И к ней обернулись три наставника из четырех – кроме Александра Градского.
Дина Гарипова: «Евровидение»
В феврале 2013 года объявлено, что Дина Гарипова будет представлять Россию на вокальном конкурсе «Евровидение-2013» в Швеции. Певица отправилась покорять Старый Свет с песней What If, написанной шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с бывшим бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным.
Дина Гарипова на "Евровидении". Фото: соцсети
Звезда смогла пройти в финал, где заняла пятое место с 174 очками, уступив конкурсантам из Дании, Азербайджана, Украины и Норвегии.
Дина Гарипова: карьера
Победительница «Голоса» Гарипова заключила двухгодичный контракт со студией «Юниверсал Мьюзик». Несколько месяцев артистка гастролировала вместе с другими звездами телешоу. Вокал Дины Гариповой по достоинству оценил франкоканадский певец Гару, звезда мюзикла «Нотр-дам де Пари» и наставник французской версии телепроекта «Голос». В феврале 2014 года вышла дуэтная композиция Гару и Гариповой «Du Vent Des Mots», а уже осенью певица дала свой первый сольный концерт в «Крокус Сити Холл», презентовав дебютный альбом «Два шага до любви» с 12 песнями.
Дина Гарипова на сцене. Фото: Global Look Press
Через 2 года Гарипова, Вячеслав Кулаев, Любовь Казарновская, Игорь Матвиенко и Алсу стали членами национального жюри, чтобы провести отбор участника на «Евровидение-2015» в Австрию. По решению судей на шоу отправилась Полина Гагарина с песней «Миллион голосов».
В том же году Дина стала актрисой театра Александра Градского и участвовала в концертах по России. На следующий год певица представила слушателям песню на татарском языке «Кунел» («Душа» в переводе на русский язык), музыку на которую написала сама.
Дина Гарипова и Александр Градский. Фото: Global Look Press
Летом 2016 года певица сняла клип «Ты для меня», посвященную Дню любви, семьи и брака, а также приняла участие в юбилейном концерте к 85-летию Леонида Дербенева, исполнив хит «Всегда быть вместе не могут люди».
В 2018 году Гарипова приняла участие в шоу «Русская песня» Надежды Бабкиной, посвященном 80-летию Вячеслава Зайцева. Там она исполнила композицию «Пятый элемент». Также певица вошла в состав жюри на конкурсе «Детская Новая волна», где выносила вердикт участникам вместе с Олегом Газмановым, Николаем Басковым и Львом Лещенко.
Дина Гарипова на шоу "Детская Новая волна". Фото: соцсети
Следующий год ознаменовался записью двух новых альбомов Дины – на русском и татарском языках. Песню из них с названием «Удивительный» певица презентовала на концерте в День семьи, любви и верности на Первом канале. А в декабре состоялась телепремьера дуэтной песни Дины и Льва Лещенко «В душе молодой» в рамках «Главного новогоднего концерта».
Дина Гарипова: другие проекты
Дина снялась в кино. Дебютной ролью стал образ секретарши в фильме Александра Стефановича «Кураж» - это 12-серийный проект, посвященный жизни и творчеству Аллы Пугачевой. Помимо роли второго плана, Гарипова исполнила все песни, которые прозвучали в фильме.
Дина Гарипова в фильме "Кураж". Кадр из фильма
Гарипова исполнила песню-сандтрек к фильму «Зулейха открывает глаза» - татарскую народную композицию «Ай, былбылым». Трек в новой аранжировке был записан задолго до выхода сериала специально для татарского альбома певицы «ЭТНО».
Дина Гарипова: личная жизнь
Певица старательно скрывала свою личную жизнь, поэтому для многих стало большим сюрпризом, когда в 2015 году Дина вышла замуж. О своем муже звезда не распространялась, лишь позже выяснилось, что супруг - Равиль Бикмухаметов. Он увлекается музыкой, но не является представителем шоу-бизнеса.
Свадьбу провели по мусульманскому обычаю, платьев было два – светский наряд и традиционный татарский, более закрытый. Дату и место церемонии молодые скрывали до самой церемонии. Ни один журналист не попал на торжество, так хотела сама невеста. А медовый месяц молодожены провели на Кубе. В июне 2022 года артистка родила первенца – сына Адама. И все свое время посвятила малышу.
Дина Гарипова с малышом. Фото: соцсети
Кстати, в одном из своих интервью Гарипова как-то признавалась, что едва не вышла замуж за американского исполнителя Джоша Гробана. То подробности рассказывать не стала.
Дина Гарипова сегодня
Звезда достаточно быстро вернулась в форму после родов. Она весит 59 кг при росте 161 см. В настоящее время молодая мамочка снизила творческую активность, посвятив всю себя воспитанию сына. Фотографии малыша, семейные кадры артистка не публикует, продолжая держать закрытой личную жизнь.