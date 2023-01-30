Дина Гарипова: как стала победительницей первого «Голоса», какое место заняла на «Евровидении» и от кого родила сына

Певица Дина Гарипова попала в первый сезон шоу «Голос», предпочтя его английскому телепроекту. И не прогадала - вокальные данные восходящей звезды поразили самого Александра Градского. С ним она дошла до финала и вписала свое имя в историю телеконкурса как первая победительница. Как сложилась карьера артистки после проекта и от кого она сейчас воспитывает сына - читайте далее.

Дина Гарипова: детство, родители

Дина Гарипова родилась в Татарстане, в городе Зеленодольске, 25 марта 1991 года. Ее родители Фагим Мухаметович и Альфия Газизяновна – врачи, кандидаты медицинских наук. Дина – второй ребенок в семье, у нее есть старший брат Булат.