Созданы для любви: женщины с этими тремя именами безмерно счастливы в браке - магнит для мужчин

Женщины с этими тремя именами знают толк в счастливой супружеской жизни. Мужья носят их на руках, сдувая пылинки. Их вторые половинки даже и не помышляют об измене, считая, что им сказочно повезло со спутницей жизни. Эти женщины созданы для любви. И очень счастливы в браке.
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Алиса
Эта женщина уникальна со всех точек зрения. Она умна, дружелюбна, эрудирована, общительна, обладает тонким вкусом и легко учится новому. С такой красавицей хочется узнать целый мир, путешествовать, вести долгие беседы. Поэтому мужчины подпав под чары Алисы долго не могут прийти в себя. Они готовы тут же увести ее под венец, лишь бы в ее окружении не было других претендентов на ее руку и сердце. Для большинства мужчин эта особа - вожделенная мечта.
Мария
Если описывать имя этой очаровательной особы, то можно обойтись всего одним словом - «желанная». С самой юности Мария окружена восторженными кавалерами, которые ходят за ней едва ли не толпой. И это неудивительно, проигнорировать такую красавицу просто невозможно. Она магнит для мужчин. Мария отличается легкой застенчивостью, тактом, умением правильно подобрать слова и найти подход к любому человеку. Она станет нежной и заботливо женой, а также любящей чуткой матерью.
Дарья
Обладательница этого имени та еще кокетка. Ей нравится флиртовать и заводить новые знакомства. Поэтому у Дарьи всегда полно кавалеров, готовых бросить к ее ногам целый мир. Энергичная, целеустремленная - она легко воспламеняет чувства мужчин, зная их слабости. Еще одна соблазнительная черта этой особы - доверчивость. Сильный пол готов на все, чтобы уберечь и защитить хрупкую красотку, чем Дарья пользуется в замужестве, вертя мужем так, как ей хочется.
По материалам life