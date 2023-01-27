Созданы для любви: женщины с этими тремя именами безмерно счастливы в браке - магнит для мужчин

Женщины с этими тремя именами знают толк в счастливой супружеской жизни. Мужья носят их на руках, сдувая пылинки. Их вторые половинки даже и не помышляют об измене, считая, что им сказочно повезло со спутницей жизни. Эти женщины созданы для любви. И очень счастливы в браке.

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Алиса

Эта женщина уникальна со всех точек зрения. Она умна, дружелюбна, эрудирована, общительна, обладает тонким вкусом и легко учится новому. С такой красавицей хочется узнать целый мир, путешествовать, вести долгие беседы. Поэтому мужчины подпав под чары Алисы долго не могут прийти в себя. Они готовы тут же увести ее под венец, лишь бы в ее окружении не было других претендентов на ее руку и сердце. Для большинства мужчин эта особа - вожделенная мечта.