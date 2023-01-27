«Гарри будет наблюдать за коронацией издалека»: почему непокорного принца не допустят на церемонию

Принц Гарри устроил скандал, снявшись в документальном фильме и выпустив книгу о жизни при дворе. Теперь стало известно, что его официальную роль вычеркнули из сценария коронации Карла III. Будет ли он все-таки присутствовать на торжественной церемонии? И в каком качестве? Об этом порталу Тeleprogramma.pro рассказал историк Эдуард Моисеев.
Одно дело – слухи, другое – рассказ очевидца
Фото: Global Look Press
История британской королевской семьи имеет массу скелетов в шкафу. Но об этих скелетах не принято говорить открыто: они могут существовать только, как ничем не подкрепленные слухи, домыслы, сплетни.
Поэтому ныне почившая королева, которая пережила не один громкий скандал, имела право на слухи не реагировать: зачем комментировать сплетни? Это не по-королевски. Своими признаниями принц Гарри поставил отца в неловкое положение.
Одно дело, когда об интригах и кознях догадываются. И совсем другое - когда своих родственников обличает очевидец событий. Не какой-то инсайдер, сплетнями которого кормятся таблоиды, а член королевской семьи, самоотреченный принц. Здесь не промолчишь, но и ничего не скажешь, потому что любые слова будут выглядеть, как оправдание.
У Гарри нет сторонников…
Фото: Global Look Press
В силу сложившейся исторической традиции, королевский двор реагирует на скандалы особым способом: либо молчанием, либо неким действием, абсолютно понятным человеку, для которого это действие производилось, а вот общественности его нужно расшифровать.
Разумеется, вычеркнутое из сценария коронации имя Гарри непрозрачно намекает последнему о немилости, об обиде, о нежелании отца понимать позицию сына. Вообще, судя по последним событиям, у Гарри нет сторонников при дворе. За него некому заступиться, а вот желающих настроить короля против сына и невестки - немало.
«Может наблюдать за коронацией издалека»
Если Гарри и Меган появятся на коронации, то только в качестве гостей знакового мирового события. Как появление Эммануэля Макрона на финальной игре чемпионата мира по футболу: он же не член команды, но своих поддержал.
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Так и здесь: Гарри не часть королевской семьи, больше не часть, он сам отсек себя от них. Детские обиды, в том числе за мать, не дают ему возможности счастливо существовать внутри династии. Но он в любом случае британец, и, как гражданин своей страны, Гарри может наблюдать за коронацией издалека.