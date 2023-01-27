«Гарри будет наблюдать за коронацией издалека»: почему непокорного принца не допустят на церемонию

История британской королевской семьи имеет массу скелетов в шкафу. Но об этих скелетах не принято говорить открыто: они могут существовать только, как ничем не подкрепленные слухи, домыслы, сплетни.

Поэтому ныне почившая королева, которая пережила не один громкий скандал, имела право на слухи не реагировать: зачем комментировать сплетни? Это не по-королевски. Своими признаниями принц Гарри поставил отца в неловкое положение.

Одно дело, когда об интригах и кознях догадываются. И совсем другое - когда своих родственников обличает очевидец событий. Не какой-то инсайдер, сплетнями которого кормятся таблоиды, а член королевской семьи, самоотреченный принц. Здесь не промолчишь, но и ничего не скажешь, потому что любые слова будут выглядеть, как оправдание.

У Гарри нет сторонников…

