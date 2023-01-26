Мерьем Узерли была готова вернуться в «Великолепный век», но услышала резкое «Нет, все кончено»

Мерьем Узерли отказалась играть в турецком сериале «Великолепный век» постаревшую Хюррем султан, к большому разочарованию своих поклонников. Сначала актриса жаловалась на эмоциональное выгорание, а потом стало известно о ее беременности. Уход Мерьем из проекта продюсер Тимур Савджи воспринял как предательство. Простить то, что актриса подвела всю съемочную группу, он так и не смог. А когда Узерли попросилась обратно, ответил ей категоричным отказом.

Ходили слухи, что актриса прознала о том, какой гонорар получает Халит Эргенч. И доход султана Сулеймана, как шептались сплетники, был куда выше. Смириться с тем, что ее партнеру платят больше, звезда «Великолепного века» якобы не смогла. Однако эти домыслы так и не получили какого-то подтверждения. Позже Узерли даже пыталась договориться с продюсерами, отправив в качестве переговорщика своего брата. Но из этой затеи ничего не вышло.

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