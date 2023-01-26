Коварные подтяжки: Джерард Батлер вспомнил, как травмировал партнершу на съемках фильма «P.S. Я люблю тебя»

«P.S. Я люблю тебя»

Хилари Суонк и Джерард Батлер в фильме «P.S. Я люблю тебя». Фото: Global Look Press

Актрису Хилари Суонк пришлось экстренно увезти в больницу со съемочной площадки.

В 2007 году на экраны вышла мелодрама «P.S. Я люблю тебя» с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях. Трогательный фильм, но его съемки не обошлись без крови. После одной из сцен актриса была госпитализирована с травмой.

В новом интервью Батлер рассказал, почему это произошло. 53-летний актер вспомнил, что это была сцена, где его герой танцевал «как идиот» в боксерах и подтяжках. По сюжету, мужчина должен был получить по лицу отлетевшим зажимом для подтяжек. Но во время съемки металлическая застежка отлетела в Хилари и рассекла кожу на ее голове. На девушке даже остались следы от зубчиков этой штуки.

Джерард отметил, что летящий зажим был настолько опасен, что съемочная группа работала в пластиковых протекторах, чтобы не получить по лицу. Как же они актрису не уберегли?

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Батлер вспомнил, что бригада киношников среагировала очень быстро. Буквально за три секунды все собрались и повезли Суонк в больницу. Оставив исполнителя главной роли в боксерах и одиночестве плакать от досады.

«Я ранил Хилари Суонк. Я чуть не выбил ей глаз и просто выставил себя дураком на два дня», — плачется Джерард в Шоу Дрю Бэрримор.

В том же интервью он отметил, что с Хилари было «замечательно работать».

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