Коварные подтяжки: Джерард Батлер вспомнил, как травмировал партнершу на съемках фильма «P.S. Я люблю тебя»

В 2007 году на экраны вышла мелодрама «P.S. Я люблю тебя» с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях. Трогательный фильм, но его съемки не обошлись без крови. После одной из сцен актриса была госпитализирована с травмой.

В новом интервью Батлер рассказал, почему это произошло. 53-летний актер вспомнил, что это была сцена, где его герой танцевал «как идиот» в боксерах и подтяжках. По сюжету, мужчина должен был получить по лицу отлетевшим зажимом для подтяжек. Но во время съемки металлическая застежка отлетела в Хилари и рассекла кожу на ее голове. На девушке даже остались следы от зубчиков этой штуки.

Джерард отметил, что летящий зажим был настолько опасен, что съемочная группа работала в пластиковых протекторах, чтобы не получить по лицу. Как же они актрису не уберегли?