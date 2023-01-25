В народе называют «скулящей пилой»: три имени главных истеричек — с ними как на пороховой бочке

Нумеролог и психолог Арина Кейро назвала три имени, которые носят женщины с истеричным характером. Они мастерицы закатывать скандалы по любому поводу. Своего мужчину эти дамочки могут довести до невроза на ровном месте. А в народе их давно прозвали «скулящей пилой». Этим особам зачастую сложно устроить свою личную жизнь из-за повышенной тяги к спорам.

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Елена

Обладательница этого имени бывает раздражительна с самого детства. Ей редко удается управлять своими эмоциями из-за собственной болтливости. Елена с трудом может переносить даже самую острожную критику в свой адрес. При этом с возрастом этой особе все-таки удается совладать со своим истеричным нравом. Елена мастерски скрывает свой пыл от потенциального возлюбленного, боясь отпугнуть его взбалмошным характером и склонностью к ссорам.