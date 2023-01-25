В народе называют «скулящей пилой»: три имени главных истеричек — с ними как на пороховой бочке

Нумеролог и психолог Арина Кейро назвала три имени, которые носят женщины с истеричным характером. Они мастерицы закатывать скандалы по любому поводу. Своего мужчину эти дамочки могут довести до невроза на ровном месте. А в народе их давно прозвали «скулящей пилой». Этим особам зачастую сложно устроить свою личную жизнь из-за повышенной тяги к спорам.
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Елена
Обладательница этого имени бывает раздражительна с самого детства. Ей редко удается управлять своими эмоциями из-за собственной болтливости. Елена с трудом может переносить даже самую острожную критику в свой адрес. При этом с возрастом этой особе все-таки удается совладать со своим истеричным нравом. Елена мастерски скрывает свой пыл от потенциального возлюбленного, боясь отпугнуть его взбалмошным характером и склонностью к ссорам.
Екатерина
Она часто идет к намеченной цели, наплевав на приличия. Зачастую Екатерину отличает капризность. Эта дама может закатить своей второй половинке истерику по поводу и без. Екатерина к тому же отличный манипулятор. Выдавливая из себя скупую слезу, она ловко управляет мужчинами, оказывая на них давление с помощью кокетства и уловок.
Марина
Эта особа имеет тягу к манипулированию. Для того чтобы получить желаемое, Марина вполне может закатить театральный скандал. Она не терпит запретов и ограничений в свободе. С ней любой мужчина словно на пороховой бочке. Спорить с такой дамочкой бесполезно.
По материалам 5-tv.ru.