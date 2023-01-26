Елена Темникова: как попала на «Фабрику звезд», почему покинула Serebro и как теперь строит сольную карьеру

Звезда группы Serebro Елена Темникова досрочно покинула группу, расторгнув контракт и выплатив неустойку продюсеру Максу Фадееву. Не многие поклонники разобрались, что же там произошло, но очень радовались, что певица продолжила выступать сольно. Причем так успешно, что едва ли не превзошла свою популярность в группе.
Елена Темникова: детство, родители
Елена Владимировна Темникова родилась в Кургане 18 апреля 1985 года в семье водителя и пекаря, став второй дочерью у родителей, сестра Наталья на восемь лет старше нее. Девочка с детства тянулась к музыке, играла на скрипке, посещала вокальную студию и ходила на карате. С 10 лет она стала выступать на сцене и участвовать в музыкальных конкурсах.
Елена Темникова в детстве. Фото: соцсети
В 17 лет Темникова победила на Всероссийском рождественском конкурсе детского и юношеского творчества в Москве, после которого перебралась в столицу, чтобы ее покорить.
Елена Темникова (слева) с мамой и сестрой Натальей. Фото: соцсети
Шел 2003 год, поступать Елена собиралась в театральный вуз, но узнала о кастинге на второй сезон в «Фабрику звезд» и решила испытать судьбу там.
Елена Темникова: «Фабрика звезд – 2»
На кастинге Темниковой удалось буквально запрыгнуть в последний вагон: она пришла в заключительный день отбора. Ей удалось пройти пробы и успешно проявить себя на проекте. В итоге она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Елене Терлеевой.
Полина Гагарина, Дмитрий Прасковьин, Елена Темникова и Пьер Нарцисс на «Фабрике звезд – 2». Фото: соцсети
На проекте Елена записала дебютный сингл «Дальше всех», затем песню «Тайна», по окончании шоу отправилась со всеми участниками в турне. После чего подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым, который основал новую девичью группу.
Елена Темникова: Serebro
Четыре года сотрудничества певицы с Фадеевым привели к основанию девичьей группы. В 2005 году начался поиск двух будущих солисток группы. С Ольгой Серябкиной Темникова познакомилась через Иракли — там Ольга была на бэк-вокале. Третью участницу, Марину Лизоркину, Фадеев отыскал через Интернет. В 2006 году группа окончательно сформировалась и приступила к репетициям. Выпуск первого сингла запланировали на 2008 год, но прославилась группа совсем иначе.
Группа Serebro: Мария Лизоркина, Елена Темникова, Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press
В 2007 году Фадеев познакомил одного из продюсеров Первого канала с демоверсией песни Song #1, после чего группу пригласили на национальный отбор для участия в «Евровидении-2007». И жюри приняло решение отправить именно неизвестное Serebro.
Группа проходила в финал, минуя полуфинал, по условиям конкурса: в 2006 году Дима Билан был серебряным призером турнира. По итогам своего выступления девушки заняли третье место, набрав 207 баллов. Они уступили Сербии и Украине.
Группа Serebro на Евровидении в Финляндии. Фото: Global Look Press
Такой резкий и успешный старт обеспечил группе популярность не только в России, но и в Европе. Serebro вошло в официальные чарты многих стран. В июне 2007-го была выпущена русская версия сингла — «Песня № 1». Второй сингл «Дыши» готовился для азиатской аудитории, но стал русскоязычным, тем самым дав начало популярности группы на отечественной сцене. Вскоре вышел трек Whats Your Problem.
Группа Serebro с «Золотым граммофоном». Фото: Global Look Press
По итогам 2007 года Serebro выиграло в номинации «Дебют года» на церемонии наград MTV Russia Music Awards, а также в категории «Прорыв года» на премии ZD Awards. Международная музыкальная премия World Music Awards признала группу самым продаваемым российским артистом года, также коллектив был отмечен премиями «Новые песни о главном», «Золотой граммофон» и «Песня года».
В 2009 году свет увидел дебютный альбом группы — «ОпиумRoz», состоящий из 11 песен. 28 апреля на Поклонной горе состоялась презентация, которую посетили порядка 70 тысяч человек.
Группа Serebro: Анастасия Карпова, Елена Темникова, Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press
В том же году Мария Лизоркина покинула группу, на ее смену пришла Анастасия Карпова. Девушки выпустили песню «Сладко», взлетевшую на вершину хит-парада «100 самых ротируемых песен». По итогам года Serebro получило премию «Золотой граммофон» за хит «Скажи, не молчи», а песня «Сладко» была отмечена наградой «Песня года». Также трио приняло участие на концерте «Лучшие песни», где был отмечен их сингл «Сладко».
Ольга Серябкина. Фото: Global Look Press
2010 год группа начала с сингла «Не время», написанного Ольгой Серябкиной, а 26 мая в поддержку композиции был выпущен видеоклип, за который премии ОЕ Video Music Awards 2010 по итогам голосования получив награду в номинации Best International Video. Серябкина на «Песне года» получила награду как автор хита «Не время».
Группа Serebro на сцене. Фото: Global Look Press
В следующем году группа взорвала хит-парады песней Mama Lover, закрепила успех русскоязычная версия «Мама Люба», клип на которую на YouTube за первые 10 дней посмотрели более миллиона пользователей. Русский хит возглавлял чарт самых продаваемых цифровых треков в России, Девять недель подряд занимал первое место чарта по заявкам радиослушателей СНГ, вошел в официальные чарты Испании, Италии, Бельгии и Чехии.
Темникова покинула состав в 2014 году, причем сделала это досрочно — не в декабре, как было проанонсировано, а в мае. Появились сообщения, что такая стремительность связана с плохим самочувствием певицы. Сама певица выплатила неустойку продюсеру, а среди причин назывался роман Елены с его братом, Артемом Фадеевым.
Елена Темникова: сольная карьера
В тот же год Темникова запустила сольную карьеру. В ноябре она выпустила первый сингл «Зависимость», в следующем году — песню и клип «Навстречу». Один за другим вскоре вышли композиции «Наверно», «Импульсы», «Ревность», «Улетаем». Первый сольный альбом Temnikova I вышел в 2016 году. В альбом вышли семь треков.
Через год Темникова порадовала поклонников вторым сольником — Temnikova I I, куда вошел хит «Вдох», принесший звезде премию «Песня года». Перед этим артистка записала саундтрек к фильму «Защитники». После выхода альбома певица начала гастрольный тур Temnikova Tour 2017–2018 в его поддержку.
В 2018 году вышел третий сольный альбом «Temnikova III: не модные». Одноименная песня сольника принесла еще одну премию «Песня года» Темниковой. В том же году певица стала первым российским артистом в Европе (шестым в мире), получившим собственную Ноту от Apple Music.
Елена Темникова на концерте. Фото: Global Look Press
Следующий год отмечен в карьере звезды выпуском акустического мини-альбома Temnikova 4 (Live). Всего в нем пять акустических версий синглов певицы: «Бабочки», «Говорила», «Контуры тел», «Нет связи» и «По нулям». Подобный альбом артистка повторит уже через год, в период пандемии коронавируса, это будет Temnikova Pro I. А спустя полгода, в декабре, в рамках онлайн-концерта выйдет Temnikova Pro II.
Елена Темникова на «Песне года». Фото: Global Look Press
2021 год Темникова начала с дуэта с Ramil', выпустив трек «Из-за тебя». В марте певица приняла участие в записи трибьют-альбома «Я — голос ваш», посвященного годовщине смерти Анны Ахматовой. А через месяц выпустила свой собственный, пятый по счету — Temnikova 5: Paris с 10 песнями в составе.
Елена Темникова: доходы
Летом 2020 года Елена Темникова вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд в Instagram. Из 15 мест она заняла девятое с доходом 0,6 млн долларов.
Елена Темникова: другие проекты
В 2004 году Елена Темникова как звезда «Фабрики звезд» стала участницей шоу «Последний герой. Суперигра». Вместе с другими «фабрикантами», а также бывалыми звездами она сражалась против племени героев — победителей и лидеров предыдущих сезонов. Из проекта выбыла на полпути.
Осенью 2015 года певица стала участницей третьего сезона шоу «Точь-в-точь» на Первом канале, примерив множество женских и мужских образов звезд.
Елена Темникова в образе Гвен Стефани на шоу «Точь-в-точь». Фото: соцсети
Елена Темникова: личная жизнь
Первым мужем певицы стал Алексей Семенов, коллега по «Фабрике звезд», Именно там они и познакомились, но юноша вылетел в середине сезона. Когда состоялся финал проекта, влюбленные поженились.
Брак Темниковой и Семенова продлился шесть лет, из которых они вместе были от силы два года. Темникова с головой ушла в карьеру, а ее муж мечтал о семье и детях. Разные цели в жизни развели пару.
Елена Темникова и Алексей Семенов. Кадр из программы «Сегодня вечером»
В 2007 году Темникова закрутила роман со звездой цирка Эдгардом Запашным. Правда, ненадолго, о свадьбе не было и речи.
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press
В 2014 году экс-солистка группы Serebro на Олимпиаде в Сочи познакомилась с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. И уже через несколько месяцев он сделал ей предложение, получив в ответ да. Поженились они на Мальдивах, и через год семья певицы пополнилась первенцем: на свет появилась дочь Саша.
Елена Темникова с мужем Дмитрием Сергеевым. Фото: соцсети
Темникова часто показывает дочку в соцсети, а вот с мужем фотокарточек у нее считанное количество. Глава семьи — непубличный человек и лишний раз не светится в соцсетях.
Елена Темникова с дочкой Сашей. Фото: соцсети
Елена Темникова: пластика, горячие фото
Певицу то и дело подозревают в бьюти-апгрейде. Но сама Темникова категорична по отношению к этой теме и не раз высказывалась отрицательно насчет пластики. И так же негативно относится к инъекциям красоты, потому что еще и боится уколов.
«Чего я там накачала? Девочки, я не трогала себя. Ни губы. Ни нос. Вы бы хоть посмотрели на него. Кривой, курносый. Это где хирурги так делают. Ни овал лица, как некоторые пишут. Я даже не знаю, как это делают. Качать губы, например, это вчерашний день. Купите карандаши. Посмотрите видеоуроки, хотите я вам сниму свои рекомендации, и рисуйте любую форму. Пухлые. Тонкие. Любые. Главное, что это безопасно для здоровья», — писала звезда в своем микроблоге.
Над фигурой звезда трудится сама, и главное в борьбе за стройность — это питание. Она очень быстро вернулась в форму после родов, исключив вредные продукты и перекусы. Ее фигуре может позавидовать любая ровесница, а снимками в бикини она продолжает радовать фанатов до сих пор. Сейчас Темникова весит 55 кг при росте 164 см.
Елена Темникова на пляже. Фото: соцсети
Елена Темникова сегодня
В 2022 году Елена Темникова спровоцировала слухи о завершении карьеры. Она пропала из соцсетей и не выходила на связь долгое время. Стало известно, что певица давно обосновалась в Португалии с семьей.
Сама звезда, объявившись в медиа, сообщила, что была в депрессии и отменила свои концерты на фоне происходящего. Тем не менее она планирует порадовать поклонников новым творчеством, на которое накопила материал во время «молчания».