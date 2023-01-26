Елена Темникова: как попала на «Фабрику звезд», почему покинула Serebro и как теперь строит сольную карьеру

Звезда группы Serebro Елена Темникова досрочно покинула группу, расторгнув контракт и выплатив неустойку продюсеру Максу Фадееву. Не многие поклонники разобрались, что же там произошло, но очень радовались, что певица продолжила выступать сольно. Причем так успешно, что едва ли не превзошла свою популярность в группе.

Елена Темникова: детство, родители

Елена Владимировна Темникова родилась в Кургане 18 апреля 1985 года в семье водителя и пекаря, став второй дочерью у родителей, сестра Наталья на восемь лет старше нее. Девочка с детства тянулась к музыке, играла на скрипке, посещала вокальную студию и ходила на карате. С 10 лет она стала выступать на сцене и участвовать в музыкальных конкурсах.