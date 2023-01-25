«Мустафа? Так вырос»: как сейчас выглядит сын Махидевран из «Великолепного века» — не поверите глазам

Поклонницы льют слезы! Ну до чего же хорош шехзаде Мустафа. И речь вовсе не о Мехмете Гюнсюре, который сыграл взрослого сына Махидевран султан. В Сети нашлись свежие фото Тунча Орала, который снимался в роли шехзаде, когда тот был еще подростком. А уже потом его заменил Гюнсюр.

И все потому что в «Великолепном веке» за четыре сезона показали всех шехзаде в прогрессии — от младенчества и до зрелого возраста. Роль Мехмета исполнили сразу три актера. Его показали ребенком, подростком и взрослым мужчиной.

Так вот Тунч Орал сыграл именно подростка, коим на тот момент являлся сам.

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Однако с выхода последнего сезона прошло уже 12 лет. Из юного паренька Тунч Орал превратился в красивого мужчину. Актер носит небрежную щетину и аккуратные ухоженные усики. Поклонники тут же предположили, что свой образ сериальный шехзаде Махидевран султан перенял у Малкочоглу Бали-бея, который тоже мог похвастаться густыми усами.