«Мустафа? Так вырос»: как сейчас выглядит сын Махидевран из «Великолепного века» — не поверите глазам

Поклонницы льют слезы! Ну до чего же хорош шехзаде Мустафа. И речь вовсе не о Мехмете Гюнсюре, который сыграл взрослого сына Махидевран султан. В Сети нашлись свежие фото Тунча Орала, который снимался в роли шехзаде, когда тот был еще подростком. А уже потом его заменил Гюнсюр.
И все потому что в «Великолепном веке» за четыре сезона показали всех шехзаде в прогрессии — от младенчества и до зрелого возраста. Роль Мехмета исполнили сразу три актера. Его показали ребенком, подростком и взрослым мужчиной.
Так вот Тунч Орал сыграл именно подростка, коим на тот момент являлся сам.
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Однако с выхода последнего сезона прошло уже 12 лет. Из юного паренька Тунч Орал превратился в красивого мужчину. Актер носит небрежную щетину и аккуратные ухоженные усики. Поклонники тут же предположили, что свой образ сериальный шехзаде Махидевран султан перенял у Малкочоглу Бали-бея, который тоже мог похвастаться густыми усами.
Тунч Орал вырос сердцеедом. Фото: личный архив
«Мустафа? Так вырос», «Даа! Уже не мальчик», «Вот бы сняли ремейк! Мог бы и султана Сулеймана сыграть с такой-то внешностью», «Усища отрастил!», «Ух! Какой парень», «Махидевран султан бы гордилась своим шехзаде», «Горячий взгляд!», «Парнишка хоть куда», — стали писать фолловеры.