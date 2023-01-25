Дети — наивысший приоритет! Три имени, которые носят самые лучшие мамы, — ищи себя в списке

Названы три имени самых лучших мам. Их обладательницы буквально растворяются в детях, они заботливые, сердечные и нежные. Дети таких женщин всегда чувствуют себя самыми любимыми, нужными и желанными. Для них ребенок — наивысший приоритет. А материнство — главная награда.

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Ирина

Обладательница этого имени всегда стоит горой за своего ребенка. Ей важно уберечь любимое чадо от лишних ошибок. Всю себя Ирина готова положить на алтарь материнства. Она всегда остро чувствует, в чем нуждается ее ребенок. Иметь такую маму — большое счастье. Ирина сделает все для того, чтобы ее малыш получил лучшее воспитание, образование. Она всегда думает о будущем своего ребенка, мечтая о том, чтобы он легко влился во взрослую жизнь. Порой такая мама перегибает с гиперопекой.