«Не могла никому рассказать»: Памела Андерсон вспомнила, как «убила» свою няню в детстве

31 января на Netflix выйдет документальный фильм «Памела: История любви», в котором 55-летняя актриса и модель Памела Андерсон рассказывает о своей скандальной жизни. Многие из громких откровений звезды «Спасателей Малибу» уже утекли в Сеть.
В частности, она рассказала, как хотела убить няню, которая приставала к ней в детстве. Якобы родители часто оставляли Памелу и ее брата с некой сиделкой, которая практиковала сексуальный абьюз над детьми.
«Это было похоже на три или четыре года абьюза, — вспоминает Андерсон свою няню. — Она всегда говорила мне не рассказывать родителям. Я пыталась защитить своего брата от нее. Я пыталась ее убить — пыталась воткнуть ей в сердце карамельную палочку».
«Потом я сказала ей, что хочу, чтобы она умерла, и на следующий день она погибла в автокатастрофе. Поэтому я думала, что убила ее своим магическим разумом, и я не могла никому рассказать. Я была уверена, что именно я это сделала — пожелала ей смерти, и она умерла. Я прожила с этим всю свою юность».
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Среди громких откровений в фильме затесалась история, как Памелу изнасиловали в 12 лет. Но это была не сиделка.
По материалам сайта Yahoo!