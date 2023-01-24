«Не могла никому рассказать»: Памела Андерсон вспомнила, как «убила» свою няню в детстве

31 января на Netflix выйдет документальный фильм «Памела: История любви», в котором 55-летняя актриса и модель Памела Андерсон рассказывает о своей скандальной жизни. Многие из громких откровений звезды «Спасателей Малибу» уже утекли в Сеть.

В частности, она рассказала, как хотела убить няню, которая приставала к ней в детстве. Якобы родители часто оставляли Памелу и ее брата с некой сиделкой, которая практиковала сексуальный абьюз над детьми.