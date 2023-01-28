Роковые падения Инны Чуриковой и ее жизненный путь

Иван Панфилов окончил МГИМО, но отказался от карьеры дипломата. Работал юристом, потом занялся бизнесом - открывал фастфуд на Горбушке, ресторан в Переделкине. Параллельно снимался в кино: в 2008 году вышел фильм Глеба Панфилова с Инной Чуриковой и Иваном в главных ролях «Без вины виноватые». В 30 лет парень переехал в Лондон, окончил там киношколу и с давней подругой открыл компанию, ставшую успешной.

У Ивана агентство, которое занимается пиаром, консалтингом, продюсированием. Один из удачных проектов Ивана в России - спектакль «Аудиенция», который шел в Театре Вахтангова.

Пьесу британского драматурга Питера Моргана о Елизавете II в 2017 году поставил Глеб Панфилов, королеву сыграла Чурикова, а Иван выступил продюсером. Благодаря спектаклю в загородном доме поселились три корги - как известно, это была любимая порода английской королевы.

Инна Михайловна полгода не выходила на сцену родного «Ленкома», где играла с 1973-го. Но осенью сыграла несколько спектаклей «Аудиенция». В феврале она собиралась вернуться в «Ленком».

Роковые падения

Инна Михайловна не освоила компьютер, и фотографии в ее соцсетях размещал сын, записывая за мамой подписи к ним. Фото, где Чурикова с мужем и сыном встречает 2023 год, подписано так: «Мы вместе! Пусть 2023 год будет милостивым!» Но уже 4 января Инну Чурикову госпитализировали, а через десять дней она ушла из жизни. Это стало не только трагичным, но и неожиданным событием для близких. Иван Панфилов встретил Новый год с родителями и улетел в Лондон, вернулся 14 января, но застать маму в живых уже не успел.

На протяжении многих лет актрису словно преследовал злой рок - с пугающей регулярностью у нее случались переломы. В 2011 году актриса упала, поскользнувшись в аэропорту, - перелом кисти. В 2012-м она поскользнулась у театра, сломав обе руки. В 2016-м вновь упала на льду - и опять перелом руки.

В 2019 году в театре «Русская песня» актрису ослепил фонарь - она оступилась и упала со сцены в зал, сломав несколько ребер. В июле 2022 года после очередного падения у Чуриковой диагностировали множественные переломы - ребер, грудины, подвздошной кости. По слухам, у актрисы прогрессировало нарушение координации из-за кист в головном мозге.

На Рождество директор «Ленкома» Марк Варшавер общался с Инной Михайловной по телефону и сообщил, что актриса в хорошем расположении духа, справляется с проявлениями ОРВИ. Но потом у Чуриковой возникли проблемы с легкими. Причиной смерти актрисы называют остановку сердца.

«Знаете, в чем я не могу себе отказать? В чувстве любви к сыну и к мужу. В чувстве любви к моим партнерам в театре. А еще не могу себе отказать в любви к цветам. Я за последнее время успела посадить очень-очень много цветов», - рассказывала Чурикова. Скоро весна. Ее лилии и гортензии вновь зацветут, став живым памятником ее любви.