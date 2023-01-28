Самые яркие роли в кино Владимира Высоцкого

Первой картиной Высоцкого стали «Сверстницы» - однако там он произнес всего несколько слов. А вот в производственной мелодраме «Карьера Димы Горина» роль была позаметнее: обаятельный шофер Софрон, товарищ главного героя. «Я долго отказывался приставать к Тане Конюховой, потому что был молодой и скромный человек, - вспоминал актер. -

Потом Таня говорит: «Ну что ты, Володя! Ну, смелее!» Я наконец согласился. И после этого Дима Горин (Александр Демьяненко) должен был бить меня по лицу. Он меня бил девять раз подряд. Все говорил: «Для симметрии - по разным челюстям!»

«Вертикаль», 1966