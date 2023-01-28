Самые яркие роли в кино Владимира Высоцкого

«Совпадая с фамилией, наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне», - пел про него Александр Градский. И был прав. Владимир Высоцкий всю жизнь был нацелен на непокоренные высоты. Возможно, потому и надорвался так рано, сгорев в 42 года. 25 января ему могло бы исполниться 85 лет.
«Карьера Димы Горина», 1961
Фото: кадр из фильма
Первой картиной Высоцкого стали «Сверстницы» - однако там он произнес всего несколько слов. А вот в производственной мелодраме «Карьера Димы Горина» роль была позаметнее: обаятельный шофер Софрон, товарищ главного героя. «Я долго отказывался приставать к Тане Конюховой, потому что был молодой и скромный человек, - вспоминал актер. -
Потом Таня говорит: «Ну что ты, Володя! Ну, смелее!» Я наконец согласился. И после этого Дима Горин (Александр Демьяненко) должен был бить меня по лицу. Он меня бил девять раз подряд. Все говорил: «Для симметрии - по разным челюстям!»
«Вертикаль», 1966
Фото: кадр из фильма
Станиславу Говорухину нужен был поющий и влюбленный в горы человек. Юрий Визбор отказался. Высоцкий - нет. В Приэльбрусье артист учился ходить в связке, жить в палатке и пользоваться ледорубом - только после сдачи нормативов начали снимать.
Помимо отличной актерской работы в образе радиста Володи, бард подарил фильму и зрителю свод бесподобных песен про горы: «Песня о друге», «Свои обиды каждый человек…», «Баллада об альпийских стрелках», «Вершина» и «Прощание с горами». Не менее легендарная «Скалолазка» в картину не поместилась.
«Интервенция», 1968
Фото: кадр из фильма
В балаганно-музыкальной комедии «Интервенция» Высоцкий сыграл товарища Воронова (он же Андрей Жарков, он же Евгений Бродский) - большевика-подпольщика, который убеждает солдат Антанты повернуть оружие против своих же.
Говорили, что худсовет актер не прошел - якобы брали Михаила Козакова, ведь Высоцкого воспринимали в первую очередь как актера Таганки, сугубо театрального. Но режиссер Геннадий Полока все же утвердил кандидатуру Владимира Семеновича. Помимо ряда прекрасных песен, которые бард снова написал для фильма, в котором снимался, Высоцкий исполнял все трюки лично.
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1976
Фото: кадр из фильма
В этой картине Александра Митты заморский «подарок» Петра I (Алексей Петренко) в исполнении Владимира Высоцкого ничуть не уступает русскому императору ни в чем, разве что в росте. «Все можно перетерпеть, но вот в этой черной ваксе сниматься - это мука, - сетовал артист на грим. - Потому что она смывается очень трудно, ее и губкой трешь, и лицо до крови почти».
Михаил Шолохов разгромил картину за «унижение русской нации», а в прокате фильм посмотрели под 36 млн человек. Впрочем, сам Владимир Семенович, увидев финальный монтаж, тоже остался без восторга: «Меня втравили в эту авантюру, сделали какую-то полуоперетту. Все это было значительно серьезнее».
«Место встречи изменить нельзя», 1979
Фото: кадр из фильма
Венцом кинотворчества Высоцкого стала роль харизматичного сгустка справедливости - Глеба Жеглова в мини-сериале Говорухина. Она стала его финальной киноработой. Интересно, что Высоцкий выступил, как теперь говорят, шоураннером: мало того что предложил идею сценария братьям Вайнерам, так еще и спродюсировал в ленту Всеволода Абдулова, Виктора Павлова и других прекрасных актеров.
А сам чуть не соскочил в последний момент. 10 мая 1978 года, в первый день съемок и, по совпадению, день рождения Марины Влади, возлюбленной Высоцкого, актер вдруг огорошил режиссера: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!»
Сердце артиста остановилось 25 июля 1980 года - через полгода после премьеры сериала по ЦТ. Памятник этой работой Высоцкий поставил себе еще при жизни. Позже бронзовая статуя Жеглова и Шарапова появилась на Петровке, 38, у здания входа в главк российской полиции.