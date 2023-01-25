Как Киркоров и другие звезды возвращают себе былую красоту

Если, конечно, результатом можно похвастаться. Но так везет далеко не всем. По просьбе «Телепрограммы» пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказывает о самых востребованных у знаменитостей операциях.
Фото: личный архив
Липосакция
Филипп Киркоров
Совсем недавно Фил был задорным пухляшом...Фото: Владимир Веленгурин/КП
55-летний Филипп в конце прошлого года сделал пластику и сейчас щеголяет в одежде на целый размер меньше. «Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера…» - говорит артист, честно рассказавший, как именно он преобразился.
Филипп сделал липосакцию у того же специалиста, что и его друг, поющий блогер Давид Манукян: «Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я в отличной форме». Впрочем, только операцией дело не ограничилось: хирург Тимур Хайдаров сообщил, что Киркоров дополнительно сел на диету и сам похудел на 12 кг.
...а стал томным субтильным юношей. Фото: соцсети
Врач избавил Киркорова от лишнего жира на животе, боках, спине, второго подбородка. Артист выглядит не просто похудевшим, но и подтянутым - такие задачи и ставились. Певцу так понравились результаты обновления, что он готов на второй заход - собирается и дальше улучшать внешность. Вот только надолго ли хватит этих перемен королю поп-сцены? Ко многим звездам через пару лет после липосакции вернулись их животы и вторые подбородки.
Комментарий хирурга: «Липосакция дает хороший эффект, и он сохраняется длительное время. Но для этого надо не переедать, соблюдать режим питания, при котором вес не будет скакать более чем на 5% от общей массы тела за год. Если в послеоперационном периоде вес стабилен, то и результат липосакции сохранится.
А если мужчина существенно наберет вес, то может вернуться кожно-жировой фартук, увеличиться подкожно-жировая клетчатка в лобковой зоне, а смотрится это, мягко скажем, не очень. А вот второй подбородок редко возвращается обратно - только если человек наберет совсем уже огромный вес. Могут отыграть назад мягкие ткани в соседних зонах, из-за чего лицо может округлиться.
Если у Филиппа действительно появился выраженный пресс (на фото этого не видно), тогда было два этапа операции - сначала классическая абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота, избавление от избытков кожи и жира. - Авт.), а потом уже хирургическая прорисовка пресса. Абдоминопластика и липосакция решают много задач, начиная от выравнивания контуров тела до прорисовки пресса, прямых и косых мышц передней брюшной стенки.
Когда проведена массированная липосакция - бедра, бока, спина, поясница, передняя брюшная стенка, - в послеоперационном периоде необходимо проходить реабилитацию у смежных специалистов. Подключают массаж, аппаратную косметологию, физиопроцедуры, ЛФК-терапию, чтобы разбить оставшиеся неровности, настроить лимфатическую систему на нужный лад, убрать отечность».
Дана Борисова
Фото: соцсети
Телеведущая и блогер решилась на хирургическое вмешательство, рекламируя услуги клиник (то есть по бартеру). Но результат ее разочаровал. Дана в первый раз сделала липосакцию живота, внутренней части бедер, а во второй - рук и спины. Дана переживала, не будет ли отката, если она не станет правильно питаться: «В эти объемы жир действительно не возвращается, но зато не прооперированные зоны рядом (у меня это лицо, плечи, зона груди и декольте) пухнут на глазах.
Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность. Кроме того, правая рука в итоге стала больше, чем левая…» Дана жалуется, что если раньше она могла держать свой вес 55 кг, то после праздников набрала до 63,8 кг.
Комментарий хирурга: «Когда человек начинает поправляться, то жировая ткань в местах, где была липосакция, нарастает гораздо меньше, чем в остальных, отсюда бугристость. Нельзя делать массивную липосакцию, если ты не уверен в том, что сможешь соблюдать нормальный режим питания, не переедать. А если уверен в себе и настроен на результат, есть смысл избавляться от комплексов и начинать новую жизнь. Кроме того, стоит выбирать врачей, опираясь на рекомендации и результаты их работы».
Круговая подтяжка лица
Ольга Науменко
1975 год. Фото: кадр из фильма
73-летняя актриса Ольга Науменко удивила коллег по театру новым лицом. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (она там играет Галю, несостоявшуюся невесту Лукашина) выглядит на 20 лет моложе благодаря недавней пластике. «Было тяжело, но это самый ощутимый способ, - делится впечатлениями Науменко. - Потому что какие бы кремы замечательные ни были, чудес не бывает».
2018 год. Фото: канал «Россия 1»
Комментарий хирурга: «На фото актрисы в 69 лет мы не видим серьезных возрастных изменений, которые в этом возрасте есть у людей, не делавших пластических операций. У Науменко есть носогубные складки, намеки на брыли. Но в таком возрасте все эти изменения более выражены: брыли переходят с нижней челюсти на шею, которая так хорошо без подтяжки не выглядит.
Есть следы верхней блефаропластики: через 5 лет после нее начинает по чуть-чуть «отыгрывать» кожа верхних век, из-за чего появляется немного специфичный вид, заметный только специалисту. В те годы у актрисы явно была подтяжка средней и нижней трети лица и шеи (скорее всего, SMAS-пликация и платизмопластика).
2022 год. Фото: канал НТВ
А вот в 2022 году актриса заметно преобразилась: скорее всего, была сделана эндоскопическая подтяжка верхней трети лица (зона лба и височная зона) и классическая подтяжка средней трети. Вероятно, были использованы методики, которые предполагают воздействие на глубокие слои мягких тканей.
Когда уже была одна подтяжка, в дальнейшем помогут только более серьезные методики - это позволяет получить максимальный эстетический результат. Шея тоже преобразилась - была классическая подтяжка. Дополнительно косметологи восполнили утраченные объемы на лице, качественно улучшилась структура кожи. В итоге мы видим на лице актрисы выраженное омоложение».
Елена Проклова
Елена выглядит на пару-тройку десятков лет моложе своего возраста. Фото: Михаил Фролов/КП
69-летняя Елена Проклова прекрасно выглядит, при этом сетует, что не всегда есть время вырваться к косметологу на процедуры. А вот пластическую операцию актриса сделала еще в 44 года - перед ответственными съемками в комедии «Желтый карлик», где Елена играла жену персонажа Александра Абдулова.
Елене Игоревне не нравилось, как она тогда выглядела - признаки птоза и морщины были налицо. И поехала к хирургу по рекомендации коллег: «Договорилась о круговой операции, вечером легла - утром сделала. Мое тело - это костюм моей души, костюм должен быть в порядке».
Комментарий хирурга: «В 44 года совсем не рано делать подтяжку, если есть показания. Собственно, все пластические операции по коррекции возрастных изменений делаются не по возрасту, а только по показаниям.
Например, когда есть провисание средней и нижней третей лица. Видно, что актриса очень хорошо ухаживает за лицом и шеей, но заметен птоз мягких тканей верхней трети - здесь поможет эндоскопическая подтяжка лба. Что касается косметологов, то у них сейчас большой арсенал процедур по омоложению, включая аппаратные методики».
Алла Пугачева
Лето 2022. Фото: соцсети
73-летняя певица в очередной раз омолодилась. Однако поклонникам результат не понравился: многие считают, что певица злоупотребляет операциями, а ее лицо стало напоминать маску. Но перемены налицо.
Осень 2022. Фото: соцсети
Комментарий хирурга: «На осенних фотографиях (в сравнении с летними) мы видим, что исчезли выраженные малярные мешки. Незаметны медиальные грыжи на левом нижнем веке, нет четкого ограничения нижнего века от скуловой зоны. Можно предположить, что в этой зоне был проведен чек-лифтинг (операция по подтяжке средней трети: пластика век, устранение мешков и бороздок в зоне скуловой кости. - Авт.). Эту операцию еще называют расширенной нижней блефаропластикой.
Нижняя линия век у Пугачевой стала более-менее симметричной, поднялась вверх. Это говорит о проведении кантопексии - выравнивания наружных углов глаз. Асимметрию лица, возрастные изменения, носогубные складки убрали за счет увеличения объемов с помощью инъекций филлеров или липофилинга (введение собственного жира в зоны, которые нужно скорректировать). Возможно, была и аппаратная косметология для подтяжки кожи и мягких тканей в средней и нижней третях лица».