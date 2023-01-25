Как Киркоров и другие звезды возвращают себе былую красоту

Врач избавил Киркорова от лишнего жира на животе, боках, спине, второго подбородка. Артист выглядит не просто похудевшим, но и подтянутым - такие задачи и ставились. Певцу так понравились результаты обновления, что он готов на второй заход - собирается и дальше улучшать внешность. Вот только надолго ли хватит этих перемен королю поп-сцены? Ко многим звездам через пару лет после липосакции вернулись их животы и вторые подбородки.

Комментарий хирурга: «Липосакция дает хороший эффект, и он сохраняется длительное время. Но для этого надо не переедать, соблюдать режим питания, при котором вес не будет скакать более чем на 5% от общей массы тела за год. Если в послеоперационном периоде вес стабилен, то и результат липосакции сохранится.

А если мужчина существенно наберет вес, то может вернуться кожно-жировой фартук, увеличиться подкожно-жировая клетчатка в лобковой зоне, а смотрится это, мягко скажем, не очень. А вот второй подбородок редко возвращается обратно - только если человек наберет совсем уже огромный вес. Могут отыграть назад мягкие ткани в соседних зонах, из-за чего лицо может округлиться.

Если у Филиппа действительно появился выраженный пресс (на фото этого не видно), тогда было два этапа операции - сначала классическая абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота, избавление от избытков кожи и жира. - Авт.), а потом уже хирургическая прорисовка пресса. Абдоминопластика и липосакция решают много задач, начиная от выравнивания контуров тела до прорисовки пресса, прямых и косых мышц передней брюшной стенки.

Когда проведена массированная липосакция - бедра, бока, спина, поясница, передняя брюшная стенка, - в послеоперационном периоде необходимо проходить реабилитацию у смежных специалистов. Подключают массаж, аппаратную косметологию, физиопроцедуры, ЛФК-терапию, чтобы разбить оставшиеся неровности, настроить лимфатическую систему на нужный лад, убрать отечность».

Дана Борисова