Как Виктория Толстоганова стала театральной и кинозвездой, отвергла Максима Аверина и с кем счастлива сегодня

Актриса Виктория Толстоганова сегодня одна из востребованных в кино. Также она регулярно выходит на подмостки нескольких московских театров и успевает воспитывать троих детей. Как сложилась карьера и личная жизнь звезды – в нашем материале.

Виктория Толстоганова: детство, родители

Виктория Викторовна Толстоганова родилась в Москве 24 марта 1972 года. Она стала старшей дочерью у своих родителей, отца-инженера и матери-преподавателя английского, после нее родились еще три дочери.