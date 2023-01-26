Как Виктория Толстоганова стала театральной и кинозвездой, отвергла Максима Аверина и с кем счастлива сегодня

Актриса Виктория Толстоганова сегодня одна из востребованных в кино. Также она регулярно выходит на подмостки нескольких московских театров и успевает воспитывать троих детей. Как сложилась карьера и личная жизнь звезды – в нашем материале.
Виктория Толстоганова: детство, родители
Виктория Викторовна Толстоганова родилась в Москве 24 марта 1972 года. Она стала старшей дочерью у своих родителей, отца-инженера и матери-преподавателя английского, после нее родились еще три дочери.
Виктория Толстоганова в детстве. Фото: соцсети
Семья Виктории – дружная, актриса всегда с теплотой рассказывает о родных. В детство с сестрами они всегда спасали с улиц котят и щенков, давая им дома приют и любовь.
Все вместе сестры посещали музыкальную школу, Виктория все же больше мечтала стать певицей и грезила сценой. В 11 лет она стала посещать Театр юных москвичей при Дворце пионеров, где постигла азы актерства. А после школы стала слушателем курсов во МХАТе.
Виктория Толстоганова (в центре) с сестрами Маргаритой (справа) и Валерией (слева) в детстве. Фото: соцсети
Она буквально влюбилась в театр и трижды пробовала поступить в вуз. В 1992 году ей это удалось, она прошла конкурс в ГИТИС и ВГИК. Выбор свой будущая звезда остановила на ГИТИСе и начала учиться у Леонида Хейфеца. С дипломом актрисы Толстоганова вышла из вуза в 1996 году и вошла в труппу Московского драматического театра им.К. Станиславского, где прослужила до середины 2000-х годов.
Виктория Толстоганова в молодости. Фото: соцсети
Кстати, по стопам старшей сестры пошла Маргарита Толстоганова, которая младше Виктории на 17 лет. Она окончила тот же курс, что и Толстоганова-старшая, и теперь служит в Театре имени М. Ермоловой.
Средняя сестра Валерия стала скрипачкой, окончив академию Гнесиных, а Наталья Толстоганова не стала связывать жизнь со сценой, бросив театральный вуз на третьем курсе, и ушла в инженерию.
Виктория Толстоганова: театр
В Московский драматический театр им.К. Станиславского Виктория Толстоганова попала еще студенткой, когда режиссер Владимир Мирзоев набирал молодежь в труппу. Новенькая стала работать сразу в нескольких проектах.
Виктория Толстоганова в пьесе "Гамлет". Фото: Global Look Press
Толстоганова сыграла в пьесах «Мы начинаем новую жизнь, или Полонез Огинского», «Маскарад», «Хлестаков», «Двенадцатая ночь». За роль в пьесе «Укрощение строптивой» она получила театральную премию, с постановкой «Борис Годунов» Деклана Донналана актриса выступила на всемирном театральном фестивале в Венесуэле.
Виктория Толстоганова в пьесе "Отец". Фото: Global Look Press
В 2005 году Толстоганова удостоилась премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2020 году стала выступать в «Современнике», а затем в Театре на Малой Бронной с пьесой «Платонов болит».
Виктория Толстоганова: кино
Кинодебют актрисы состоялся в 1997 году. Она появилась в эпизоде фильма «Учительница первая моя». Следующие съемки Толстогановой состоялись в 2000 году. В картине «Ландыш серебристый» она также снялась в эпизоде. Как и в сериале «Остановка по требованию».
Виктория Толстоганова в фильме "Антикиллер". Кадр из фильма
Удачным стал 2002 год, Толстоганова снялась сразу в нескольких проектах, в большинстве из них – в главных ролях. В «Башмачнике» она сыграла Алису, в «Лунных полянах» Лизу, в «Раскаленной субботе» - Веру Земцову, причем, получила за нее приз на кинофестивале «Созвездие», удостоившись звания «Лучший дебют». В том же году появились «Дневник камикадзе» и «Антикиллер» с участием начинающей звезды, причем за роль второго плана в последнем она была номинирована на премию «Золотой орел».
Следующий год оказался не менее плодотворным. В ее фильмографии появились «Гололед», «Ангел на дорогах», «На безымянной высоте», «Подари мне жизнь», «Магнитные бури», за которую была номинирована на премию «Ника». Виктория не отказывалась от съемок в сериалах на протяжении всей своей карьеры.
Виктория Толстоганова и Максим Аверин в фильме "Магнитные бури". Кадр из фильма
Роли одна за другой сыпались на Толстоганову как из рога изобилия: «Московская сага», «Побег», «Грозовые ворота», Май», «Ветка сакуры», «Королев», «Месть», «Вторжение», «Материнский инстинкт». Когда ей поступило предложение сняться у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем-2: Цитадель» в 2011 году, Виктория уже была на пике своей популярности. Причем, снималась она будучи беременной.
Виктория Толстоганова в фильме "Утомленные солнцем: Цитадель". Кадр из фильма
Воплотив на экране Ираиду Петракович в картине «Шпион», Толстоганова получила свою первую премию «Золотой орел» за роль второго плана, в 2013 году. Через три года ее уже чествовали на «Золотом орле» как лучшую исполнительницу женского роли на телевидении за сериал «Палач».
Еще одну премию за лучшую женскую роль Толстоганова получила на «Кинотавре» в 2016 году за картину «Выше неба». Эта картина, кстати, снята мужем актрисы Алексеем Аграновичем, также он снялся вместе с ней в сюжете.
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович в фильме "Выше неба". Кадр из фильма
Наиболее яркими проектами последних лет в фильмографии Толстогановой стали сериалы «Неженское дело», «Колл-центр», «Чики», «Медиатор», «В Бореньке чего-то нет». В третьем сезоне нашумевшего сериала «Содержанки» Виктория сыграла эпизодическую роль психолога.
Виктория Толстоганова в сериале "Медиатор". Кадр из сериала
Виктория Толстоганова: личная жизнь
В жизни Толстогановой было два брака. Первым мужем актрисы стал актер, режиссер Андрей Кузичев. Они познакомились в вузе и по его окончании сразу сыграли свадьбу. Брак продлился 15 лет, за это время Виктория подарила Андрею двоих детей.
Виктория Толстоганова и Андрей Кузичев. Фото: Global Look Press
Дочь Варвара родилась в 2005 году, стала долгожданным первенцем. Через три года семья пополнилась наследником – на свет появился сын Федор. Но в 2011 году супруги разошлись.
Дети Виктории Толстогановой и Андрея Кузичева - Варвара и Федор. Фото: соцсети
Поговаривали, что причиной развода стал роман Толстогановой с актером Максимом Авериным, с которым она снималась в картине «Магнитные бури». Однако, ответить взаимностью на его любовь актриса не спешила. На самом деле, с мужем Виктория рассталась из-за несходства характеров – они слишком разные и часто ссорились, он даже запрещал ей сниматься, требуя больше времени уделять семье, а не карьере.
Максим Аверин. Фото: Global Look Press
Толстогановой приписывали романы с Егором Кончаловским, Гошей Куценко, но взаимности добился лишь режиссер Алексей Агранович. Все закрутилось так быстро, что в 2011 году Виктория родила от возлюбленного сына Ивана. Вскоре пара зарегистрировала отношения.
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович. Фото: соцсети
В 2018 году Толстоганову заподозрили в беременности – слишком округлился у нее животик в одном из нарядов. Но это были лишь подозрения, четвертого ребенка у актрисы не появилось.
Сын Виктории Толстогановой и Алексея Аграновича Иван. Фото: соцсети
Виктория Толстоганова сейчас
В 2022 году состоялась премьера фильма «Казнь» Ладо Кватании, а также сериала с Толстогановой, снятого по мотивам романа Сергея Минаева, «The телки».
Книга вышла еще в 2008 году, но возможности онлайн-платформы позволили наполнить ленту более откровенными кадрами. Которые, кстати, для Толстогановой никогда не представляли сложности – ради съемок она с легкостью обнажается и сама участвует в эротических сценах. К слову, в свои 50 лет актриса выглядит невероятно молодо, при росте 169 см она весит 58 кг.