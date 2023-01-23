Женщины с этими тремя именами выходят замуж один раз и на всю жизнь — их влечет любовь

Каждая с детства мечтает о принце из сказки. Но далеко не всем удается найти спутника жизни, с которым можно прожить до золотой свадьбы. Причем, некоторым в этом плане везет больше, чем другим. Женщины с этими тремя именами чаще выходят замуж по большой любви и только раз на всю жизнь.
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Марина
Обладательница этого имени терпеть не может фальшь и наигранность. Марина обладает тонким чутьем, поэтому ввести ее в заблуждение едва ли удастся. Словам любви эта особа на доверяет: ей куда важнее поступки, а не пылкие речи любимого. Если Марина понимает, что ее обманывают, она тут же порывает все отношения. Эта дамочка стремится выйти замуж только раз. И если она согласится пойти под венец с мужчиной, значит, полностью ему доверяет. Зачастую ее брак крепкий — Марина делает все, чтобы сохранить доверие и пронести любовь к своему спутнику через всю жизнь.
Екатерина
Пусть она и обладает дерзким и независимым характером, на самом деле Екатерина обожает кокетничать. Ее отличают общительность и приветливость. Также она принципиальна и консервативна. Эта женщина не станет подпускать к себе тех, в ком она не уверена. В ее окружении только те мужчины, общение с которыми доставляет ей радость. При всем при этом Екатерина весьма и весьма недоверчива. И уж если она согласится пойти под венец, это будет значит, что она любит по-настоящему и полностью доверяет своему спутнику жизни. Екатерина относится к тем, кто выходит замуж один раз и на всю жизнь.
Людмила
При всей своей мягкости и романтичности эта дама обладает твердым стержнем натуры. Людмила не боится трудностей. И еще ее отличает невероятная терпеливость. Самообладанию этой особы можно только позавидовать. Ссоры и скандалы в ее семейной жизни происходят редко, только если мужчина прокололся по-крупному.
Несмотря на большое количество романов, в том числе серьезных, Людмила не спешит выйти замуж. Она мечтает о большой любви на всю жизнь с единственным мужчиной, и к этому и стремится.
По материалам life