Женщины с этими тремя именами выходят замуж один раз и на всю жизнь — их влечет любовь

Каждая с детства мечтает о принце из сказки. Но далеко не всем удается найти спутника жизни, с которым можно прожить до золотой свадьбы. Причем, некоторым в этом плане везет больше, чем другим. Женщины с этими тремя именами чаще выходят замуж по большой любви и только раз на всю жизнь.

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Марина

Обладательница этого имени терпеть не может фальшь и наигранность. Марина обладает тонким чутьем, поэтому ввести ее в заблуждение едва ли удастся. Словам любви эта особа на доверяет: ей куда важнее поступки, а не пылкие речи любимого. Если Марина понимает, что ее обманывают, она тут же порывает все отношения. Эта дамочка стремится выйти замуж только раз. И если она согласится пойти под венец с мужчиной, значит, полностью ему доверяет. Зачастую ее брак крепкий — Марина делает все, чтобы сохранить доверие и пронести любовь к своему спутнику через всю жизнь.