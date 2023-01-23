В народе кличут бестолковыми: два женских имени, обладательницы которых не блещут умом

Поговаривают, что имена накладывают на человека особый отпечаток, который во многом определяет характер, нрав, взгляды и даже ум. Так эксперты назвали два женских имени, обладательницы которых чаще всего не впечатляют особым интеллектом. Скорее наоборот, им недостает сдержанности и прозорливости. В народе таких принято называть бестолковыми.

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Милана

Эта особа слишком романтичная и нежная. Большую часть своей жизни Милана посвящает внешним признакам. Ее мало интересует начитанность, эрудиция, какие-то глубинные знания. Она больше материалистка.

Обладательница этого нежного имени достаточна импульсивна, ее отличает врожденная истеричность. А если учесть, что ее покровителем является Уран, характер этой дамочки представляет собой «взрывную комбинацию». В ее основе все краски женственности, капризность и очарование, но никак не ум. Спонтанные поступки иногда стоят Милане слишком больших потерь. Но на своих ошибках она учится не привыкла.