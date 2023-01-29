Фильмы Леонида Гайдая, ставшие историей

Немногие помнят о том, что гений отечественной кинокомедии начинал с фильмов не очень-то веселых. Полнометражным дебютом 33-летнего режиссера стала историческая драма «Долгий путь», которую он в 1956 году поставил вместе с Валентином Невзоровым. А вышедшая следом сатирическая комедия «Жених с того света», высмеивающая изворотливых бюрократов, настолько возмутила цензоров, что картина из полнометражной превратилась в короткометражку - слишком много сцен из нее пришлось вырезать.

Поэтому второй официальный полный метр Гайдая снова оказался предельно серьезным и идеологически грамотным - по совету директора «Мосфильма» Ивана Пырьева молодой постановщик снял картину «Трижды воскресший» (1960), где главным героем стал... пароход, прошедший через Гражданскую и Великую Отечественную войны и продолжающий служить стране в мирное время. К этой ленте претензий у цензоров не было: таким образом Гайдаю удалось обзавестись столь нужной в советское время репутацией благонадежного режиссера.