Фильмы Леонида Гайдая, ставшие историей

Фото: кадр из фильма
Напоминать о величии главного советского комедиографа и о его вкладе в отечественное (да и, пожалуй, в мировое) кино бессмысленно - с тем же успехом можно рассказать о том, что земля круглая, а трава зеленая. К тому же о бессмертии народного артиста СССР позаботились телеканалы, сделавшие фильмы Леонида Иовича непременным атрибутом новогоднего эфира. И все же столетие Гайдая - событие неординарное, заставляющее вновь вспомнить основные творческие этапы биографии замечательного режиссера.
Фото: кадр из фильма
Немногие помнят о том, что гений отечественной кинокомедии начинал с фильмов не очень-то веселых. Полнометражным дебютом 33-летнего режиссера стала историческая драма «Долгий путь», которую он в 1956 году поставил вместе с Валентином Невзоровым. А вышедшая следом сатирическая комедия «Жених с того света», высмеивающая изворотливых бюрократов, настолько возмутила цензоров, что картина из полнометражной превратилась в короткометражку - слишком много сцен из нее пришлось вырезать.
Поэтому второй официальный полный метр Гайдая снова оказался предельно серьезным и идеологически грамотным - по совету директора «Мосфильма» Ивана Пырьева молодой постановщик снял картину «Трижды воскресший» (1960), где главным героем стал... пароход, прошедший через Гражданскую и Великую Отечественную войны и продолжающий служить стране в мирное время. К этой ленте претензий у цензоров не было: таким образом Гайдаю удалось обзавестись столь нужной в советское время репутацией благонадежного режиссера.
Фото: кадр из фильма
К моменту выхода комедии «Деловые люди» (1962) Гайдай уже снял две короткометражки в ставшем для него впоследствии фирменном гротескном стиле («Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики»), поэтому экранизация трех рассказов О'Генри казалась не совсем типичной для режиссера. Это, впрочем, не помешало милой и уютной картине обрести свою, пусть и не такую многочисленную (по сравнению, скажем, с «Кавказской пленницей») армию преданных поклонников.
Фото: кадр из фильма
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) утвердила режиссера в качестве хитмейкера: фильм стал лидером проката по итогам года, а заодно познакомил публику с Шуриком - застенчивым, слегка неуклюжим очкариком в исполнении Александра Демьяненко, чем-то напоминающим самого Гайдая.
Фото: кадр из фильма
Актерства Леонид Иович никогда не чурался и часто мелькал в фильмах (в основном в своих) в эпизодах, но в «Бриллиантовой руке» (1968) режиссер сыграл первую по-настоящему запоминающуюся роль - Гайдай изобразил того самого пьяницу, «бездыханное тело» которого Сеня Горбунков принял за труп и произнес бессмертную фразу: «На его месте должен был быть я».
Фото: кадр из фильма
Поклонники главного романа Ильфа и Петрова делятся на две категории - кому-то нравится «12 стульев» Гайдая, кто-то голосует за экранизацию Марка Захарова. Пусть каждый выбирает сердцем: отметим лишь, что в своем фильме, вышедшем в 1971 году, Гайдай впервые сыграл полноценную роль, более чем убедительно изобразив алчного архивариуса Варфоломея Коробейникова.
Фото: кадр из фильма
Нравится ли вам комедия «Иван Васильевич меняет профессию»? Ответ, казалось бы, очевиден, но, представьте себе, сам Гайдай был картиной, вышедшей в 1973 году, не слишком доволен - говорил, что по сравнению с его предыдущими хитами это «уже не то». С режиссером согласиться сложно, но за требовательность к себе не похвалить его нельзя.
Фото: кадр из фильма
О фильме «Спортлото-82» поклонники таланта Гайдая отзывались сдержанно - мол, неплохая комедия с великолепным Михаилом Пуговкиным, но все же это не шедевр уровня «Бриллиантовой руки» или «Операции «Ы»...». Однако, как потом оказалось, «не шедевр» стал, по сути, последним крепким гайдаевским фильмом. Вышедшая спустя три года лента «Опасно для жизни!» (1985) была уже ощутимо слабее, ну а постперестроечные опусы («Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди») свидетельствовали о том, что маэстро находится в глубоком кризисе.
Ничего удивительного - грандиозные перемены, обрушившиеся на страну, далеко не все готовы были мгновенно принять и переосмыслить. Да и вообще любой, даже очень большой художник имеет право исписаться. Гайдай умер в 1993-м, спустя год после выхода «На Дерибасовской...». И пусть ему не удалось уйти победителем, в истории кино он остался великим мастером и подлинным народным режиссером.