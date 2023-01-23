Живая легенда русского рока Гарик Сукачев: кто превратил бунтаря и хулигана в примерного семьянина

Одни его любят — другие терпеть не могут. Его голос невозможно спутать с другим: он такой один. Рок-музыкант Гарик Сукачев — синоним бунтарства, эпатажа, скандала: были времена, когда он крушил на сцене гитары и аппаратуру. Впрочем, все это осталось в прошлом, сегодня его не узнать.
Гарик Сукачев: детство и юность
Гарик Сукачев в молодости. Фото: соцсети
Гарик (точнее — Игорь) Сукачев родился 1 декабря 1959 года в подмосковной деревне Мякинино, в семье бывших фронтовиков. Его дошкольное детство прошло практически в детском саду: мальчик жил там всю рабочую неделю, а домой его забирали лишь на выходные.
В то время это было распространенной практикой: большинство родителей были слишком заняты на производстве, часто трудились в ночную смену, так что пятидневка была логичным выходом из положения.
С первого класса Игорь занимался еще и музыкой.
«По сути, меня, как Моцарта, папа воспитывал: я играл гаммы минимум три часа каждый день без выходных все мое детство. Я ненавидел баян, ненавидел музыкальную школу. Это не моя модель воспитания детей. Но теперь я понимаю. что получил великолепное образование», — вспоминал музыкант.
Впрочем, увлечение сына рок-музыкой и сценой отец активно не одобрял. Он настоял на том, чтобы после школы Игорь поступил в железнодорожный техникум и приобрел «надежную» профессию. Что ж, диплом был получен, но потом своевольный и упрямый парень все же подал документы в культпросветучилище — на специальность «театральный режиссер».
Гарик Сукачев: начало карьеры
Гарик Сукачев на сцене. Фото: Global Look Press
С детства его больше всего на свете привлекала музыка, причем не всякая: Гарику нравилось создавать «хулиганские» песни, идущие вразрез с общепринятым стилем. В конце 70-х Сукачев стал лидером группы «Закат солнца вручную» — она считалась подпольной.
Позднее он вместе с Евгением Хавтаном создал легендарную группу «Браво». Точнее, тогда она называлась иначе — «P.S.» (Постскриптум), а название «Браво» и солистка Жанна Агузарова появились уже после ухода Гарика.
Гарик Сукачев: «Бригада С»
Гарик Сукачев всегда был лидером в творчестве. Фото: Global Look Press
В культпросветучилище Гарик познакомился с Сергеем Галаниным. Парни быстро обнаружили, что у них одинаковые вкусы в музыке, и вскоре на свет появилась группа «Бригада С».
Очень быстро она обросла огромным количеством поклонников: молодежь приходила в бешеный восторг от песен «Моя маленькая бэйба», «Дорожная», «Все это рок-н-ролл». Бьющая через край энергия и неповторимый хрипловатый голос Сукачева сделали его кумиром любителей рока.
Гарик Сукачев: «Неприкасаемые» и самые известные песни
«Бригада С» просуществовала до середины 90-х. После ее распада Гарик, которому всегда хотелось быть лидером, набрал новый коллектив и назвал его «Неприкасаемые».
Рок-н-ролл продолжался: ребята зажигали публику своими хитами «Я милого узнаю по походке», «Моя бабушка курит трубку», «За окошком месяц май», «Напои меня водой»… Тогда же появились и другие песни: Сукачев выпустил «Фронтовой альбом» с философскими и лирическими композициями.
Гарик Сукачев: кино, ТВ, шоу
Гарик Сукачев на экране. Фото: кадр из фильма «Француз», 2004 г.
Образование, полученное в культпросветучилище, не стало напрасным. Сукачев снял несколько фильмов – «Кризис среднего возраста», «Праздник», «Дом солнца» (по сценарию Ивана Охлобыстина), доказав бесспорный режиссерский талант.
К тому времени он уже успел сняться в кино: в 1988 году он появился на экране в фильме Александра Митты «Шаг». Это был небольшой эпизод, но потом Гарика стали активно приглашать другие режиссеры. Всего в его фильмографии около трех десятков киноработ, среди которых роли в фильмах «Дама с попугаем», «Затерянный в Сибири», «Француз»…
Фото: кадр из фильма «Жмурки», 2005 г.
Зрители хорошо запомнили выступление Сукачева в музыкальном фильме Первого канала «Старые песни о главном». Кроме того, Гарик Сукачев озвучивал мультфильмы, например, в «Возвращении в Простоквашино» его голосом говорит Шарик.
Телезрители могли видеть его и в многочисленных телешоу. В «ДОстоянии РЕспублики» его песни исполняли другие музыканты, в программе «СССР. Знак качества» Гарик в роли ведущего рассказывал о жизни в Советском Союзе, а в 2020 году он занял кресло наставника в музыкальном проекте «Голос. 60+».
Гарик Сукачев: доход
В далеком 2012 году имя Гарика Сукачева оказалось на 49-м месте в списке «Форбс»: его доход составил 1 миллион долларов. В последнее время, по информации СМИ, за каждый корпоратив музыкант получает около 5 миллионов рублей.
Гарик Сукачев: жена Ольга и дети
Гарик Сукачев и Ольга Королева в молодости. Фото: соцсети
Заядлых рокеров принято считать легкомысленными и ветреными, часто меняющими женщин. В этом плане Сукачев нетипичен: он признается, что однолюб. Ему было всего 16, когда он влюбился в 14-летнюю Олю Королеву. И сразу решил: она будет его женой. Повзрослев, влюбленные поженились.
Гарик Сукачев с сыном Александром. Фото: соцсети
Они вместе уже 40 лет, у них взрослые дети — сын Александр стал режиссером, дочери Насте сейчас 18 лет, она увлекается биологией. Гарик Сукачев неохотно рассказывает о семейной жизни. «Счастье любит тишину», но если уж об этом заходит речь, повторяет: «Ольга для него — не только любимая жена, но и лучший друг и единомышленник».
Например, когда мужу понадобились средства на съемки фильма «Праздник», она, не задумываясь, продала свой бизнес — ресторан «Вудсток». Объяснением в любви стал песня Гарика «Ольга» — нежная и романтичная. Впрочем, по словам музыканта, все его песни — посвящение жене.
Гарик Сукачев сейчас
Гарик Сукачев с дочкой Анастасией. Фото: соцсети
Всю свою жизнь (а ему уже исполнилось 63 года) Гарик пишет стихи. Среди них — много неизданных. Каким-то стихам суждено было стать песнями, какие-то еще ждут своего часа. Сукачев по-прежнему много работает: кажется, что ему вовсе не знакомо чувство усталости. Он заядлый спортсмен, занимается боксом и подводным плаванием, настоящая страсть музыканта — яхтенный спорт.
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Спорт помогает ему оставаться в хорошей физической форме: при росте 170 см вес музыканта варьируется от 70 до 75 кг. Осенью 2022 года Сукачев представил киноверсию театральной постановки «Анархия». Его проект «Я остаюсь» подарил поклонникам рока встречу с легендами музыки — участниками групп «Король и шут», «Ленинград», «Чайф», «Город 312».
Гарик Сукачев с женой Ольгой. Фото: соцсети
Гарик Сукачев признается: не все в его жизни было гладко: случались периоды, когда он злоупотреблял спиртным, несколько раз врачи буквально вытаскивали его с того света. Однако есть человек, который успешно справляется с его «демонами», который помог победить в этой борьбе и вернуть Гарика к творчеству.
«Мои родители всегда понимали, что в Ольге — мое спасение. Наверное, она умела и сейчас умеет на меня влиять, хотя, по-моему, это невозможно. Мы разные: лед и пламень. Ольга — лед. Но лучше этой девочки для меня никого не было и не будет. Это великое счастье… Я однолюб в абсолютном понимании этого слова. Как можно объяснить, что ты без этого человека жить не можешь?»
Он больше не бунтарь. Он стал примерным семьянином, заботливым отцом. И песни его наполнились новым смыслом.