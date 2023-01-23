Живая легенда русского рока Гарик Сукачев: кто превратил бунтаря и хулигана в примерного семьянина

Гарик (точнее — Игорь) Сукачев родился 1 декабря 1959 года в подмосковной деревне Мякинино, в семье бывших фронтовиков. Его дошкольное детство прошло практически в детском саду: мальчик жил там всю рабочую неделю, а домой его забирали лишь на выходные.

В то время это было распространенной практикой: большинство родителей были слишком заняты на производстве, часто трудились в ночную смену, так что пятидневка была логичным выходом из положения.

С первого класса Игорь занимался еще и музыкой.

«По сути, меня, как Моцарта, папа воспитывал: я играл гаммы минимум три часа каждый день без выходных все мое детство. Я ненавидел баян, ненавидел музыкальную школу. Это не моя модель воспитания детей. Но теперь я понимаю. что получил великолепное образование», — вспоминал музыкант.

Впрочем, увлечение сына рок-музыкой и сценой отец активно не одобрял. Он настоял на том, чтобы после школы Игорь поступил в железнодорожный техникум и приобрел «надежную» профессию. Что ж, диплом был получен, но потом своевольный и упрямый парень все же подал документы в культпросветучилище — на специальность «театральный режиссер».

Гарик Сукачев: начало карьеры

