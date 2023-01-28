Малахова манили горы, а Долину - мальдивский пляж: где отдыхают наши звезды

Андрей Малахов с семьей тоже отдохнул в Мурманской области - на родине в Апатитах. А точнее, в горах, что рядом, - в Хибинах, и тоже видел северное сияние. Идеальный план от Малахова на выходные: заселение в отель-санаторий, поездка в этнодеревню (олени, хаски, катание на собачьей упряжке, уха и вигвам с шаманом), посещение арт-катка, фестиваля ледяных скульптур.
Фото: соцсети
Потом - баня, жемчужная ванна, посещение Центра современного искусства «Сияние». Ну и катание на горнолыжном склоне Большой Вудъявр, конечно. Перелет из Москвы занимает менее двух часов.
Фото: соцсети
Ольга Бузова отработала на каникулах концерты и улетела в Сочи - артистка покоряет горнолыжные склоны в Красной Поляне (а не в Куршевеле, как можно было бы подумать).
«Я обожаю кататься на лыжах - горы и спорт придают мне сил, - пишет Оля. - Это еще и крутое кардио (так в разговорной речи называют энергичные двигательные упражнения, направленные на увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания; то же, что и аэробная нагрузка. - Ред.). Оно нам всем нужно после новогодних праздников».
У Бузовой неподалеку свой дом в охраняемом поселке - из окон открывается вид на горы.
Фото: соцсети
Лариса Долина отдохнула на Мальдивах с дочерью и внучкой. Температура воздуха и воды +29, поэтому семья успела и накупаться, и позагорать. Вечерами слушали музыку и смотрели кино.
Фото: соцсети
Владимир Пресняков и Наталья Подольская улетели вдвоем на Мальдивы. На каникулах у Преснякова были концерты, а теперь настало время отпуска.
«С момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз отдыхаем без них в принципе, - рассказывает Наталья. - Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших попах уже заиграло…»
Супруги купаются, загорают, посещают рестораны и ходят на массаж.
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Фото: соцсети
Анастасия Макеева с мужем отдохнула на берегу Баренцева моря - в селе Териберка в Мурманской области. Здесь и кладбище кораблей, и место съемки фильма «Левиафан», и главное - живописная природа.
Жила семья в отеле на самом берегу - из окон видно скалы, сопки, морскую бухту. Муж Макеевой даже искупался в Баренцевом море: температура воздуха -2, а воды +4.
Хорошо, что рядом при отеле есть баня. Анастасия попозировала в купальнике и поделилась впечатлениями:
«В удивительном месте наслаждаемся уникальной природой Крайнего Севера. Одна из главных достопримечательностей, которые создает здесь природа, - это северное сияние. Нам повезло: мы его поймали!»
Фото: соцсети
Юлия Барановская с тремя детьми активно путешествовала по Мексике: «Проехали, пролетели и проплыли мы много!» Барановская путешествует по индивидуальному плану:
«Мы объездили множество сенотов. На языке майя сенот означает что-то глубокое, индейцы называли так подземные озера, колодцы и реки в пещерах. Сейчас подземные пещеры, заполненные чистейшей водой, - одна из самых известных достопримечательностей страны».