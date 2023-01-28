Малахова манили горы, а Долину - мальдивский пляж: где отдыхают наши звезды

Ольга Бузова отработала на каникулах концерты и улетела в Сочи - артистка покоряет горнолыжные склоны в Красной Поляне (а не в Куршевеле, как можно было бы подумать).

«Я обожаю кататься на лыжах - горы и спорт придают мне сил, - пишет Оля. - Это еще и крутое кардио (так в разговорной речи называют энергичные двигательные упражнения, направленные на увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания; то же, что и аэробная нагрузка. - Ред.). Оно нам всем нужно после новогодних праздников».

У Бузовой неподалеку свой дом в охраняемом поселке - из окон открывается вид на горы.