«Остап Бендер» от шоу-бизнеса: как детдомовец Андрей Разин придумал «Ласковый май» и заработал миллионы

Родной город Андрея Разина – Ставрополь. Туда приехал из белорусского Гродно его отец, Александр Вацлавович. С будущей женой, Валентиной, он познакомился, когда они учились в одном институте. Вскоре они поженились, и в 1963 году у них родился сын Андрей. Но их счастье не было долгим: мальчику едва исполнился год, когда родители погибли в страшной аварии.

Детство Андрея прошло в детском доме города Светлограда Ставропольского края. Окончив местное училище, он стал каменщиком. Но работать по специальности не планировал: ему нужен был успех, блеск, красивая жизнь.

Андрей Разин: начало карьеры

