«Остап Бендер» от шоу-бизнеса: как детдомовец Андрей Разин придумал «Ласковый май» и заработал миллионы

О нем слагали легенды: говорили, что он – племянник Горбачева, талантливый певец, подпольный миллионер… На самом деле Андрей Разин обладал уникальным чутьем предпринимателя. Его главный проект – «Ласковый май».
Андрей Разин: родители, катастрофа и детдом
Андрей Разин в детстве. Фото: соцсети
Родной город Андрея Разина – Ставрополь. Туда приехал из белорусского Гродно его отец, Александр Вацлавович. С будущей женой, Валентиной, он познакомился, когда они учились в одном институте. Вскоре они поженились, и в 1963 году у них родился сын Андрей. Но их счастье не было долгим: мальчику едва исполнился год, когда родители погибли в страшной аварии.
Детство Андрея прошло в детском доме города Светлограда Ставропольского края. Окончив местное училище, он стал каменщиком. Но работать по специальности не планировал: ему нужен был успех, блеск, красивая жизнь.
Андрей Разин: начало карьеры
Андрей Разин в молодости. Фото: соцсети
Предприимчивый молодой человек поначалу хотел построить карьеру по линии комсомола. Помогали природные качества: он был «пробивным», умел заводить нужные знакомства и связи и использовать их. В Рязани он легко стал заместителем директора местной филармонии, потом работал в Чите – в комитете телевидения и радио, хотя не имел соответствующего образования.
На короткое время Разин снова оказался в родном Ставрополье. Его приняли на работу – заместителем председателя колхоза. Именно в том селе жила мама Михаила Горбачева – генерального секретаря ЦК КПСС. Михаил Сергеевич иногда приезжал навестить родных. А Разин снимал комнату неподалеку. Однажды, как рассказывают, он попросил разрешения сфотографироваться с Горбачевым. Так появилось фото, которым он потом не раз козырял, называя себя племянником генсека.
Андрей Разин: шоу-бизнес
Андрей Разин в молодости. Фото: соцсети
Чем только не приходилось заниматься Андрею Разину! Он работал в Сибири на прокладке газопровода, год проучился в культпросветучилище, служил в армии… И в колхозе на Ставрополье продержался недолго. Ему выдали деньги на покупку тракторов и отправили в Москву. Больше в родном колхозе не видели ни Разина, ни денег. Он вложил их в раскрутку. Спел в «Утренней почте», потом устроился в творческую студию, которая искала молодые таланты.
Андрей Разин и «Ласковый май». Фото: соцсети
Именно тогда он впервые услышал ту самую кассету: мальчишки-детдомовцы – группа называлась «Ласковый май» - старательно исполняли незамысловатые трогательные песни. Чутье сразу подсказало Разину: это станет сенсацией!
«Вся страна была тогда в таком же душевном состоянии. Тревога, распутье, ни у кого ничего не было. Все стабильно плохо. И вот на сцену в блестках выходила Пугачева и Ротару, которые делали вид, что все хорошо. Народ в это не верил, ему была нужна группа, которая согреет душу», - рассказывал Разин в одном из интервью.
Андрей Разин: «Ласковый май»
Андрей Разин и «Ласковый май». Фото: соцсети
Он понимал: на телевидение их не примут. Тогда он придумал другую тактику. Записав огромное количество кассет, он раздавал их проводникам поездов дальнего следования и уговаривал включать пассажирам во время пути. По железным дорогам огромной страны песни «Ласкового мая» разошлись буквально в считанные недели. Голоса мальчишек звучали непривычно и щемяще, простые мелодии и слова трогали души суровых работяг, домохозяек, бухгалтеров, колхозников… Но больше всех полюбили «Ласковый май» девочки-подростки. Юра Шатунов – симпатичный солист-детдомовец – стал кумиром, а Андрей Разин – миллионером. Он, кстати, тоже пел некоторые песни.
Но главным секретом успеха стало «ноу-хау», которое изобрел Разин: «Ласковый май» - точнее, его клоны, - одновременно выступал в разных городах. Конечно, под «фанеру». Это было неважно: наивные поклонницы верили, что перед ними – сам Юра Шатунов, и заполняли стадионы. Коммерческий успех был потрясающим. Кстати, Андрей Разин на волне этого успеха появлялся и в кино, правда, гораздо позднее: снялся в роли камео в сериале «Ласковый май», а потом – в фильме «Приставы».
Андрей Разин: политика
Андрей Разин занимался политикой и бизнесом. Фото: Global Look Press
Через несколько лет назрел кризис: новые песни не писались, между участниками группы начались конфликты, а в 1991 году у Андрея Разина началась совсем другая жизнь. Он ушел в политику: был доверенным лицом Геннадия Зюганова на выборах президента, пытался попасть в состав Государственной Думы, позднее стал членом «Единой России».
Уникальное чутье по-прежнему выручало «великого комбинатора»: в 2014 году он возглавил банк «Донинвест», а вскоре – за неделю до отзыва лицензии – успел подать в отставку. Такая же история повторилась с другим банком.
Андрей Разин: личная жизнь
Андрей Разин с Ириной. Фото: соцсети
В жизни талантливого продюсера было немало женщин. Еще в 80-х у него родился сын Илья – от гражданской жены Ирины Беспаловой. О существовании сына Андрей узнал только спустя годы, в 2003-м.
Андрей Разин с Натальей Лебедевой. Фото: соцсети
С его матерью он довольно быстро расстался, а в 1988-м женился на Наталье Лебедевой. Супругами они были год, детей в этом браке не появилось. Потом была Фаина, потом – Маритана, которая родила от Разина сына Александра. К сожалению, Саша скончался, будучи подростком, - от сердечного приступа, в результате осложнений после ОРВИ. Смерть сына Разин переживал очень тяжело.
Андрей Разин и Наталья Грозовская. Фото: соцсети
В 2013 году Андрей Разин объявил на всю страну: он снова женится! Его избранницей на этот раз стала бывшая участница «Ласкового мая», Наталья Грозовская. Но и этот брак продержался недолго. Наконец, в 2020 году Разин снова удивил всех сообщением: у него новая возлюбленная, украинская девушка Ольга, и они планируют свадьбу, которая для него должна стать шестой по счету.
Андрей Разин: как похудел
Андрей Разин решительно боролся с лишним весом. Фото: соцсети
В молодости продюсер был стройным и подвижным, но с возрастом набрал лишний вес. Поняв, что все эти килограммы губят здоровье, он решил худеть, и выбрал для этого сотрудничество с диетологом, который в свое время консультировал Аллу Пугачеву.
«Есть можно все, что угодно. Но порционно — не более 200 граммов еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник — разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно — от алкоголя тоже важно отказаться», - рассказывал Разин в интервью «Комсомольской правде».
За полтора года ему удалось сбросить 46 кг: он похудел со 153 кг до 107 кг.
Андрей Разин: доход
Андрей Разин на бедность не жалуется. Фото: соцсети
Уже в 24 года Разин стал миллионером. По данным СМИ, всего за несколько лет, с 1987-го по 1991-й, то есть в годы расцвета «Ласкового мая», продюсер сказочно разбогател, заработав 32 миллиона рублей (тогда это равнялось 50 миллионам долларов).
Немалый доход принесло ему также издание его книг – «Человек тусовки» и «Зима в стране Ласкового мая». В настоящее время на Разина «работает» его недвижимость в Сочи, которую он приобрел еще в конце 80-х. Он сдает в аренду дома и квартиры, у него хорошо развитый гостиничный бизнес. И в Москве у Разина имеется недвижимость, но сколько всего у него квартир – знает только он один.
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Андрей Разин сейчас
Долгое время длились судебные разбирательства между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым – относительно авторских прав на песни «Ласкового мая». В результате летом 2022 года Разин проиграл. А в конце июня 2022 года неожиданно скончался Шатунов.
Несмотря на конфликты и сложности в отношениях, Андрей Разин выразил соболезнования его родным. Уже в октябре 2022-го 59-летний продюсер объявил, что планирует создать новую версию «Ласкового мая». Возможно, скоро всех поклонников легендарной группы ждет сюрприз!