Три жены и страшная тайна детства Стаса Костюшкина: что скрывал главный мачо российской эстрады

Позднее Костюшкина приняли на работу в детские театр. Именно там он и познакомился с Денисом Клявером. У молодых людей оказалось много общего, и они решили создать музыкальный дуэт, назвав его «Чай вдвоем». Это произошло в 1994 году, при содействии продюсера Сергея Курехина. Сегодня уже мало кто помнит, что первая песня дуэта называлась «Пилот», на нее был снят клип, но сенсации это не вызвало.

Настоящая популярность пришла к ребятам после того, как Лайма Вайкуле предложила им совместные гастроли. «Чай вдвоем» выходил на сцену в промежутках между ее песнями. Они объездили всю страну, и теперь уже песни дуэта — «Ласковая моя», «Я не забуду» — постоянно звучали и на радио, и на ТВ. Стас Костюшкин и Денис Клявер пели дуэтом около 18 лет, за это время у них появилась целая армия поклонников. «Чай вдвоем» стал обладателем нескольких музыкальных премий «Золотой граммофон», дипломов «Песни года».

Стас Костюшкин: сольная карьера

