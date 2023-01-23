Три жены и страшная тайна детства Стаса Костюшкина: что скрывал главный мачо российской эстрады

Трудно поверить, но зажигательный, энергичный, подтянутый Стас Костюшкин, который покорил публику хитами «Женщина, я не танцую» и «Опа! Анапа», уже отметил полувековой юбилей. В его жизни было немало горького и страшного, но рассказать об этом певец смог лишь недавно.
Стас Костюшкин: детство и юность
Стас Костюшкин в детстве. Фото: соцсети
Стас Костюшкин родом из Одессы, как и его родители. Михаил Иосифович был джазовым музыкантом, Надежда Аркадьевна — манекенщицей. В жилах будущего музыканта смешались как русская, так и еврейская крови: у его дедушки со стороны отца была фамилия Шульман. Стас появился на свет в августе 1971 года. Правда, вскоре семья перебралась в Ленинград, и Костюшкин всегда считал Северную столицу своим родным городом. Гражданство у него давно уже российское. Мальчик рос способным и артистичным. В детстве Стас снимался в качестве модели для журнала мод. И, конечно, его учили музыке. А еще парень увлекся дзюдо и с удовольствием посещал секцию. Только вот это увлечение помешало ему сделать карьеру оперного певца: из-за сломанного носа его признали профнепригодным и отчислили из музыкального училища — у Стаса необратимо изменился тембр голоса.
Стас Костюшкин: «Чай вдвоем» и Денис Клявер
Стас Костюшкин и Денис Клявер. Фото: Global Look Press
Позднее Костюшкина приняли на работу в детские театр. Именно там он и познакомился с Денисом Клявером. У молодых людей оказалось много общего, и они решили создать музыкальный дуэт, назвав его «Чай вдвоем». Это произошло в 1994 году, при содействии продюсера Сергея Курехина. Сегодня уже мало кто помнит, что первая песня дуэта называлась «Пилот», на нее был снят клип, но сенсации это не вызвало.
Настоящая популярность пришла к ребятам после того, как Лайма Вайкуле предложила им совместные гастроли. «Чай вдвоем» выходил на сцену в промежутках между ее песнями. Они объездили всю страну, и теперь уже песни дуэта — «Ласковая моя», «Я не забуду» — постоянно звучали и на радио, и на ТВ. Стас Костюшкин и Денис Клявер пели дуэтом около 18 лет, за это время у них появилась целая армия поклонников. «Чай вдвоем» стал обладателем нескольких музыкальных премий «Золотой граммофон», дипломов «Песни года».
Стас Костюшкин: сольная карьера
Стас Костюшкин и Денис Клявер. Фото: Global Look Press
А потом ребята расстались и пошли каждый своим путем. Как сказал Костюшкин о своем бывшем партнере:
«Теперь он поет о любви к девушкам, а я — о любви к гаджетам: «Fire, нет вайфая» и так далее».
Поклонники были шокированы распадом группы, многие винили в этом жену Стаса, Юлию: мол, это она убедила Стаса строить сольную карьеру и поссорила его с Клявером. Но Костюшкин отмел эти предположения, объяснив, что самостоятельно принял решение:
«Главная причина нашего распада — отсутствие концертов… Просто коллектив перестал развиваться. Вот и все».
Стас Костюшкин на сцене. Фото: кадр из «Шоумаскоон»
В 2012 году Стас Костюшкин представил свой новый проект — группу A-Dessa. Он оказался успешным: скоро вся страна распевала заводные композиции Стаса «Женщина, я не танцую», «Я не очень караочен» и другие. Записывал Стас и совместные композиции с другими звездами — Борисом Моисеевым, группой «Руки Вверх!», Шурой. В его клипах снимались Лолита Милявская, Андрей Малахов, Сосо Павлиашвили, Андрей Григорьев-Апполонов… Среди популярных песен последних лет в исполнении Костюшкина — «Опа! Анапа», «Факты», «Хэй, мам», «На стиле 90-х», «Мишка», «С днем рождения, мальчишка», «Сладкая», «Лакшери».
Стас Костюшкин: ТВ-проекты
Довольно часто Стас появляется и на телевидении. Он принимал участие в шоу «Цирк со звездами», «Танцы со звездами», «Точь-в-точь», «Большие гонки», «Три аккорда», пробовал себя в роли телеведущего на «Муз-ТВ».
В 2020 году Стас преобразился в Мороженое — именно в этом образе он появился шоу «Маска». А потом поклонники смогли его увидеть в еще одном популярном проекте — «Шоумаскгоон».
Стас Костюшкин: бизнес и доходы
Бизнес Стаса Костюшкина был связан с чаем. Фото: Global Look Press
Кроме творчества, Стас Костюшкин занимается бизнесом. Его кафе в аэропорту Шереметьево было известно тем, что в нем посетителям разрешалось курить. Но потом вышел закон о запрете курения в общественных местах.
Заведение пришлось закрыть, Костюшкин понес серьезные убытки. Но это его не остановило — он открыл сеть пышечных под названием «Пышка da pudra», позднее франшизу купила Лера Кудрявцева. Еще Стас наладил производство чая, назвав его «Мой чай».
По данным СМИ, за один концерт Стас Костюшкин зарабатывает от 300 тысяч рублей. Еще дороже обойдется корпоратив с его участием: за полтора часа выступлений придется заплатить от 800 тысяч до миллиона рублей. При этом в месяц артист дает 15–16 концертов.
Стас Костюшкин: личная жизнь
Стас и Юлия Костюшкины. Фото: Global Look Press
Стасу было 17, а девушке, в которую он влюбился, — и вовсе 13. Он терпеливо ждал, когда Марианне исполнится хотя бы шестнадцать. Казалось, она тоже его любила. Но потом ее мама отшила поклонника, сказав, что у ее дочери будут ухажеры поинтереснее, а потолок Стаса — детский театр. В одном из интервью Стас признавался, что они с Денисом Клявером и группу-то создали для того, чтобы «утереть нос» отвергшим их девчонкам:
«Я тогда был простым студентом консерватории, но решил, что таких упреков в свой адрес больше не допущу. Я ушел, но с конкретной целью: я им покажу, чего стою!»
Стас Костюшкин с семьей. Фото: соцсети
Марианна, поняв, что потеряла перспективного жениха, быстро развелась со своим тогдашним мужем и отправилась в ЗАГС с Костюшкиным. Но этот брак долго не продержался: пока музыкант ездил на гастроли, молодая жена ему изменяла.
Вторую жену Костюшкина звали Ольгой, в этом браке родился сын Мартин, но и на этот раз супруги быстро расстались.
А в жизни Стаса появилась Юлия Клокова — ведущая программы «Я худею», чемпионка по акробатике, фитнес-тренер. Музыкант влюбился в стройную красавицу, сделал предложение, они поженились. Пара воспитывает двоих сыновей — Богдана и Мирона.
Стас Костюшкин: домогательства
О самом страшном моменте в своей жизни Стас Костюшкин заговорил лишь недавно. Фото: Global Look Press
Несколько лет назад поклонники Стаса Костюшкина были потрясены его признанием: музыкант рассказал в интервью о том, что еще ребенком пережил изнасилование. На него напал незнакомый мужчина. Стасу было всего восемь лет, с ним были другие дети, но помочь они ничем не смогли: насильник угрожал их убить. Долгие годы Костюшкин носил эту тайну в себе.
Лишь став взрослым, он нашел в себе силы сделать это признание. Музыкант жалеет о том, что не рассказал обо всем еще тогда, в детстве: возможно, преступника бы поймали, и он понес бы наказание, а другие дети были бы избавлены от того, что пришлось пережить ему.
После этого интервью на Стаса обрушился вал критики. А потом на связь вышел некий мужчина, заявивший, что он и есть тот самый насильник. Он попросил Костюшкина связаться с ним – для того, чтобы дать ему возможность попросить прощения. Но певец не счел нужным это делать.
Стас Костюшкин: суд с Монеточкой
В 2021 году Костюшкин обвинил Лизу Монеточку в том, что ее песня «Мама, я не зигую» нарушает его авторские права. Он обратился в суд. По результатам судебных заседаний с Монеточки было взыскано 500 тысяч рублей. Ей запретили исполнять эту песню.
Стас Костюшкин: внешность и секреты красоты
Ни дня без спорта — правило Стаса Костюшкина. Фото: соцсети
Глядя на Стаса, трудно поверить, что ему уже больше 50 лет: его подтянутой фигуре позавидуют многие 20-летние. Секрет атлетической фигуры музыканта — привычка каждый день заниматься спортом. Пять раз в неделю он ходит в «качалку», один день посвящает боксу.
При росте 192 см Костюшкин и сегодня весит 85 кг. Он регулярно посещает косметолога, делает всевозможные процедуры для омоложения и улучшения внешнего вида.
«У меня много детей и кредитов, поэтому я держу себя в тонусе, как последняя сволочь. Все уже расслабились, свое заработали. Посмотрите на Харламова. А я должен быть с иголочки, в теле. Я все время собой торгую. Мне сказали, что у меня хорошая генетика», — признался певец в интервью.
Стас Костюшкин сейчас
Стас Костюшкин с сыновьями. Фото: соцсети
Музыкант продолжает активно участвовать в различных шоу. В 2022 году он появился на проекте «Дуэты», спев вместе с Юлией Ковальчук. В программе «Сердце Ивлеевой» Стас участвовал не в роли одного из конкурентов в романтической борьбе за благосклонность Насти Ивлеевой, а в качестве друга, готового подбодрить и поддержать и Настю, и участников.
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А недавно стало известно о воссоединении группы «Чай вдвоем». Стас Костюшкин и Денис Клявер обещают представить совместную композицию уже в 2023 году. Поклонники с нетерпением ожидают этого события: творчество Стаса Костюшкина и сегодня очень популярно.