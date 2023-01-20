«Я должен копить на черный день»: Паттинсон рассказал о тяжелой привычке, доставшейся ему от отца

Актера Роберта Паттинсона уже даже как-то неудобно называть звездой «Сумерек». К 36 годам у него столько выдающихся фильмов: «Воды слонам!», «Космополис», «Ровер», «Затерянный город Z», «Маяк», «Бэтмен» в конце концов.

Но в новом интервью киногерой признался, что постоянно беспокоится о том, чтобы у него была новая работа. Бобби вырос законченным трудоголиком, который боится долгих перерывов на отдых.