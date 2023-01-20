«Я должен копить на черный день»: Паттинсон рассказал о тяжелой привычке, доставшейся ему от отца

Актера Роберта Паттинсона уже даже как-то неудобно называть звездой «Сумерек». К 36 годам у него столько выдающихся фильмов: «Воды слонам!», «Космополис», «Ровер», «Затерянный город Z», «Маяк», «Бэтмен» в конце концов.
Но в новом интервью киногерой признался, что постоянно беспокоится о том, чтобы у него была новая работа. Бобби вырос законченным трудоголиком, который боится долгих перерывов на отдых.
«Просто во мне есть что-то очень, очень глубокое, из-за чего идея взять отпуск кажется невозможной… Я ловлю себя на мысли: «Нет, я должен продолжать работать, я должен продолжать работать все время, может быть, это моя последняя возможность, я должен копить на черный день», — цитирует Паттинсона британский журнал Evening Standard.
«Это генетическое. Мой папа всегда плохо отдыхал. Ему это нравилось, но я помню, что, даже когда я был очень маленьким ребенком, накануне выходного всегда были слезы — он говорил мне: «Просто иди без меня, просто иди без меня».
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Добавим, что отец актера Ричард Паттинсон многие годы занимался вывозом и продажей винтажных машин из Америки. Кстати, именно он разглядел в наследнике актерский талант и чуть ли не силой заставил сына ходить в театральную студию.