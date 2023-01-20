Как Сергей Глушко стал главным стриптизером страны Тарзаном, женился на Наташе Королевой и оскандалился с изменой

Сергей Глушко прославился как стриптизер Тарзан, а затем покорил российский шоу-бизнес. На эстраду он попал, оставив службу на космодроме и офицерскую должность. Затем познакомился с Наташей Королевой, ставшей его судьбой. Как сложилась карьера звезды, читайте далее.
Тарзан: детство, родители, настоящее имя
Известный танцор эротического жанра Тарзан родился под именем Сергея Глушко 8 марта 1970 года в городе Мирном Архангельской области. На свет он появился как второй ребенок (брат Александр старше на 5 лет) в семье потомственного военного Виталия Григорьевича и сотрудницы НИИ Нины Тимофеевны. Дед Тарзана — Григорий Глушко — лейтенант, командир самоходной установки 702 самоходно-артиллерийского полка, погиб в битве за Лауба в 1945 году.
Сергей Глушко в детстве. Фото: соцсети
Сережа в детстве намеревался пойти по отцовским стопам и продолжить военную династию. Он занимался лыжным спортом, бодибилдингом, а также развивался творчески: ходил на рисование и обнаружил талант художника.
Кроме того, мальчик имел хороший слух, и к 16 годам был солистом в музыкальной группе «Фортуна», которая за песню «Город белых ночей и заснеженных весен» получила приз зрительских симпатий на городском конкурсе «Весенние голоса» в 1987 году.
Сергей Глушко в молодости (справа). Фото: соцсети
Получив аттестат, Глушко-младший отправился в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского в Петербурге, где обзавелся званием лейтенанта. Окончив вуз, год прослужил инженером отделения, за отличную службу был назначен на капитанскую должность начальника отделения, дослужился до старшего лейтенанта, всего служил три года на космодроме «Плесецк», с 1992 года по 1995 год.
Сергей Глушко в военном вузе. Фото: соцсети
Тарзан: начало карьеры, модельный бизнес
Однако, денег на жизнь не хватало — Глушко уже обзавелся семьей, получил квартиру. Но вынужден был подрабатывать зазывалой в магазине. Такое существование его не удовлетворяло, и он оставил службу, развелся с женой и переехал в Москву, чтобы стать бизнесменом.
Первой работой Глушко в Москве стала должность охранника в Балашихе. Затем трудился менеджером в мебельной фирме, а потом администратором в салоне красоты Сергея Зверева.
Занятия в тренажерном Глушко не бросил в Москве, а продолжил физическое совершенствование. И его накачанные формы однажды принесли ему успех: имея рост 186 см при весе 85 кг, Сергей привлек внимание модельного агента и был приглашен на кастинг. Все сложилось удачно, и будущая звезда снялся в своей первой рекламе.
Появление мышцастого северянина не осталось незамеченным в тусовке — его стали приглашать в музыкальные клипы. Он сыграл главную роль в видео на песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел».
Сергей Глушко в клипе «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Фото: соцсети
Затем Глушко снялся в рекламе шоколадок «Шок». Слоган «Шок — это по-нашему!» запомнился многим, а Сергей по сюжету ролика сыграл кентавра. Уже тогда люди обратили внимание на плечистого и мускулистого мужчину с длинными кудрявыми волосами.
Сергей Глушко в рекламе шоколада. Кадр из ролика
Тарзан: стриптиз
Сергей попался на глаза режиссеру Ольге Субботиной, она пригласила его в спектакль «Половое воспитание». После чего артист решил заняться танцами у шеста и в 1997 году отправился в стрип-шоу.
Псевдоним Тарзан он взял как раз, начав карьеру танцора. И подсказали его женщины из зала. Когда длинноволосый и голубоглазый качок в стрингах играл мышцами у шеста, поклонницы начали выкрикивать: «Тарзан! Тарзан!» И прозвище пришлось по душе новоиспеченному стриптизеру.
Сергей Глушко на сцене. Фото: соцсети
Стриптизу Глушко посвятил пять лет, прежде чем создать собственное «Тарзан-шоу». Он достиг небывалых высот и стал настоящей звездой танца у шеста, его стали охотно приглашать на выступления звезды эстрады.
Сергей Глушко и его «Тарзан-шоу». Фото: соцсети
В 1999 году Тарзан стал приглашенным артистом на концерте Наташи Королевой ГЦКЗ «Россия». Он появился на сцене при песне «Московская Джульетта» в одних стрингах и с мечом, носил на руках Королеву и целовал ее. Так началась новая история не только в карьере Тарзана, но и в личной жизни.
Сергей Глушко и Наташа Королева в шоу «Ягодка». Фото: соцсети
Сергей Глушко: музыка, театр, бизнес
Тарзан вскоре после встречи с Наташей Королевой проявил свой вокальный талант. В 2003 году они представили публике песню «Веришь или нет», ставшую настоящим хитом. Низкий голос Глушко полюбился слушателям, и они стали ждать новых песен.
Сергей Глушко и Наташа Королева на сцене. Фото: Global Look Press
И Сергей не стал затягивать, а подарил совместные с Наташей Королевой треки «Без тебя», «Не забуду», «Точь-в-точь», «Твой мир», которые полюбились россиянам. В 2006 году у пары вышел альбом «Рай там, где ты». Затем вышли новые песни: «Две капли», «Ясная звезда», «Ты главная любовь», «Палочка-выручалочка».
В 2006 году Тарзан окончил актерское отделение Российской академии театрального искусства и вскоре все чаще стал выходить на сцену и блистать на экране одетым — в театре и кино ему делали массу интересных предложений. Правда, дебютировал в кинематографе Сергей еще в 1999 году в комедии «Восемь с половиной долларов». Там был небольшой эпизод, но в ленте с Глушко оказались Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук, Наталья Андрейченко и Владимир Меньшов — такой удаче мог позавидовать любой начинающий актер.
Сергей Глушко в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Кадр из сериала
Спустя четыре года Тарзан снялся в исторической саге «Анастасия Слуцкая», сыграв воина Будимира. Успех к Глушко как актеру пришел после комедии «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», также он появился в одной из серий «Моей прекрасной няни», ситкомах «Счастливы вместе», «Универ», «Зайцев+1», где сыграл роль камео.
В фильмографии Глушко — такие сериалы и фильмы, как «Сыщики», «Клоунов не убивают», «Плата за любовь», «Исповедь дьявола», «Тайный город», «Ночная смена». Всего Тарзан снялся в двух десятках кинокартин.
Сергей Глушко в спектакле «Муж на час». Фото: соцсети
На театральной сцене талант Глушко также оказался востребован. Антрепризы «Жениха вызывали, девочки?», «Невероятный подарок», «Цезарь и Клеопатра», «Убей меня, любимая» и другие с участием Тарзана пользуются большой популярностью у поклонников.
Тарзан в 2017 году стал участником проекта «Короли фанеры». Это шоу перевоплощений, и он сыграл Николая Баскова, исполнив песню «Странник», а также переоделся Нюшей и спел ее песню «Чудо».
Сергей Глушко в шоу «Короли фанеры». Фото: соцсети
Поскольку с детства Глушко имеет талант к рисованию, он не прекращал писать картины. И особенно страстно он увлекся своим хобби на самоизоляции. На свет появилось несколько работ, на юбилей теще Людмиле Порывай в 2021 году он подарил ее портрет. А спустя год открыл собственную выставку работ.
Сергей Глушко: личная жизнь
До того, как прославиться в шоу-бизнесе, Глушко был женат и успел развестись. Его первой супругой стала сослуживица по космодрому Елена Переведенцева. Они поженились в 1992 году, развод состоялся в 1997-м, когда Сергей махнул в Москву.
Сергей Глушко и Елена Переведенцева. Фото: соцсети
Тарзан и Наташа Королева
Со своей второй женой, известной артисткой Наташей Королевой, Тарзан повстречался в ночном клубе, куда звезда пришла отдохнуть. Она год была свободна после развода с Игорем Николаевым, поэтому могла себе позволить расслабиться.
Роман между стриптизером и певицей вспыхнул молниеносно и развивался очень бурно, хотя в его серьезность окружающие не верили. И еще большим удивлением для многих стало, что вскоре Королева забеременела первенцем.
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Сын Архип Глушко, названный в честь деда Наташи, родился зимой 2002 года. И через полтора года после появления наследника Наташа и Сергей сыграли свадьбу — летом 2003 года.
Сергей Глушко с сыном Архипом. Фото: соцсети
Тарзан: скандалы
На протяжении семейной жизни Тарзан и Королева не раз оскандалились. Причем так, что певица даже потеряла ребенка в 2015 году. Произошло это из-за слива их интимных кадров в Интернет. В том году фото и видео были украдены с телефона Тарзана, похитители требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов. Но получили отказ и опубликовали пикантный контент в Интернет. Разразился невероятный скандал, депутат Виталий Милонов даже требовал лишить Наташу Королеву звания заслуженной артистки за неэтичное поведение.
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Оказалось, певица на тот момент была на третьем месяце беременности. Но из-за потрясения у нее случился выкидыш. Это усугубило страдания пары, ведь они так мечтали о втором ребенке.
Еще один семейный скандал, ставший достоянием общественности, в семье Глушко и Королевой произошел в 2020 году. Певица по осени обнаружила вдруг пропажу бриллиантов в своем особняке в элитном поселке Крекшино на сумму 5 миллионов рублей. исчезла и наличность — 3 тысячи евро. Она обратилась в полицию.
Анастасия Шульженко. Фото: соцсети
Тогда Сергей Глушко признался, что принимал в гостях подруг. Одна из них, актриса Анастасия Шульженко, оказалась любовницей Тарзана. Узнав, что на нее шьют дело, она вышла из тени и дала комментарий прессе. Девушка призналась, что состояла с мужем Королевой в интимной связи, показала видео с того вечера.
Более того, Шульженко заявила, что беременна от Тарзана. И повинна лишь в этом, а вот драгоценности не крала. Разразился скандал, который тут же подхватили федеральные телеканалы. В шоу «На самом деле» на Первом канале девушку вывели на чистую воду — никакой беременности у нее нет. И даже заподозрили, что история с изменой — тоже выдумка, мол, захотела неизвестная актриса пропиариться на громком звездном имени. Но Тарзан подтвердил: адюльтер имел место. Хотя изначально жена была на его стороне и не верила в измену.
Сергей Глушко. Фото: соцсети
Эта ссора подкосила связь Тарзана и Королевой. Наташа готова была даже развестись с мужем, но он вымаливал прощение. Пара на какое-то время разъехалась, но вскоре каждый понял, что друг без друга они не могут. Глушко получил шанс.
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Еще одно потрясение преподнесла уже Наташа Королева. Она призналась осень 2021 года в ток-шоу «Секрет на миллион», что у нее есть дочь. Певица рассказала, что подарила давнему другу, живущему в Америке, свою яйцеклетку. Мужчина воспользовался услугами суррогатной матери, и на свет в 2019 году появилась девочка. Муж и сын певицы были в этот момент в студии и просто лишились дара речи после признания звезды. Но затем поддержали артистку.
Сергей Глушко с женой Наташей Королевой и сыном Архипом. Фото: соцсети
Сергей Глушко: спорт, диета, пластика
О своей физической форме, которую поддерживает всю жизнь, Тарзан написал книгу «Культ тела». Ее он издал в 2010 году. А спустя пять лет открыл собственный бизнес — фитнес-клуб, где стал инструктором зала. Правда, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ему пришлось закрыть спортивный центр, так как он понес убытки.
Сергей Глушко в своем фитнес-клубе. Фото: соцсети
Выдающаяся форма Тарзана — результат собственного труда, а не работа пластических хирургов. Об этом сам Глушко заявил, когда его начали подозревать в походах к врачу. К частности, в 2018 году фолловеры в соцсетях заметили, что лицо артиста как будто помолодело. Сергей воспринял это как комплимент, подчеркнув, что ни пластикой, ни помощью хирургов, ни фотошопом для контента он не пользуется.
Сергей Глушко. Фото: соцсети
Особой диеты Глушко тоже не придерживается. Рельефные формы он изваял регулярными посещениями спортзала.
Сергей Глушко сегодня
В 2022 году у Тарзана и Королевой вновь закипели страсти. События февраля провели красную нить между членами семьи певицы. Офицер в отставке, Глушко высказал свою поддержку стране, а также регулярно делился патетическими высказываниями. А его теща Людмила Порывай, заслуженная артистка и деятель культуры Украинской ССР, поддержала родину. Открытой конфронтации с зятем она не устраивала, но холод в отношениях почувствовали все поклонники.
Сергей Глушко с тещей Людмилой Порывай. Фото: соцсети
Люди ждали реакции Наташи: всем было любопытно, чью сторону приняла она сама. Но звезда не делала заявлений о своей позиции, а успешно балансировала между двух огней. Новый, 2023 год она встретила с мамой и сестрой в Майами, вернулась после каникул к мужу и сыну как ни в чем не бывало.