Как Сергей Глушко стал главным стриптизером страны Тарзаном, женился на Наташе Королевой и оскандалился с изменой

Сергей Глушко прославился как стриптизер Тарзан, а затем покорил российский шоу-бизнес. На эстраду он попал, оставив службу на космодроме и офицерскую должность. Затем познакомился с Наташей Королевой, ставшей его судьбой. Как сложилась карьера звезды, читайте далее.

Тарзан: детство, родители, настоящее имя

Известный танцор эротического жанра Тарзан родился под именем Сергея Глушко 8 марта 1970 года в городе Мирном Архангельской области. На свет он появился как второй ребенок (брат Александр старше на 5 лет) в семье потомственного военного Виталия Григорьевича и сотрудницы НИИ Нины Тимофеевны. Дед Тарзана — Григорий Глушко — лейтенант, командир самоходной установки 702 самоходно-артиллерийского полка, погиб в битве за Лауба в 1945 году.