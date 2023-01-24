Проклятие свадебной тиары принцессы Дианы: следующая – Шарлотта

Сокровищница Виндзоров наполнена множеством украшений. Здесь хранятся тиары и диадемы всех видов, прекрасные и сверкающие. Есть среди них венцы, которые считают талисманами Елизаветы II. Но есть и другие – те, которые, по преданью, приносят несчастье…
Опасная драгоценность
Принцесса Диана в фамильной тиаре. Фото: соцсети
Одна из опасных драгоценностей – тиара, которая долгое время принадлежала семье принцессы Дианы – Спенсерам. Еще в 1919 году бабушка Дианы, леди Синтия Гамильтон, получила на свою свадьбу с виконтом Олторпом (дедом принцессы Дианы) роскошный бриллиантовый цветок, - его преподнесла леди Сара Спенсер.
Из этого цветка, добавив другие драгоценности дома Спесеров, изготовили ту самую тиару. Спустя годы, побывав свадебной тиарой дочерей графа Спенсера, она досталась Диане.
Наперекор венценосной свекрови
Принцесса Диана в фамильной тиаре. Фото: соцсети
После того как Диана получила предложение руки и сердца от принца Чарльза, перед ней распахнулись двери роскошной королевской сокровищницы. Девушка могла взять любую тиару. Королева Елизавета подарила ей к свадьбе легендарную тиару «Узелки любви», невероятно красивую и благородную, и хотела, чтобы невестка пошла к алтарю именно в ней.
Но Диана предпочла фамильную драгоценность: она хотела напомнить всему миру о своем благородном происхождении, напомнить о том, что принц Чарльз берет в жены не просто воспитательницу детского сада, а аристократку древнего английского рода.
И потом, уже став женой Чарльза, леди Ди несколько раз надевала эту тиару на торжественные мероприятия. Рассказывали, что она особенно любила это украшение: тиара отличается небольшим весом, Диане в ней было удобно и не болела от тяжести голова, - в отличие от тиар, хранящихся у Виндзоров.
Фамильное проклятие
Принцесса Диана в тиаре Виндзоров «Узелки любви». Фото: соцсети
Диана старалась не обращать внимания на разговоры о том, что ее фамильная тиара проклята. Но эти разговоры возобновились после того, как она развелась с принцем Чарльзом.
Знатоки истории королевской семьи сразу объявили: тиара Спенсеров приносит неудачу всем девушкам, которые надевают ее на свадьбу! Ведь и Виктория Локвуд, выйдя замуж за младшего брата Дианы в этой тиаре, тоже потом развелась.
Герцогиня Кембриджская в тиаре «Узелки любви». Фото: соцсети
После трагической гибели «королевы сердец» - принцессы Дианы – проклятыми объявили «на всякий случай» и другие тиары, которые она носила. В том числе – и знаменитые «Узелки любви».
Однако, похоже, герцогиня Кембриджская не верит ни в какую мистику. Во всяком случае, она с удовольствием носит те самые «Узелки». И ее можно понять: тиара и в самом деле великолепна.
Следующая жертва – Шарлотта?
Принцесс Шарлотта. Фото: соцсети
Тиара Спенсеров, которой приписывают зловещие свойства, формально принадлежит сейчас графу Чарльзу Спенсеру – брату Дианы. Но Чарльз пообещал подарить семейную реликвию маленькой принцессе Шарлотте, единственной дочери Уильяма.
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Таким образом, культовая реликвия принцессы Дианы со временем перейдет к ее внучке. Кто знает, не подарит ли она Шарлотте, помимо красоты и всеобщего восхищения, еще и несчастливую судьбу ее бабушки?