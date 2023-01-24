Проклятие свадебной тиары принцессы Дианы: следующая – Шарлотта

После того как Диана получила предложение руки и сердца от принца Чарльза, перед ней распахнулись двери роскошной королевской сокровищницы. Девушка могла взять любую тиару. Королева Елизавета подарила ей к свадьбе легендарную тиару «Узелки любви», невероятно красивую и благородную, и хотела, чтобы невестка пошла к алтарю именно в ней.

Но Диана предпочла фамильную драгоценность: она хотела напомнить всему миру о своем благородном происхождении, напомнить о том, что принц Чарльз берет в жены не просто воспитательницу детского сада, а аристократку древнего английского рода.

И потом, уже став женой Чарльза, леди Ди несколько раз надевала эту тиару на торжественные мероприятия. Рассказывали, что она особенно любила это украшение: тиара отличается небольшим весом, Диане в ней было удобно и не болела от тяжести голова, - в отличие от тиар, хранящихся у Виндзоров.

Фамильное проклятие

