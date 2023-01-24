Что на самом деле ждет замок Максима Галкина*: прогноз астролога

В Госдуме готовят законопроект об изъятии имущества у некоторых уехавших россиян. Речь в частности идет о людях, которые не просто покинули страну, а критикуют ее, находясь за рубежом.
Такую инициативу активно обсуждают в соцсетях. Россияне уверены, что недвижимость беглецов действительно нужно отдать на нужды государству. Под горячую руку пользователей Сети в частности попали Артур Смольянинов*, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, участники группы Little big и другие артисты, покинувшие нашу страну.
И конечно, россияне в первую очередь подумали об Алле Пугачеве и Максиме Галкине*, владеющих замком в деревне «Грязь». Хейтеры выразили уверенность, что в случае принятия законопроекта роскошный особняк у звездной четы конфискуют.
Какое будущее может ждать замок и его знаменитых владельцев? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала хорарному астрологу Анастасии Гербер, которая ведет свой Телеграм-канал.
Анастасия Гербер. Фото: личный архив
«Алла Пугачева чувствует себя уверенно, ее эта ситуация вообще никак не волнует, не сказывается на ее эмоциональном фоне.
Замок безумно дорогой, но он стоит своих денег, что бы ни говорили в СМИ, - отметила Анастасия.
- Никаких перемен с ним не предвидится в ближайшем будущем. Луна в свободном уходе указывает нам на то, что все останется как есть в ближайшее время. Замок не конфискуют. Сейчас угрозы этому нет точно.
Единственное – в ближайшее время в нем будут какие-то ремонтные работы».
Меж тем в Интернете активно ходили слухи о предполагаемой продаже замка. Одной из первых об этом рассказала журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин».
«Мне стало известно, что замок готовят к продаже, хотя сам Галкин* это тщательно скрывает. Понятно, что на сайтах объявлений замок никто не выставит: кто ж его там купит?» – отметила Алена Жигалова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Фото: Руслан Вороной/ КП
Как уверяла тогда ведущая, стоимость замка оценивается примерно в десять миллионов долларов. Однако его реальная цена может быть гораздо выше, если учитывать то, как дом обустроен внутри.
Интерьеры особняка оформлены в классическом стиле. В замке есть гостевое крыло, курительная комната, каминный зал, кабинеты, детские и взрослые гардеробные. Также на территории звездной резиденции имеется несколько домов для прислуги, оранжерея и зимний сад.
Шестиэтажный замок в викторианском стиле на вершине 11-метрового холма возводился в течении нескольких лет. Его площадь составляет 3 000 кв. м.
* включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.