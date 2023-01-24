Что на самом деле ждет замок Максима Галкина*: прогноз астролога

В Госдуме готовят законопроект об изъятии имущества у некоторых уехавших россиян. Речь в частности идет о людях, которые не просто покинули страну, а критикуют ее, находясь за рубежом.

Такую инициативу активно обсуждают в соцсетях. Россияне уверены, что недвижимость беглецов действительно нужно отдать на нужды государству. Под горячую руку пользователей Сети в частности попали Артур Смольянинов*, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, участники группы Little big и другие артисты, покинувшие нашу страну.

И конечно, россияне в первую очередь подумали об Алле Пугачеве и Максиме Галкине*, владеющих замком в деревне «Грязь». Хейтеры выразили уверенность, что в случае принятия законопроекта роскошный особняк у звездной четы конфискуют.

Какое будущее может ждать замок и его знаменитых владельцев? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала хорарному астрологу Анастасии Гербер, которая ведет свой Телеграм-канал.