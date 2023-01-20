Как будут отбирать имущество у уехавших россиян: разбираемся в вопросе

На днях РИА Новости сообщили, что в Госдуме готовят законопроект об изъятии имущества у некоторых уехавших граждан. Речь в частности идет о людях, которые не просто покинули страну, а критикуют ее, находясь за рубежом.

Так, недавно большой общественный резонанс вызвало интервью актера Артура Смольянинова* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), заявившего, что он готов воевать на стороне Украины. И в том числе может выстрелить в своего коллегу по фильму «Девятая рота» Сослана Фидорова, который сражается на Донбассе.

В комментариях в Интернете люди выражали свой негатив по отношению к Артуру*. Некоторые даже предлагали конфисковать его имущество.

Надо отметить, что о такой возможности в беседе с вышеупомянутым изданием «РИА Новости» в конце декабря заговорил еще сенатор Сергей Цеков.

«Всем этим Ургантам и Моргенштернам* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — заявил Цеков.