Как будут отбирать имущество у уехавших россиян: разбираемся в вопросе

На днях РИА Новости сообщили, что в Госдуме готовят законопроект об изъятии имущества у некоторых уехавших граждан. Речь в частности идет о людях, которые не просто покинули страну, а критикуют ее, находясь за рубежом.
Так, недавно большой общественный резонанс вызвало интервью актера Артура Смольянинова* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), заявившего, что он готов воевать на стороне Украины. И в том числе может выстрелить в своего коллегу по фильму «Девятая рота» Сослана Фидорова, который сражается на Донбассе.
В комментариях в Интернете люди выражали свой негатив по отношению к Артуру*. Некоторые даже предлагали конфисковать его имущество.
Надо отметить, что о такой возможности в беседе с вышеупомянутым изданием «РИА Новости» в конце декабря заговорил еще сенатор Сергей Цеков.
«Всем этим Ургантам и Моргенштернам* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — заявил Цеков.
Однако в тот же день руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Телеграм-канале отметил, что у ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все и назвал такую идею антиконстутиционной.
И вот опять законопроект о конфискации имущества мигрантов, критикующих государство, обсуждается с новой силой. О том, насколько он жизнеспособен, Teleprogramma.pro поговорила с адвокатом Сергеем Жориным.
«Чтобы законопроект стал действующим, нужно внести изменения в большое количество законов, статей, в том числе Уголовного кодекса. Если бы этот вопрос мне задали год назад, то я бы ответил, что такие инициативы вряд ли будут иметь место в реальности. Но сегодня я уже ничему не удивлюсь, - сказал Сергей Жорин.
- Конечно, я расцениваю эту вероятность как крайне низкую, но вполне возможную. Для того чтобы воплотить такую инициативу в жизнь, нужно будет принять не один закон, а внести изменения в огромное количество других нормативных актов. Но я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет по многим причинам».
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Сергей Жорин. Фото: личный архив
- Почему?
- На мой взгляд, такая инициатива отбросит нас на много десятков лет назад, поскольку аналогичные ситуации уже возникали. И, по-моему, в 1917-1919 годах, после революции был принят декрет о национализации имущества уехавших за границу. Его логика заключалась в том, что если человек выехал за рубеж и не возвращается в течении какого-то времени, то его имущество переходит в собственность государства.
И если покопаться в Интернете, то можно найти исследовательские статьи, что этот декрет де-юре не был отменен. То есть в теории он действующий, поэтому авторы законопроекта вполне могут применить его. Я, конечно, сейчас иронизирую.
В общем, если законопроект станет действующим, то это будет очень грустно. Повторюсь, что вероятность внедрения такой инициативы низка, но возможна.
Вполне вероятно, что законодатели сейчас зондируют почву. Что называется, сделали посев в общественные массы и смотрят на реакцию общественности. А уже от нее зависит, воплотится ли в жизнь подобная идея или нет.