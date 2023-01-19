«Кто-то выздоравливает, а у меня получилось наоборот»: Наталья Сенчукова – о купании в проруби на Крещение

- Наталья Валентиновна, мы знаем, что у вас был опыт погружения в ледяную прорубь на Крещение. Расскажите, какие остались воспоминания, продолжаете ли вы это делать?

- В первый раз мы поехали на Крещение в храм в 2005 году, вместе с нашей соседкой. Было очень торжественно, мы послушали праздничную службу, и я решилась окунуться в ледяную воду. У моего мужа Виктора Рыбина болело горло, он отказался. А я окунулась. И потом на следующий год повторила. Но оба раза заболела после этого. В первый раз стоял мороз минус двенадцать градусов, во второй раз было уже минус тридцать пять!

- А вообще, по-вашему, это действительно полезно и нужно – нырять в прорубь на Крещение?

- Мне понравилось, как об этом сказала Елена Малышевой в своей передаче, - очень хорошие и правильные вещи: творите добро, будьте терпимыми, и вам воздастся, а купание в проруби никакого отношения к этому не имеет. Мне очень понравились эти слова – все ведь правильно! Так что мое купание в проруби происходило давно, и больше я на такие эксперименты не решаюсь. Я вообще считаю это больше такой русской народной забавой, далекой от религии.

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Да, после такого купания на душе становится очень хорошо, ощущаешь себя героем. Но уже много раз священнослужители объясняли: верующим необязательно нырять в прорубь, лучше прийти на крещенскую службу в храм. Может быть, кто-то даже выздоравливает после купания в проруби на Крещение, но вот у меня получилось наоборот. Наверное, нужно быть подготовленным человеком – заниматься моржеванием, закаляться, и тогда все будет хорошо.

