Мужья пылинки сдувают! Три женских имени, обладательницы которых безмерно счастливы в браке

Названы три женских имени, обладательницы которых безмерно счастливы в браке. Мужья буквально пылинку сдувают со своих очаровательных спутниц, считая, что они выиграли при знакомстве с ними в лотерею. Эти дамы лучше других знают, как устроиться в жизни.
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Ксения
Обладательница этого имени сразу же показывает своему мужу, что ее сильный характер заслуживает уважения. Она пробивная и целеустремленная. Рядом с такой женщиной должен быть мягкий и уступчивый спутник, который будет сглаживать все ее острые углы. Ко всему прочему, Ксения по натуре своей карьеристка. И привыкла самостоятельно справляться с проблемами. Поэтому она ищет себе в мужья состоятельного мужчину. В брак эта девушка вступает только в том случае, если возлюбленный полностью отвечает ее запросам.
Ирина
Совершенно не считает себя меркантильной или жадной: деньги и заработок мужа ее мало интересуют. Ирина хочет видеть в своем спутнике жизни страстного человека, который готов ради нее на подвиги. Так что она едва ли обратит внимание на богатого, но при этом холодного мужчину. В ней кипят страсти, эта девушка готова покорить любого, даже самого завидного кавалера. С самого детства Ирина мечтает о принце. И если ей повезет выйти замуж за человека, который обладает романтичной натурой, их брак будет поистине идеальным.
Алена
Эта сногсшибательная красотка с юности осознает, какое воздействие ее чары имеют на сильный пол. Мужчины плавятся рядом с Аленой словно сыр на горячем бутерброде. Обладательница этого имени с чутьем охотника идет по следам своей «добычи», выбирая самого умного, красивого, богатого и целеустремленного мужчину. Главное для нее, чтобы возлюбленный мог удовлетворить все ее капризы.