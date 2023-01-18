Мужья пылинки сдувают! Три женских имени, обладательницы которых безмерно счастливы в браке

Названы три женских имени, обладательницы которых безмерно счастливы в браке. Мужья буквально пылинку сдувают со своих очаровательных спутниц, считая, что они выиграли при знакомстве с ними в лотерею. Эти дамы лучше других знают, как устроиться в жизни.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ксения

Обладательница этого имени сразу же показывает своему мужу, что ее сильный характер заслуживает уважения. Она пробивная и целеустремленная. Рядом с такой женщиной должен быть мягкий и уступчивый спутник, который будет сглаживать все ее острые углы. Ко всему прочему, Ксения по натуре своей карьеристка. И привыкла самостоятельно справляться с проблемами. Поэтому она ищет себе в мужья состоятельного мужчину. В брак эта девушка вступает только в том случае, если возлюбленный полностью отвечает ее запросам.