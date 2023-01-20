Три семьи, дочь от Евы Польны и распад «Чай вдвоем»: как Денис Клявер добился успеха в карьере и личной жизни

В канун 2023 года Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили, что возродят дуэт «Чай вдвоем». Группа просуществовала полтора десятка лет и стала одной из популярных в шоу-бизнесе. Поклонники встрепенулись в ожидании новых песен, а мы пока вспомним, как Денис Клявер пришел к славе на сцене, а также как сложилась его личная жизнь.

Денис Клявер: детство, родители

Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в семье актера Ильи Олейникова и Ирины Клявер. Его отец — народный артист России, известный актер и телеведущий, создатель передачи «Городок», который в начале своего творческого пути, будучи от рождения Клявером, взял псевдоним — девичью фамилию своей жены и прославился как Олейников.