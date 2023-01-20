Три семьи, дочь от Евы Польны и распад «Чай вдвоем»: как Денис Клявер добился успеха в карьере и личной жизни

В канун 2023 года Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили, что возродят дуэт «Чай вдвоем». Группа просуществовала полтора десятка лет и стала одной из популярных в шоу-бизнесе. Поклонники встрепенулись в ожидании новых песен, а мы пока вспомним, как Денис Клявер пришел к славе на сцене, а также как сложилась его личная жизнь.
Денис Клявер: детство, родители
Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в семье актера Ильи Олейникова и Ирины Клявер. Его отец — народный артист России, известный актер и телеведущий, создатель передачи «Городок», который в начале своего творческого пути, будучи от рождения Клявером, взял псевдоним — девичью фамилию своей жены и прославился как Олейников.
Маленький Денис Клявер с папой Ильей Олейниковым. Фото: соцсети
По национальности Денис — наполовину еврей, наполовину русский. В детстве он начал заниматься музыкой, окончил класс фортепиано, увлекался спортом: дзюдо, самбо, легкой атлетикой, конькобежным спортом. Он рано начал писать музыку, поэтому быстро определился с будущей профессией.
Денис Клявер в юности. Фото: соцсети
Клявер поступил в Ленинградское музыкальное училище на класс трубы, там он окончил три курса и ушел в армию, где выступал в духовом оркестре. По окончании службы продолжил образование в консерватории имени Римского-Корсакова, окончив ее в 1996 году.
Денис Клявер в молодости с мамой. Фото: соцсети
Денис Клявер в армии. Фото: соцсети
Денис Клявер: «Чай вдвоем»
В 1994 году Денис Клявер познакомился со Станиславом Костюшкиным, сыном джазмена Михаила Костюшкина. Дело было в Петербурге, в музыкальном театре «Зазеркалье», где работал 23-летний Стас. Парни сдружились, начали вместе придумывать песни, считая это баловством.
Но Илья Олейников увидел в творчестве ребят нечто большее и посоветовал начать выступать. Заручившись поддержкой отца Костюшкина, будущие звезды попали к продюсеру Сергею Курехину. Так началась история успешного дуэта.
Денис Клявер и Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
Название «Чай вдвоем» дуэту придумал режиссер-постановщик Александр Ревзин. Мол, талантливые музыканты в перспективе будут обеспечены «чайными» спонсорами. Дебютировали артисты в декабре 1994 года в Ленинградском дворце молодежи, на открытии филиала радиостанции «Европа Плюс».
Дуэт «Чай вдвоем» на сцене. Фото: Global Look Press
Первый альбом дуэта вышел в 1997 году под названием «Я не забуду». К тому моменту артисты выступали на разогреве у Михаила Шуфутинского и побывали с ним в концертном туре, где заработали свои первые деньги.
Также музыканты выступали в питерских клубах и вскоре сняли свой первый клип «Я не забуду». Правда, заработанного им все равно не хватило, и отец Клявера, Илья Олейников, дал им 64 тысячи долларов. Он не раз помогал ребятам финансово, пока они не встали на ноги.
Денис Клявер с отцом Ильей Олейниковым. Фото: соцсети
Настоящим прорывом для группы стала совместная работа с Лаймой Вайкуле. Они сотрудничали с легендой эстрады в течение двух лет и смогли получить бесценный опыт на сцене, а также перевоплотились в настоящих звезд, научившись делать блестящие зрелищные мероприятия.
В результате каждый свой концерт, каждое свое выступление «Чай вдвоем» обыгрывал и преподносил зрителям как маленький спектакль. И в 1999 году дали свой первый большой сольный концерт в Санкт-Петербурге.
Дуэт «Чай вдвоем». Фото: Global Look Press
Песни группы «Чай вдвоем» звучали на многих радиостанциях и завоевали сердца миллионов поклонников. «Ласковая моя», «Метель», «Желанная», «Ты не одна», «Сынок» — эти и многие другие композиции стали настоящими хитами.
Автором текстов в группе выступал Стас Костюшкин, музыку писал Денис Клявер. В 2001 году дуэт получил свой первый «Золотой граммофон» за песню «Ласковая моя» и премию «Песня года».
Денис Клявер и Стас Костюшкин в клипе «Белое платье». Кадр из клипа
В следующем году песня «Чтобы ты была моя» принесла дуэту еще один «Золотой граммофон», в 2002 году «Песней года» стала композиция «Сынок». Также по «граммофону» получили песни «Желанная», «День рождения», «24 часа», «Белое платье». Всего группа выпустила 11 студийных альбомов.
В 2008 году дуэт занялся продюсированием, основав «Чай Вдвоем production» — саунд-продюсерский центр. Музыканты сотрудничали с Татьяной Булановой, Зарой, Жасмин.
Денис Клявер в Кремлевском дворце. Фото: Global Look Press
Однако в 2012 году дуэт прекратил свое существование. Это было неожиданно, ведь группа была очень популярна. Сами артисты расходятся в показаниях. Клявер объяснил распад группы тем, что они с Костюшкиным выросли, он стал более романтичным, Стас — еще более эксцентричным. И каждый решил пойти своей дорогой.
Денис Клявер: сольная карьера
За годы карьеры Денис несколько раз менял имидж. Высокий рост 186 см и вес 82 кг представляли ему простор для экспериментов, но в сольном проекте он решил вернуться к образу романтика. В 2013 году он выпустил свой первый сольный альбом «Не такая, как все», продолжив придерживаться творческой линии дуэта «Чай вдвоем» — романтичного, с нотками ностальгии.
Второй альбом Клявер представил поклонникам в 2016 году. Это сольник «Любовь живет три года?», а также получил «Золотой граммофон» за песню «Начнем сначала».
Денис Клявер на сцене. Фото: Global Look Press
В 2017 году Клявер порадовал фанатов дуэтом с Жасмин на песню «Любовь — отрава», выпущенную к Дню святого Валентина. Также он записал мини-альбом «Любовь — тишина». За композицию «Необыкновенная» в том же году он получил «Золотой граммофон».
В 2018 году песня «Когда ты станешь большим», посвященная сыну Дениса, Даниэлю, буквально взорвала хит-парады и принесла исполнителю «Золотой граммофон» и премию «Виктория».
Денис Клявер с «Золотым граммофоном». Фото: Global Look Press
Следующий альбом люди услышали в 2019 году — «Тебя удача найдет». В нем он записал дуэт со Славой на песню «Дружба?», в которой певцы рассказали о дружбе между мужчиной и женщиной.
А заглавная песня «Тебя удача найдет» вошла в число победителей премии «Золотой граммофон». Вскоре Клявер и Слава снова спелись: их композиция под названием «Рождественская ночь» вышла в январе 2021 года
Денис Клявер и Слава. Кадр из клипа «Рождественская ночь»
Денис Клявер: другие проекты
Помимо музыки, Денис Клявер успел показать себя на телевидении и в кино. В 2005 году он снялся в роли полицейского в комедии «Тайский вояж Степаныча» вместе с отцом Ильей Олейниковым в главной роли. Фильм получил не одно продолжение, география приключений героя расширилась, и Денис появился в части про Испанию — «Испанский вояж Степаныча» — в 2006 году.
Денис Клявер в фильме «Свадьбы не будет». Кадр из фильма
В роли самого себя Клявер снялся в сериале «Два отца и два сына» в 2013 году, а на следующий год с его участием вышла мелодрама «Свадьбы не будет».
Отметился артист в нескольких телешоу. В 2007 году он принял участие в шоу «Цирк со звездами» на Первом канале вместе со Стасом Костюшкиным. В 2019 году Клявер выступал в шоу «Две звезды», пару ему составила актриса Валерия Ланская.
Побывал артист и в шоу «Возможно все!» у Владимира Маркони на телеканале «Россия» в 2022 году, где ему пришлось выполнять смешные задания ведущего и импровизировать.
Денис Клявер: личная жизнь
В личной жизни Дениса Клявера сегодня полный штиль. Он счастливо женат в третий раз, его супруга Ирина Федотова согласилась выйти за него замуж в 2010 году. Она юрист по образованию, но сейчас вместе с мужем развивает бренд по пошиву одежды для собак.
Денис Клявер с женой Ириной. Фото: соцсети
В сентябре 2013 года Ирина и Денис стали родителями: у них родился сын Даниэль. Также у Ирины есть дочь от предыдущего брака.
Денис Клявер с сыном Даниэлем и женой Ириной. Фото: соцсети
А Денис Клявер с появлением наследника стал многодетным отцом. У него от второго брака с Юлией Клявер есть взрослый сын Тимофей, родившийся в октябре 2001 года. С его матерью Клявер познакомился в коллективе Лаймы Вайкуле, где она была танцовщицей. Они прожили восемь лет, но в 2009 году расстались. Развод был довольно болезненным и длился три года.
Денис Клявер с сыном Тимофеем. Фото: соцсети
Первой супругой Дениса была артистка балета Шуфутинского Елена Шестакова. Их союз продлился с 1995 по 1998 год.
Есть в личной жизни Клявера место и еще одной женщине. Это известная певица Ева Польна, экс-солистка группы «Гости из будущего». Широкая публика узнала о романе между ними только в 2010 году.
Оказалось, между ними была связь в 2004 году – страстная, яркая, но недолгая. В результате на свет появилась дочка Эвелин, о которой Денис поведал всему миру лично, только когда ей исполнилось шесть лет.
Эвелин, дочка Дениса Клявера и Евы Польны. Фото: соцсети
О романе с Польной Клявер подробно поведал лишь в 2018 году в передаче «Судьба человека». Ева стала любовницей Дениса тогда, когда он был во второй раз женат. Супруга Юлия ничего не подозревала о похождении мужа.
А публика на тот момент долго гадала, от кого же родила Польна. Все считали, что отцом девочки стал Юрий Усачев, партнер по группе «Гости из будущего», он и забирал коллегу из роддома с малышкой.
Денис Клявер и Ева Польна. Фото: соцсети
Денис Клявер сегодня
В декабре 2022 года Денис Клявер и Стас Костюшкин обрадовали поклонников и объявили, что в 2023 году воссоединятся. В интервью Пятому каналу Клявер объяснил намерение.
«Мы решили повторить эксперимент под названием «Чай вдвоем» в следующем году. Слушатель того желает, а мы же все делаем ради них», — рассказал артист.
С Костюшкиным они готовят новую песню. Правда, о дате релиза пока умалчивают. Но сольные проекты бросать не планируют.