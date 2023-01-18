«Скромная... к маме прижалась!»: как сейчас выглядит 23-летняя дочка Милявской, выросшая с бабушкой

59-летняя Лолита Милявская поздно стала мамой. Ее единственной дочери всего 23 года. Ева росла под опекой бабушки, при этом певица всегда была рядом, обеспечивая ребенка всем необходимым. Однако из-за частых гастролей Милявская едва ли могла позволить себе полностью отдастся материнству. Тем более что дочку она растила, только полагаясь на свои силы.

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Поклонники очень удивлялись тому, что бойкая и смелая Милявская стала мамой девочки, которая отличается от нее как день и ночь. От своей звездной мамы Ева не унаследовала темпераментный характер. Скорее наоборот, девочка — ее полная противоположность. Она скрытная, спокойная, тихая и очень застенчивая. В своем микроблоге Лолита поделилась свежими кадрами с наследницей. И та не проронила ни слова, только прижималась к своей маме, давая понять, что сильно по ней соскучилась. И опять же вместе с Евой была и ее бабушка.