«Скромная... к маме прижалась!»: как сейчас выглядит 23-летняя дочка Милявской, выросшая с бабушкой

59-летняя Лолита Милявская поздно стала мамой. Ее единственной дочери всего 23 года. Ева росла под опекой бабушки, при этом певица всегда была рядом, обеспечивая ребенка всем необходимым. Однако из-за частых гастролей Милявская едва ли могла позволить себе полностью отдастся материнству. Тем более что дочку она растила, только полагаясь на свои силы.
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Поклонники очень удивлялись тому, что бойкая и смелая Милявская стала мамой девочки, которая отличается от нее как день и ночь. От своей звездной мамы Ева не унаследовала темпераментный характер. Скорее наоборот, девочка — ее полная противоположность. Она скрытная, спокойная, тихая и очень застенчивая. В своем микроблоге Лолита поделилась свежими кадрами с наследницей. И та не проронила ни слова, только прижималась к своей маме, давая понять, что сильно по ней соскучилась. И опять же вместе с Евой была и ее бабушка.
«Мама с дочкой! Евка в моей шапке... Меня ребенок гладит по спине и это круто! Любимая!» — отметила певица.
Обычно в кадре Ева предстает в очках: у девочки в детстве были проблемы со зрением. И ей даже пришлось делать операцию за границей. Дочка Милявской хотя и ведет себя замкнуто и скромно, делает успехи в учебе. В свои 23 года Ева отличается стеснительностью. В 2018 году она окончила школу и поступила в Варшавский университет на филологический факультет.
«Скромная... к маме прижалась!», «Такие хорошие!», «Скучает по маме! Вот и прильнула», «Естественная! Совсем другая, чистая и светлая», «Такая простая девчонка!», «Мамина принцесса», — написали фолловеры.
По материалам Dni.ru.