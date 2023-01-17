Анастасия Волочкова — на Мальдивах: «Улетела-то я одна. Но отдыхаю — не одна!»

При этом вместе с Анастасией на отдых может отправиться и тот человек, который рядом с ней в данный момент, к которому она испытывает нежные чувства. На этот раз все пошло не по привычному сценарию — в планах Волочковой появился элемент неожиданности. И даже, мы бы сказали, — интрига!

- Анастасия, поделитесь с нами секретной информацией: с кем вы полетели отдыхать на Мальдивы?

- Улетела на отдых я одна. Это был для меня так называемый ретрит. Кто-то предпочитает предаваться ему в кругу других людей — занимаясь йогой, например. Я уже «наелась» этим всем. Улетела я одна, но отдыхаю — не одна! Ждите подробностей, скоро все расскажу!