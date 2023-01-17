Анастасия Волочкова — на Мальдивах: «Улетела-то я одна. Но отдыхаю — не одна!»

Не секрет, что любимое место отдыха Анастасии Волочковой — Мальдивы. Именно там балерина старается проводить время каждую зиму и весну — ее манят не только теплые океанские волны, мягкий песок и превосходный сервис, но и возможность насладиться уединением.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
При этом вместе с Анастасией на отдых может отправиться и тот человек, который рядом с ней в данный момент, к которому она испытывает нежные чувства. На этот раз все пошло не по привычному сценарию — в планах Волочковой появился элемент неожиданности. И даже, мы бы сказали, — интрига!
- Анастасия, поделитесь с нами секретной информацией: с кем вы полетели отдыхать на Мальдивы?
- Улетела на отдых я одна. Это был для меня так называемый ретрит. Кто-то предпочитает предаваться ему в кругу других людей — занимаясь йогой, например. Я уже «наелась» этим всем. Улетела я одна, но отдыхаю — не одна! Ждите подробностей, скоро все расскажу!
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
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Конечно, теперь и мы, и наши читатели с нетерпением будем ждать от Анастасии более подробной информации: интересно, кто стал ее спутником на Мальдивах? Кто этот человек и откуда он появился? Все подробности Анастасия расскажет в день своего рождения — 20 января — уважаемым ею представителям СМИ.