Скандальное прошлое Маши Распутиной: мужья, дочери, ссоры с Пугачевой и Киркоровым

Первым мужем Маши Распутиной стал продюсер Владимир Ермаков. Правда, долгое время они жили, не расписываясь. Владимир был женат на другой женщине. В середине 80-х Маша родила дочь Лиду, но официально они стали мужем и женой лишь через несколько лет. Этот брак продлился почти до конца 90-х, но потом они расстались – из-за измены Ермакова.

Он принялся настраивать дочь, оставшуюся с ним, против бывшей жены. Ему на руку сыграло то, что душевное здоровье Лиды оказалось нарушенным. У девушки обнаружили психическое заболевание. Она долго лечилась в клинике.

Впоследствии Лидия винила во всем своего отца, утверждая, что попала в клинику из-за него. Для Маши все это было больно и тяжело, но спустя годы мать и дочь помирились, их отношения наладились, хотя, по словам певицы, Лидия до сих пор должна регулярно проходить лечение.

Все эти подробности стали известны широкой публике в 2018 году, после того как Маша Распутина стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица откровенно рассказывала о своей жизни и в других телешоу – например, в эфире Первого канала вышел специальный выпуск «Пусть говорят» под названием «Исповедь Маши Распутиной». Она довольно часто появляется на экране ТВ: принимала участие в спецпроекте «Суперстар» - «Эпоха застолья» на НТВ, в программе «Звезды сошлись».

Второй муж Маши Распутиной – Виктор Захаров

