Скандальное прошлое Маши Распутиной: мужья, дочери, ссоры с Пугачевой и Киркоровым

Маша Распутина – певица, о которой всегда ходило множество слухов. Рассказывают о ее пластических операциях, о настоящих «войнах» с Аллой Пугачевой и другими звездами, о дочери, которая лечилась в психиатрической клинике…
Маша Распутина: детство и юность
Маша Распутина в юности - комсомолка. Фото: соцсети
Маша Распутина родилась 13 мая 1965 года в Сибири, в поселке Инском Кемеровской области. Правда, тогда ее звали иначе – Алла Агеева. Ее родители познакомились и полюбили друг друга именно там: отец был уроженцем Кемеровской области, работал на ГРЭС, а мама приехала из Одессы, с экспедицией гидрогеологов, да так и осталась в Сибири, выйдя замуж.
Маленькая Алла росла веселой и бойкой девочкой. Подростком она задумывалась о профессии учителя или врача, но потом поняла: ее привлекает только сцена, она хочет быть известной артисткой. Окончив школу, девочка отправилась в Москву и подала документы в Щукинское училище. Но ее ждала неудача. Решив не поддаваться отчаянию, Алла устроилась на работу на трикотажную фабрику. Но в свободное время продолжала упорно ходить на все кастинги. И однажды ее приняли солисткой ВИА – вокально-инструментального ансамбля.
Маша Распутина: начало карьеры
Маша Распутина в молодости, обложка диска «Я родилась в Сибири». Фото: соцсети
Девушка успевала гастролировать и учиться на дирижерско-хоровом отделении, а еще выступала в варьете. Именно тогда она познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым. Он вплотную занялся имиджем и карьерой активной сибирячки: придумал ей сценическое имя – Маша Распутина (по аналогии с загадочным мистификатором Григорием Распутиным), учил начинающую певицу вести себя на сцене.
1988 год стал для Маши прорывом: песня «Играй, музыкант!» в ее исполнении быстро стала хитом, ее включили в популярнейшую музыкальную передачу «Утренняя звезда», и о певице из Сибири узнала вся страна. С этой же песней Распутина победила на творческом фестивале «Пхеньян-89». Карьера стремительно пошла на взлет.
Маша записала первый альбом с шокирующим названием – «Городская сумасшедшая», а потом выступила на фестивале «Песня года» дуэтом с Вячеславом Добрыниным, - они спели композицию «Льется музыка». И следующие песни Маши пользовались неизменным успехом среди российской публики: «Я родилась в Сибири», «Ты меня не буди», «Ты упал с Луны», «Гималаи», «На белом мерседесе»…
Маша Распутина в 1998 году, на гастролях в США. Фото: соцсети
И следующие альбомы певицы получили популярность. В середине 90-х Маша стала моделью для мужского журнала, снявшись в откровенной фотосессии и получив звание секс-символа. Песня в исполнении Маши «Я и ты» прозвучала в фильме «Подземелье ведьм». А потом она на несколько лет пропала из поля зрения поклонников – как потом выяснилось, по семейным обстоятельствам.
Личная жизнь: первый муж и старшая дочь
Маша Распутина и ее дочь Лидия. Фото: соцсети
Первым мужем Маши Распутиной стал продюсер Владимир Ермаков. Правда, долгое время они жили, не расписываясь. Владимир был женат на другой женщине. В середине 80-х Маша родила дочь Лиду, но официально они стали мужем и женой лишь через несколько лет. Этот брак продлился почти до конца 90-х, но потом они расстались – из-за измены Ермакова.
Он принялся настраивать дочь, оставшуюся с ним, против бывшей жены. Ему на руку сыграло то, что душевное здоровье Лиды оказалось нарушенным. У девушки обнаружили психическое заболевание. Она долго лечилась в клинике.
Впоследствии Лидия винила во всем своего отца, утверждая, что попала в клинику из-за него. Для Маши все это было больно и тяжело, но спустя годы мать и дочь помирились, их отношения наладились, хотя, по словам певицы, Лидия до сих пор должна регулярно проходить лечение.
Все эти подробности стали известны широкой публике в 2018 году, после того как Маша Распутина стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица откровенно рассказывала о своей жизни и в других телешоу – например, в эфире Первого канала вышел специальный выпуск «Пусть говорят» под названием «Исповедь Маши Распутиной». Она довольно часто появляется на экране ТВ: принимала участие в спецпроекте «Суперстар» - «Эпоха застолья» на НТВ, в программе «Звезды сошлись».
Второй муж Маши Распутиной – Виктор Захаров
Маша Распутина с мужем - Виктором Захаровым. Фото: соцсети
Расставшись с Владимиром Ермаковым, певица недолго оставалась одна: уже в 1999 году она стала гражданской женой продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Как рассказывала Маша, они с Виктором венчались в церкви. Но официально их брак не был оформлен. В 2000 году у них родилась дочь Маша.
Именно тогда Распутина не некоторое время покинула сцену – чтобы заниматься семьей. В СМИ то и дело поднимался вопрос о том, что Распутина и Захаров не являются мужем и женой. В конце концов, артистка призналась: Захаров женат на другой женщине. Только в 2022 году он подал документы на развод. Но к тому времени, по словам Маши Распутиной, она уже не считала «законный» брак необходимостью.
Скандалы
Маша Распутина и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Маша Распутина – синоним эпатажа. С ее именем связано немало громких скандалов. Еще в 90-х она вызвала гнев самой Аллы Пугачевой, отказавшись участвовать в ее «Рождественских встречах». Распутина заявила, что не будет «водить хороводы» вокруг Примадонны, и назвала «Рождественские встречи» «балаганом». Две звезды помирились лишь спустя много лет.
В 2010 году Распутину оскорбили шутки относительно размера ее груди, которые позволили себе участники украинской развлекательной передачи «95 квартал». Она устроила скандал, о котором писали все СМИ.
В другой раз певица не выдержала, когда на юбилее композитора Ильи Резника ей стали задавать прямые вопросы о старшей дочери и ее психическом здоровье. Эмоциональная артистка разразилась нецензурной бранью. Под ее «горячую руку» попали и Андрей Малахов, и Прохор Шаляпин. Много разговоров ходило и о других скандальных эпизодах с ее участием – Маша Распутина разругалась с Софией Ротару, с Игорем Крутым, с другими известными личностями российского шоу-бизнеса.
Маша Распутина и Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Один из самых громких случаев – ссора Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.
«Мы начали выяснять, кто из нас звезда большего калибра. Но то были детские разборки. Сейчас-то мы помудрели, повзрослели», - признавалась артистка.
В прошлом у Маши Распутиной – и криминальная история с ее братом, Николаем Агеевым. Мужчину осудили на 10 лет за убийство ребенка женщины, с которой он жил. Сам Николай утверждал, что не виноват, и что ребенок сам упал, поскользнувшись в ванной, погибнув в результате несчастного случая.
Но суд решил иначе. В колонии Агееву пришлось выдерживать жестокие избиения, он едва не погиб. Маша Распутина обратилась за помощью к Иосифу Кобзону, и тот устроил перевод брата знаменитости в другую колонию и сокращение срока.
Внешность – диеты, пластика
Маша Распутина гордится своей внешностью. Фото: соцсети
Маша Распутина прославилась не только «хулиганскими» песнями, необычным тембром голоса и скандальными выходками, но и яркой внешностью и идеальной фигурой. Как утверждает сама певица, ее превосходный внешний вид – результат диет и занятий спортом. При росте 173 см ее вес обычно не превышает 70 кг. Однако мало кто из зрителей верит в естественное происхождение ее красоты: большинство убеждены в том, что Распутина не раз прибегала к пластическим операциям.
Маша Распутина: доход
Маша Распутина с мужем и младшей дочерью. Фото: соцсети
Певица не особенно хвастает дорогими ювелирными украшениями, которые дарит ей гражданский муж Виктор Захаров – успешный и богатый бизнесмен. Но зрители то и дело замечают на певице предметы роскоши – бриллиантовые часы, кулоны, серьги. В подарок от мужа она получает не только драгоценности, но и машины, и квартиры.
Они живут в шикарном особняке на Рублевке, семье принадлежит несколько дорогих машин. Впрочем, певица и без обеспеченного супруга могла бы вести шикарную жизнь. Несколько лет назад СМИ писали о ее гонорарах за корпоратив: тогда Распутина брала не меньше 10 тысяч долларов. А каждый ее концерт приносит певице минимум полмиллиона рублей.
Маша Распутина сейчас
Маша Распутина в жюри шоу «Суперстар!». Фото: соцсети
Маша Распутина и сегодня продолжает радовать поклонников своим творчеством. В шоу «Мой герой» она рассказала Татьяне Устиновой о своих юношеских мечтах, а также о том, что ее сценический образ когда-то придумал поэт-песенник Леонид Дербенев. В 2021 году фанаты увидели Машу в проекте «Дуэты», - она спела с Игорем Николаевым.
Осенью 2022 года артистка приняла участие в телешоу «Аватар», исполнив песню Анны Герман «А он мне нравится» в образе Белоснежки. А в новом сезоне шоу «Суперстар!» Распутина сама заняла кресло члена жюри и судила конкурсантов вместе с Сергеем Соседовым, Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой.
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Похоже, темперамент и бьющая через край энергия сибирячки Маши Распутиной никуда не делись – она наверняка преподнесет нам еще немало сюрпризов.