Как внучка Олега Стриженова умудрилась поссориться со всей звездной родней

Женщина из звездной семьи (ее дедушка - 93-летний народный артист СССР Олег Стриженов) в 17 лет осталась без жилья и с массой проблем. Однако ни дед, ни знаменитый дядя, режиссер и телеведущий Александр Стриженов, в жизни Александры участия не принимали. И на то были причины.

Назвала деда сволочью

Мать Саши - актриса Наталья Стриженова - родилась в браке Олега и Марианны Стриженовых. Олег Александрович развелся с Марианной, когда их дочери было 11 лет, и женился во второй раз. Во втором браке родился сын Александр, который стал актером, телеведущим и режиссером.

Ну а Наталья Стриженова родила дочь Александру от актера Николая Холошина, с которым почти сразу развелась. К сожалению, умерла Наталья совсем молодой, в 45 лет - ее дочке тогда было 15. Наталья с Сашей жила в квартире в центре Москвы, в этом же доме на Арбате была квартира и у ее мамы. Воспитанием Саши в основном занималась бабушка, но и та умерла спустя год после смерти дочери.

Незадолго до смерти Марианна Александровна заключила договор ренты, поэтому жилье после смерти артистки отошло чужим людям и внучке не досталось. У Саши оставалась мамина квартира, но и ее она потеряла, оставшись в 17 лет без жилплощади. По версии Александры, ее обманули мошенники, которые снимали квартиру, - обещали помочь с оформлением наследства, а сами подсунули на подпись документы на продажу. Но родня намекала - история сомнительная, девушка виновата сама.

Нынешняя (третья) жена Олега Стриженова Лионелла в программе «Судьба человека» рассказывала: «Мы от соседей узнали, что в этой квартире происходит что-то странное. Однажды внучка позвонила Олегу Александровичу, и он спросил про квартиру. Она назвала его старой сволочью.