Как внучка Олега Стриженова умудрилась поссориться со всей звездной родней

Женщина из звездной семьи (ее дедушка - 93-летний народный артист СССР Олег Стриженов) в 17 лет осталась без жилья и с массой проблем. Однако ни дед, ни знаменитый дядя, режиссер и телеведущий Александр Стриженов, в жизни Александры участия не принимали. И на то были причины.
Назвала деда сволочью
Мать Саши - актриса Наталья Стриженова - родилась в браке Олега и Марианны Стриженовых. Олег Александрович развелся с Марианной, когда их дочери было 11 лет, и женился во второй раз. Во втором браке родился сын Александр, который стал актером, телеведущим и режиссером.
Ну а Наталья Стриженова родила дочь Александру от актера Николая Холошина, с которым почти сразу развелась. К сожалению, умерла Наталья совсем молодой, в 45 лет - ее дочке тогда было 15. Наталья с Сашей жила в квартире в центре Москвы, в этом же доме на Арбате была квартира и у ее мамы. Воспитанием Саши в основном занималась бабушка, но и та умерла спустя год после смерти дочери.
Незадолго до смерти Марианна Александровна заключила договор ренты, поэтому жилье после смерти артистки отошло чужим людям и внучке не досталось. У Саши оставалась мамина квартира, но и ее она потеряла, оставшись в 17 лет без жилплощади. По версии Александры, ее обманули мошенники, которые снимали квартиру, - обещали помочь с оформлением наследства, а сами подсунули на подпись документы на продажу. Но родня намекала - история сомнительная, девушка виновата сама.
Нынешняя (третья) жена Олега Стриженова Лионелла в программе «Судьба человека» рассказывала: «Мы от соседей узнали, что в этой квартире происходит что-то странное. Однажды внучка позвонила Олегу Александровичу, и он спросил про квартиру. Она назвала его старой сволочью.
Звездная семья (на фото Александр Стриженов с женой Екатериной, его отец Олег Стриженов с супругой Лионеллой и внучкой Сашей) не общается со скандальной родственницей. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
И с тех пор муж с ней не общается, он такого не прощает…» Это случилось почти 18 лет назад. Александр Стриженов тоже не горит желанием знаться с племянницей: «После того как она оскорбила моего отца и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Ничего не хочу знать про этого человека!»
Ему вторит отец Александры Николай Холошин, который на вопросы репортеров о дочери отвечает: «Не знаю, о ком вы говорите». Возможно, причина такой реакции в том, что Александра в интервью рассказывала о насилии со стороны отца. Саша говорила и о том, что, оставшись без жилья и поддержки семьи, искала спасения на дне бутылки, но вроде бы смогла зависимость побороть.
Многодетная мать и блогер
Фото: соцсети
Двух старших детей Саша родила от первого мужа Павла Емельянова. С ним она познакомилась, когда уехала из столицы в Александров, где работала официанткой. В 2007 году у пары родился сын Роман, а в 2009-м - дочь Валерия. Пара быстро развелась, их детей воспитывали родители Павла, они же выплатили тогда все кредиты Саши.
В 2013 году Александра родила сына Илью от Александра Ковера, с которым жила гражданским браком в Саранске. Союз распался, женщина начала воспитывать сына одна, проживая на съемной квартире в Подмосковье. В то время Александра носила фамилию отца - Холошина. А потом ей подсказали взять фамилию матери - так Саша стала Стриженовой и начала турне по телевизионным ток-шоу.
Однако одной известной фамилии для стабильных заработков на ТВ недостаточно, нужны были душещипательные истории. Одна из них рассказывала о том, как Стриженова стала суррогатной матерью и выносила дочь для супружеской пары, но отказалась отдавать им ребенка. На самом деле оказалось, что девочка была полноценным ребенком Александры, ДНК-тест это подтвердил. Увы, больше тему суррогатного материнства Саша использовать не сможет, так как по закону сурмамой может стать женщина до 35 лет, а Стриженовой в этом году стукнет 36. Зато после участия в ток-шоу Стриженова стала блогером и набрала приличное число подписчиков, потом начала петь. Несколько лет назад женщина купила квартиру в Подмосковье.
По слухам, деньги на жилье попросила у звездного дяди, и Александр, хоть и не жалует племянницу, дал нужную сумму. Да и как отказать многодетной матери? С чем с чем, а с рождением детей у Александры никогда проблем не возникало. От второго мужа, Артура, у женщины двое наследников - 4-летний сын Алан и 3-летняя дочь Мия. С Артуром, кстати, Александра недавно рассталась. Сейчас женщина беременна от нового возлюбленного - грядущий ребенок будет для нее уже шестым: «Кого я хочу больше? Конечно, девочку!»