Откровения принца Гарри: приводим самые жаркие фрагменты мемуаров

Термин «запасной» из названия книги происходит от старинной английской фразы «наследник и запасной» (the heir and the spare), которую использовали монархи, говоря о своих детях - обычно двоих сыновьях. Очевидно, Гарри всегда ощущал себя вторым номером. Если не чужим.

Отношения с братом Уильямом были далеко не безоблачными, как обычно пыталась представить пресса. Гарри назвал родственника любимым братом и заклятым врагом и признал, что они всю жизнь конкурировали.

А во время учебы в Итоне старший и вовсе попросил младшего делать вид, что они незнакомы. Когда братья выросли и остепенились, напряжение только возросло. За полгода до «мегзита» (так в Туманом Альбионе окрестили демарш отказавшихся от королевских обязанностей Гарри и Меган) чопорные джентльмены попросту сцепились, как пьяные ливерпульские работяги.

«Он схватил меня за воротник, порвав при этом цепочку, и повалил на пол, - вспоминает «запасной». - Я упал спиной на собачью миску, которая треснула, осколки вонзились в мою спину. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом поднялся на ноги и велел ему убираться».

Дело было в Лондоне. Поругались братья, когда Уильям решил «помочь» Гарри разобраться в отношениях с Меган Маркл, используя эпитеты «грубая», «раздражительная» и «трудная».

Именно во время этой словесной перепалки Гарри заявил: Уильям не в состоянии понять его, никому не нужного запасного.

Секс, наркотики, Третий рейх

Не постеснялся Гарри раскрыть и сугубо интимные тайны. Например, рассказать о том, как лишился девственности. «Возлюбленная» была намного старше принца: «Моя большая ошибка заключалась в том, что я позволил этому случиться в поле, за очень оживленным пабом. Наверняка нас кто-то видел...»

Не забыл его высочество и о наркотиках.