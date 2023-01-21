Откровения принца Гарри: приводим самые жаркие фрагменты мемуаров

Рыжий бунтарь, герцог Сассекский Гарольд, скандально сложивший с себя королевские полномочия и вместе с женой, актрисой Меган Маркл, улетевший за счастливой жизнью в США, озаглавил книгу более чем выразительно - «Запасной» (Spare). Похоже, что с самого детства принц носил за спиной невидимую котомку из обид, комплексов и травм, хоть и родился даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту.
Читать эту книгу довольно неприятно: обидно и за самого «шального ребенка», каким Гарри звали с детства, и за всю семью, где отношения, кажется, строились совсем не на уважении к традициям и друг другу. «Телепрограмма» приводит избранные фрагменты мемуаров, которые изданы на 16 языках и продаются во всех книжных мира.
Не брат ты мне
Считается, что женитьба на Меган Маркл окончательно раскрепостила принца и привела к написанию скандальной книги. Фото: Global Look Press
Термин «запасной» из названия книги происходит от старинной английской фразы «наследник и запасной» (the heir and the spare), которую использовали монархи, говоря о своих детях - обычно двоих сыновьях. Очевидно, Гарри всегда ощущал себя вторым номером. Если не чужим.
Отношения с братом Уильямом были далеко не безоблачными, как обычно пыталась представить пресса. Гарри назвал родственника любимым братом и заклятым врагом и признал, что они всю жизнь конкурировали.
А во время учебы в Итоне старший и вовсе попросил младшего делать вид, что они незнакомы. Когда братья выросли и остепенились, напряжение только возросло. За полгода до «мегзита» (так в Туманом Альбионе окрестили демарш отказавшихся от королевских обязанностей Гарри и Меган) чопорные джентльмены попросту сцепились, как пьяные ливерпульские работяги.
«Он схватил меня за воротник, порвав при этом цепочку, и повалил на пол, - вспоминает «запасной». - Я упал спиной на собачью миску, которая треснула, осколки вонзились в мою спину. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом поднялся на ноги и велел ему убираться».
Дело было в Лондоне. Поругались братья, когда Уильям решил «помочь» Гарри разобраться в отношениях с Меган Маркл, используя эпитеты «грубая», «раздражительная» и «трудная».
Именно во время этой словесной перепалки Гарри заявил: Уильям не в состоянии понять его, никому не нужного запасного.
Секс, наркотики, Третий рейх
Не постеснялся Гарри раскрыть и сугубо интимные тайны. Например, рассказать о том, как лишился девственности. «Возлюбленная» была намного старше принца: «Моя большая ошибка заключалась в том, что я позволил этому случиться в поле, за очень оживленным пабом. Наверняка нас кто-то видел...»
Не забыл его высочество и о наркотиках.
Принц уверен: в скандале с нацистской формой его подставил брат Уильям со своей женой Кейт. Фото: Shutterstock
«Мне предложили понюхать кокаин, когда в 17-летнем возрасте я был в гостях у знакомых, - написал Гарри. - Я несколько раз употреблял этот наркотик, но мне не доставляло это удовольствия. Это было не очень весело и не дало мне особого ощущения счастья, как это происходило с другими. Зато я чувствовал себя другим человеком, а это и было моей главной целью. Я был 17-летним мальчиком, готовым попробовать все, что изменит заранее установленный порядок».
Оказавшись в 2016 году в США, Гарри не упустил возможности попробовать галлюциногенные грибы, которые запивал текилой. Эффект превзошел все ожидания: «Я увидел, как в мусорном ведре в ванной растет человеческая голова».
Еще один сомнительный факт августейшей биографии - появление принца в 2005 году на приуроченной к Хеллоуину вечеринке в нацистской форме со свастикой на руке. Гарри уверяет, что нарядился так по совету... брата Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.
Принц сомневался, что лучше надеть - униформу пилота (в которой воевал) или фашиста: «Я спросил Уилли и Кейт, что они думают. Они сказали: однозначно, нацистская форма. И когда увидели меня, взвыли от смеха». Фото Гарри в рубашке нациста вышло на обложках всех английских таблоидов, скандал был грандиозный.
На войне как на войне
Будучи в армии, Гарри укокошил кучу людей, о чем не без гордости сообщил читателям. Фото: Global Look Press
Одним из самых обсуждаемых фрагментов книги стали воспоминания о войне. Гарри окончил Королевскую военную академию, он офицер ВВС, принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в книге сообщил о том, что положил на поле боя не менее 25 врагов: «Я совсем не горжусь этой статистикой, но и стыда по этому поводу не испытываю. В пылу битвы я не воспринимал их как людей. Это были пешки, убранные с доски. Плохие парни, от которых избавились до того, как они начали бы убивать хороших людей».
С одной стороны, чего тут стесняться? Он выполнял приказ, рискуя жизнью. С другой стороны, сообщество британских военных обнародование таких подвигов не приняло. Ветераны осудили Гарри за чрезмерную наивность и предательство, ведь по официальной версии Великобритания в Афганистане местных защищала, а не истребляла. Принц, считают военные, нарушил неписаное правило - не кичиться убийством врага.
Детская травма
Про маму и папу
С юных лет мальчик сомневался в папиной любви. Да и отношения с бабушкой, королевой Елизаветой, не были идеальными. Lan Stewart/EPA/ТАСС
Само собой, волновали всех и отношения Гарри с мамой - принцессой Дианой, погибшей в ДТП в 1997 году, когда парню было всего 12. Прежде всего Гарри отмечает, что его отец, в ту пору принц Чарльз, а ныне король Карл, довольно холодно вел себя после смерти жены: не обнял, не приголубил шокированного сына после известия об автокатастрофе, просто сообщил о происшествии.
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Также принц пишет о том, что папа в целом вел себя странно: например, любил пошутить, что Гарри - не его родной сын (они и правда не очень сильно похожи), отсылая отпрыска к версии таблоидов о том, что Диана родила мальчика от любовника, рыжеволосого майора Джеймса Хьюитта.
А еще Гарри вспоминает, как решил восполнить дефицит маминой любви во время спиритического сеанса. «Твоя мама говорит, что ты живешь жизнью, которую она сама прожить не смогла, - «транслировала» гадалка принцу «мысли» Дианы. - Ты живешь жизнью, которую она для тебя и хотела».