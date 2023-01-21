Похудела на 20 кило и надела кокошники: личная жизнь Светланы Ходченковой

Добродушной русской женщиной в самом соку - такой ворвалась 20-летняя Светлана в наше кино. Крестным отцом будущей звезды стал Станислав Говорухин, взявший девушку без актерского образования из подмосковного городка Железнодорожный на главную роль в мелодраме «Благословите женщину» (2003).

Проект принес артистке номинацию на премию «Ника» и всенародную известность - многие до сих пор считают эту роль лучшей в карьере Ходченковой.