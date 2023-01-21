Похудела на 20 кило и надела кокошники: личная жизнь Светланы Ходченковой

Сложно поверить, что этой эффектной блондинке исполняется 40. Стать, харизма, женственность остаются с ней на протяжении десятилетий, она хороша в любых, порой весьма неожиданных образах, самые яркие из которых мы решили по такому случаю вспомнить.
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма
Добродушной русской женщиной в самом соку - такой ворвалась 20-летняя Светлана в наше кино. Крестным отцом будущей звезды стал Станислав Говорухин, взявший девушку без актерского образования из подмосковного городка Железнодорожный на главную роль в мелодраме «Благословите женщину» (2003).
Проект принес артистке номинацию на премию «Ника» и всенародную известность - многие до сих пор считают эту роль лучшей в карьере Ходченковой.
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма
Такой пышнотелой, как в картине Говорухина, Светлана на экране больше никогда не появлялась: артистка похудела на 20 кило, что не помешало ей получать ведущие партии в громких проектах - как, например, в современной версии «Служебного романа» (2011). Людмила Прокофьевна в ее исполнении получилась довольно дерзкой.
Светлана Ходченкова и Хью Джекман. Фото: кадр из фильма
Важнейшей страницей в фильмографии заслуженной артистки РФ стал образ красотки-мутанта по имени Гадюка в голливудском блокбастере «Росомаха: Бессмертный» (2013), где партнером Светы был сам Хью Джекман. Об исполнителе роли Росомахи Ходченкова говорила так: «Он харизматичен до безобразия».
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма
В сериале «Годунов» (2018) Ходченкова сменила обтягивающие мини и высокие каблуки на платья и кокошники. Она сыграла дочь Малюты Скуратова Марию Бельскую, жену Бориса Годунова (эту роль исполнил Сергей Безруков), прославившуюся чрезмерной жестокостью.
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма
Одной из самых заметных ролей актрисы стал образ циничной и стервозной политтехнологини Илоны в сериале «Домашний арест» (2018). Здесь Светлана и драму показала, и комедию, а и в финале выдала незабываемый танец на пилоне.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
Актриса давно увлекается этим пикантным видом акробатики, который часто путают со стриптизом, и регулярно выкладывает в соцсетях соответствующие фотографии.
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Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч. Фото: Persona Stars
Семьи у Светланы пока нет - увы, так часто бывает с красивыми и сильными девушками. В 2005 году она вышла за коллегу Владимира Яглыча, но рассталась с ним через пять лет.
Затем пять лет встречалась с рекламщиком Георгием Петришиным - тот сделал возлюбленной предложение на сцене театра, но свадьбы так и не случилось. С тех пор никаких отношений Ходченкова официально не анонсировала.