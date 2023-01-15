Паранойя сводит с ума! Пять имен самых ревнивых женщин - жизнь с ними ад на земле

Некоторые женщины изматывают свои вторые половинки подозрительностью и паранойей на почве дикой ревности. Они готовы проверять рубашки, мобильники, записные книжки и все ради того, чтобы уличить любимого в «преступлении». Им кругом мерещится измена и предательство. Не каждый готов выдержать такой контроль со стороны любимой. Самыми ревнивыми можно назвать женщин с этими пятью именами. Когда они впадают в ярость жизнь с ними поистине невыносима.

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Варвара

Она обладает романтичной натурой. И вместе с тем богатой фантазией. Девушка с этим именем готова контролировать любимого и если вдруг заподозрит его в неверности, то будет следить за каждым его шагом. Доверят мужу на слово Варвара не станет.

Анастасия

Подозрительность приходит к ней в зрелом возрасте. Дамочка с этим именем не терпит конкуренции. Анастасия ревнует своего избранника и подозревает его в неверности даже в тех случаях, когда ее вторая половинка даже и не задумывается о адюльтере.