Паранойя сводит с ума! Пять имен самых ревнивых женщин - жизнь с ними ад на земле

Некоторые женщины изматывают свои вторые половинки подозрительностью и паранойей на почве дикой ревности. Они готовы проверять рубашки, мобильники, записные книжки и все ради того, чтобы уличить любимого в «преступлении». Им кругом мерещится измена и предательство. Не каждый готов выдержать такой контроль со стороны любимой. Самыми ревнивыми можно назвать женщин с этими пятью именами. Когда они впадают в ярость жизнь с ними поистине невыносима.
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Варвара
Она обладает романтичной натурой. И вместе с тем богатой фантазией. Девушка с этим именем готова контролировать любимого и если вдруг заподозрит его в неверности, то будет следить за каждым его шагом. Доверят мужу на слово Варвара не станет.
Анастасия
Подозрительность приходит к ней в зрелом возрасте. Дамочка с этим именем не терпит конкуренции. Анастасия ревнует своего избранника и подозревает его в неверности даже в тех случаях, когда ее вторая половинка даже и не задумывается о адюльтере.
Марьяна
Обладает суровым характером и тщательно выбирает себе спутника жизни. Строить отношения с кем попало она точно не станет. Будущий муж должен полностью отвечать ее требованиям. А уж если любимый засмотрится на другую, то Марьяна закатит грандиозный скандал.
Олеся
Всегда полагается на свое чутье, особенно, если речь заходит о второй половинке. Ее невозможно обмануть, она во всем ищет подвох. От мужа Олеся ждет полной верности. Для нее семья - это опора и защита от внешнего мира. Поэтому измену она не простит.
Елизавета
Сильная и независимая - она потребует от любимого всегда быть рядом с ней. Елизавета отобьет у любимого всякое желание восхищаться другими женщинами. Она не потерпит предательства и измены, поэтому будет следить за своим спутником и устраивать ему постоянные проверки.
По материалам rsute.ru