Недвижимость Ксении Собчак и Ольги Бузовой, на которую экс-ведущие «Дома-2» потратили больше полумиллиарда рублей

Они так и поступают: не случайно обе встретили 2023 год в качестве владелиц нового, дорого и шикарно обставленного жилья.

Из бани - в бассейн

Ксения Собчак строила и обставляла свой новый дом четыре года. Особнячок площадью более 1000 квадратных метров находится там же, где и старый дом звезды - в элитном поселке «Горки 8», что в 15 км от МКАД.