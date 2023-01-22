Недвижимость Ксении Собчак и Ольги Бузовой, на которую экс-ведущие «Дома-2» потратили больше полумиллиарда рублей

Они так и поступают: не случайно обе встретили 2023 год в качестве владелиц нового, дорого и шикарно обставленного жилья.
Из бани - в бассейн
Ксения Собчак строила и обставляла свой новый дом четыре года. Особнячок площадью более 1000 квадратных метров находится там же, где и старый дом звезды - в элитном поселке «Горки 8», что в 15 км от МКАД.
Скромный особнячок тянет на $6 «лимонов». Фото: соцсети
Рядом - лес и Рублево-Успенское шоссе, по которому быстро можно доехать из Подмосковья в столицу. Просторный особняк (два этажа плюс цокольный) построен из финской сосны, его изюминка - панорамное остекление. Средняя цена домов такой площади в этом поселке - $6 миллионов (414 млн руб.).
Часть расходов на стройку и интерьер (около 40%) Ксения компенсировала рекламой компаний, услугами которых пользовалась. В доме Собчак живет с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым.
Что еще можно сказать об этом скромном домике почти за полмиллиарда?
Это живописное панно времен СССР дизайнеры отыскали на заводе имени Дзержинского. Фото: соцсети
Поселок охраняется, но в доме приняты дополнительные меры безопасности. Вход во все комнаты контролирует система безопасности - можно войти только по отпечаткам пальцев. Работают видеокамеры внутри помещений и снаружи.
Потолки - высокие, обстановка - шикарная. Фото: соцсети
На втором этаже сразу три детские комнаты. Две из них в распоряжении Платона, одна - для занятий с репетитором, выполнения уроков - здесь стол, шкафы, игровая зона, в которой очень много конструкторов «Лего».
Вторая - спальня Платона: здесь кровать в два яруса и спортивный уголок. Третья детская комната сделана для Анны - дочери Константина Богомолова от первого брака, которая периодически приезжает к папе в гости.
Фото: соцсети
Смотреть кино и новости хозяева ходят в отдельную комнату, по сути - кинозал.
За теплом всей семьей ходят в баню. Из нее выход к большому бассейну, которым Ксения очень гордится: «Бассейн всегда был моей мечтой, потому что я человек брезгливый, в общественных бассейнах плавать не могу».
Есть в особняке и колоритная баня...Фото: соцсети
В доме есть камин, печь - все это на закрытой веранде, где также стоит большой стол.
В особняки высокие потолки - 6 метров. Много ковров, отделаны помещения преимущественно деревом. Собчак говорит: «В деревянном доме хорошо дышится, вообще не так, как в бетонном».
...выйдя из которой, можно сразу нырнуть в бассейн. Фото: соцсети
Так как Ксения - большая модница, в ее жилище аж две огромные комнаты отведены для гардеробной, и еще одна - под гримерную, где визажисты и парикмахеры красят и расчесывают хозяйку.
Гардеробная размером с однушку
Ольга Бузова купила квартиру в Москве еще в 2019 году. Оля рассказывала: «Если бы я знала, что ремонт - это так сложно, я бы даже не начинала это все. Я бы просто искала квартиру сразу с ремонтом, который бы устроил меня…» Ремонт в новостройке действительно затянулся и был завершен лишь к концу 2022 года.
В этом симпатичном строении Ольга и обосновалась. Фото: snegiri.com
Квартиру площадью 220 квадратов Ольга покупала за 120 миллионов рублей, о том, сколько вложила в ремонт и обустройство, не говорит - видимо, не хочет ни себя лишний раз расстраивать, ни общественность шокировать.
У Бузовой даже коврик под дверью - с ее инициалами. Фото: соцсети
Квартира расположена в элитном охраняемом жилом комплексе на западе Москвы, рядом с парком Победы. Дом малоэтажный, во дворе - собственный парк, фонтаны, благоустроенная территория, даже озеро сделали для элитных жильцов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В квартире - панорамные окна, огромная веранда. Что касается отделки, то Ольга отдала предпочтение светлым тонам. Внутри много мрамора, натуральных материалов.
По случаю новоселья - миллион алых роз. Фото: соцсети
Детали интерьера Бузова продумывала вместе с дизайнерами, часть вещей привозила из путешествий. Гардеробная у Ольги в новом жилище внушительная - почти 30 квадратных метров (чем не однушка для молодой семьи?).