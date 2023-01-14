Какое наследство оставила после себя Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Горестные новости сообщил журналиста директор театра «Ленком Марка Захарова» - Марк Варшавер. Адвокат Юрий Шель объяснил, как обстоит дело с наследством знаменитой актрисы.
- Юрий, кто по закону станет наследником Инны Михайловны?
- Если актриса оставила завещание – мы узнаем о нем только через полгода, когда нотариус обнародует ее последнюю волю. Раньше времени нотариус такие тайны не открывает. Завещание будет вскрыто только через шесть месяцев. И в качестве наследников могут быть названы неожиданные лица – например, подруга или дальняя родственница. Или просто знакомая, или благотворительный фонд. Все это станет известно только через шесть месяцев.
- А если Инна Михайловна не оставила завещания?
- Тогда вступают в силу наследники первой очереди. К наследникам первой очереди относятся родители, дети и супруг. Родителей Инны Чуриковой уже нет в живых. У нее остались супруг, режиссер Глеб Панфилов, и сын Иван Панфилов, – они становятся наследниками в равных долях.
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: Global Look Press
Минувшее лето стало для Инны Михайловны полным испытаний: во время выступления она упала со сцены и получила травму. На некоторое время ей пришлось уйти в тень – заняться своим здоровьем.
Но буквально недавно Марк Варшавер рассказывал о том, что Инна Михайловна вновь стремится выйти на сцену – ей очень хотелось играть в спектакле «Ложь во спасение». 11 января стало известно, что у актрисы наблюдаются признаки сезонного ОРВИ, но, казалось, ничего страшного в этом не было. На февраль в театре был запланирован спектакль с ее участием… Не получилось.
Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, буквально «открыл» когда-то для зрителей ее талант, сняв молодую актрису ТЮЗа, игравшую лисичек и Бабу-Ягу, в своем фильме «В огне брода нет». С тех пор их творческий тандем подарил поклонникам и другие яркие картины с Инной Чуриковой в главной роли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Их единственному сыну, Ивану Панфилову – 44 года. Он окончил МГИМО, сейчас живет в Лондоне, ни жены, ни детей у него нет. Инна Чурикова очень мечтала о внуках…
Портал Тeleprogramma.pro приносит искренние соболезнования всем близким Инны Михайловны Чуриковой.