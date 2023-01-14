Какое наследство оставила после себя Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Горестные новости сообщил журналиста директор театра «Ленком Марка Захарова» - Марк Варшавер. Адвокат Юрий Шель объяснил, как обстоит дело с наследством знаменитой актрисы.

- Юрий, кто по закону станет наследником Инны Михайловны?

- Если актриса оставила завещание – мы узнаем о нем только через полгода, когда нотариус обнародует ее последнюю волю. Раньше времени нотариус такие тайны не открывает. Завещание будет вскрыто только через шесть месяцев. И в качестве наследников могут быть названы неожиданные лица – например, подруга или дальняя родственница. Или просто знакомая, или благотворительный фонд. Все это станет известно только через шесть месяцев.

- А если Инна Михайловна не оставила завещания?

- Тогда вступают в силу наследники первой очереди. К наследникам первой очереди относятся родители, дети и супруг. Родителей Инны Чуриковой уже нет в живых. У нее остались супруг, режиссер Глеб Панфилов, и сын Иван Панфилов, – они становятся наследниками в равных долях.

