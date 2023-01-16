Как Азамат Мусагалиев попал в КВН, стал звездой ТНТ и когда успел жениться

В детстве мальчик занимался футболом, учился в музыкальной школе игре на гитаре, а также научился петь. Однако, глава семьи видел его врачом, но из жизни ушел еще когда младший сын был школьником. И получив аттестат, Азамат исполнил желание отца и поступил в Астраханскую медицинскую академию.

Однако, Азамат очень быстро разочаровался в выборе профессию и ушел в технический вуз, где получил специальность инженера рыбоохраны. Только по профессии не работал ни дня – игра в КВН его увлекла так, что он с головой окунулся в эту сферу.

Азамат Мусагалиев: КВН

Игра на гитаре привела в юношестве Азамата в Дом культуры. Там Мусагалиев познакомился с КВН, вошел в состав местной команды в качестве аккомпаниатора. И постепенно начал все глубже погружаться в задачи коллектива, писать и отыгрывать шутки и сценки.