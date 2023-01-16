Как Азамат Мусагалиев попал в КВН, стал звездой ТНТ и когда успел жениться

Игра в КВН прославила уроженца Астраханской области Азамата Мусагалиева, сделав его, пожалуй, самым знаменитым камызякцем страны. Сегодня он - звезда телеканала ТНТ, счастливый муж и дважды отец. Как сложилась карьера и личная жизнь юмориста - подробнее далее.
Азамат Мусагалиев: детство, национальность
Азамат Тахирович Мусагалиев родился в Камызяке Астраханской области 25 октября 1984 года, по национальности казах. В семье к его появлению уже воспитывались сын и дочь. Несмотря на то, что учился Азамат в русской школе, он освоил в семье язык предков и по сей день общается с родными на нем.
Маленький Азамат Мусагалиев с родителями. Фото: соцсети
В детстве мальчик занимался футболом, учился в музыкальной школе игре на гитаре, а также научился петь. Однако, глава семьи видел его врачом, но из жизни ушел еще когда младший сын был школьником. И получив аттестат, Азамат исполнил желание отца и поступил в Астраханскую медицинскую академию.
Однако, Азамат очень быстро разочаровался в выборе профессию и ушел в технический вуз, где получил специальность инженера рыбоохраны. Только по профессии не работал ни дня – игра в КВН его увлекла так, что он с головой окунулся в эту сферу.
Азамат Мусагалиев: КВН
Игра на гитаре привела в юношестве Азамата в Дом культуры. Там Мусагалиев познакомился с КВН, вошел в состав местной команды в качестве аккомпаниатора. И постепенно начал все глубже погружаться в задачи коллектива, писать и отыгрывать шутки и сценки.
Азамат Мусагалиев (справа) с командой КВН. Фото: соцсети
Дебютным для Азамата стало выступление в Премьер-лиге в составе команды «Альтернатива» в 2007 году. А уже в 2009 году он выходил на сцену в статусе капитана команды «Сборная Камызякского края». Команда быстро полюбилась зрителям. Основу их выступлений составляли шутки про Камызяк, его жителей и мэра, в которых себя и проблемы с властью в провинции узнавали многие в стране.
Азамат Мусагалиев и команда КВН "Сборная Камызякского края". Кадр из шоу
В 2010 году камызяки выступали в Первой лиге и дошли до финала, а в Высшую лигу пробрались в 2012 году, в полуфинале заняв третье место. А в следующе году команда Мусагалиева стала второй вместе с коллективом «Днепр» в финале Высшей лиги КВН. Сам Азамат взял звание «Кавээнщик года» по версии интернет-сайта «КВН для всех».
По итогам сезона 2015 года «Сборная Камызякского края» стала чемпионом Высшей лиги, а Азамат вновь взял титул «КВНщик года».
Азамат Мусагалиев: «Однажды в России», кино, телешоу
Параллельно с КВН Мусагалиев, рост которого составляет 180 см и вес 78 кг, стал развиваться как актер, телеведущий и шоумен. В 2014 году он пополнил ряды участников проекта «Чувство юмора» на Первом канале, параллельно на ТНТ возникло скетч-шоу «Однажды в России», актерами которого стали бывшие кавээнщики. Мусагалиев не только пел, но и играл разных персонажей в сценках.
Азамат Мусагалиев в шоу "Однажды в России". Кадр из шоу
Через год на ТНТ Азамат начал вести свое собственное комедийное шоу «Где логика?». Его гостями становились приглашенные знаменитости, которым необходимо было блеснуть аналитическими способностями и продемонстрировать логическое мышление.
Регулярно Мусагалиев становится желанным гостем различных телепроектов и YouTube-шоу. «Импровизация», «ОХ - Шоу», «Студия СОЮЗ» и другие раскрыли поклонникам Мусагалиева с самых разных сторон.
Азамат Мусагалиев в шоу "Музыкальная интуиция". Кадр из шоу
В 2019 году Азамат снялся в комедийном сериале «Толя робот», исполнив роль директора управляющей компании. В 2021 году у Мусагалиева появился новый проект на ТНТ – «Музыкальная интуиция». Гости угадывают, кто умеет петь из представленных людей, а кому медведь на ухо наступил. Причем, человек вообще ничего не говорит – даже по голосу не распознать, а лишь опираться на интуицию.
Азамат Мусагалиев в шоу "Игра". Кадр из шоу
Осенью на ТНТ состоялась премьера комедийного шоу «Игра», в котором бывшие кавээнщики и стендаперы телеканала образовали команды и начали соревноваться друг с другом. Случился большой скандал, и создателей проекта обвинили в плагиате формата КВН. Юмористы отыграли только один сезон, шоу исчезло из эфира. А через год возобновилось под названием «Концерты» и без баттл-формата.
Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу "Шторки". Кадр из шоу
У себя на YouTube-канале Мусагалиев запустил несколько проектов. «Я себя знаю» - это формат с гостем, куда приходят разные знаменитости и отвечают на каверзные вопросы, выполняя не менее каверзные задания. Проект «Шторки» - комедийное баттл-шоу, в паре с Денисом Дороховым Азамат соперничал с приглашенными командами, проигравший мыл ноги разным приглашенным артистам.
Азамат Мусагалиев: личная жизнь
Мусагалиев давно и счастливо женат. Его супруга Виктория на 3 года младше него, а познакомились они еще в дошкольном возрасте, когда лежали в одной больнице. Хотя едва ли это можно назвать знакомством.
Азамат Мусагалиев с женой Викторией. Фото: соцсети
Но по-настоящему узнать друг друга Азамат и Виктория смогли уже в студенчестве, случайно познакомившись в парке вуза в 2006 году. Они учились вместе в техуниверситете, в ходе общения выяснили, что окончили одну школу, а там вспомнилась и детская больница.
В 2008 году Азамат и Виктория сыграли свадьбу, в следующем году у них родилась дочка Милана. А через 4 года семья пополнилась еще одним ребенком – девочку назвали Ляйсан. Юморист души не чает в своих детях и мечтает о сыне.
Азамат Мусагалиев с семьей. Фото: соцсети
Азамат Мусагалиев сегодня
В настоящее время Азамат Мусагалиев остается одним из популярных и востребованных шоуменов и телеведущих страны. Он вместе с другими звездами ТНТ снялся в новогоднем комедийном проекте «СамоИрония судьбы», появившись в образе царя Иоанна Грозного – так авторы проанонсировали следующий новогодний ремейк по мотивам советских комедий.
Также Азамат является лицом оператора сотовой связи и регулярно снимается в различных рекламных проектах компании.