Как Нелли Ермолаева попала на «Дом-2», строила любовь с Владом Кадони, но вышла замуж за другого и зачем в новом году вернулась на телестройку

Брюнетка Нелли Ермолаева вернулась на реалити-шоу «Дом-2» в 2023 году. За это ее проклинают поклонники Влада Кадони, покинувшего проект. А ведь когда-то они были парой на этом самом проекте. Куда ушел Влад и зачем Нелли вернулась - читайте далее.
Нелли Ермолаева: детство, родители
Ермолаева Нелли Олеговна родилась в состоятельной семье 13 мая 1986 года в городе Новокуйбышевске (Самарская область). Она стала вторым ребенком у родителей, которые уже воспитывали дочь Лизу.
Нелли Ермолаева в детстве. Фото: соцсети
С детства Нелли была амбициозной, мечтала о славе и признании. Поступив в Самарскую государственную академию культуры и искусств на факультет туризма и экскурсионной деятельности, она начала организовывать гастроли звезд.
Маленькая Нелли Ермолаева с мамой. Фото: соцсети
Также студенткой Нелли подрабатывала моделью, имея рост 168 см и вес 54 кг, обучилась маникюру и трудилась в салоне красоты. Окончив вуз, она устроилась администратором в ресторан, а затем решилась на шаг, круто изменивший всю ее жизнь, - отправилась на кастинг в «Дом-2».
Нелли Ермолаева в 20 лет на съемках рекламы сока. Фото: соцсети
Нелли Ермолаева: «Дом-2»
На телепроект Нелли Ермолаеву взяли в 2009 году. Девушка решила добиваться Рустама Солнцева, но взаимности не дождалась.
Тогда ее внимание переключилось на Льва Анькова, а затем Влада Кадони. С ним Нелли даже заселилась в VIP-домик. Правда, отношения были натянутыми, скандал за скандалом постоянно сотрясали союз, и они решили расстаться.
Нелли Ермолаева и Влад Кадони. Кадр из шоу "Дом-2"
Ермолаева начала общение с Никитой Кузнецовым, местным ловеласом, который никак не мог определиться между двух претенденток на его сердце. Он позвал Нелли в городские квартиры, чтобы она стала третьей из девушек, но в итоге выбрал ее.
Отношения Нелли и Никиты не были идеальными – ревность, ссоры и расставания сменялись романтикой, свиданиями и признаниями в чувствах. В итоге в 2010 году Кузнецов предложил Ермолаевой выйти за него.
Нелли Ермолаева и Никита Кузнецов. Кадр из шоу "Дом-2"
Торжество состоялось в День святого Валентина 2011 года в Италии, на родине Ромео и Джульетты – Вероне. После свадьбы молодожены покинули проект.
Нелли Ермолаева: жизнь после «Дома-2»
Правда, семья Ермолаевой и Кузнецова просуществовала недолго. Уже через год супруги разошлись, Никита вернулся на «Дом-2», так как не смог найти себя за периметром.
Ермолаева же смогла заняться бизнесом – открыла свой салон красоты, основала бренд женской одежды, а также стала петь в группе «Истринские ведьмы» вместе с Натальей Варвиной и сниматься в клипах.
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев. Фото: соцсети
Вскоре в личной жизни Ермолаевой произошли перемены. Она познакомилась с ресторатором Кириллом Андреевым, он на 4 года моложе девушки, и в 2014 году сделал ей предложение. Правда, с торжеством пара не стала торопиться, у них образовался гражданский брак, и свадьбу пара сыграла в июле 2016 года.
Через год, осенью 2017 года, Ермолаева объявила о беременности. Первенец появился на свет уже в 2018 году, 9 февраля, в одной из перинатальных клиник в Майами. Нелли стала мамой мальчика, назвав его Мироном.
Нелли Ермолаева с сыном Мироном. Фото: соцсети
В конце 2019 года Нелли и Кирилл развелись. Причиной стали угасшие чувства. Некоторое время девушка была одна, но уже в 2021 году стала показывать, что счастлива рядом с таинственным мужчиной. Лицо его Нелли не торопилась показывать. И только в середине 2022 года она приоткрыла тайну личной жизни. Ее избранник – Константин, он не связан с шоу-бизнесом.
Константин, новый бойфренд Нелли Ермолаевой. Фото: соцсети
Нелли Ермолаева: другие проекты
Из медийного пространства Нелли после «Дома-2» не выпадала. Девушка в 2017 году стала участницей шоу «Беременные» на «Домашнем», где снималась вместе с другими героинями в положении. Девушки делились своими историями в формате реалити, и телезрители проживали основные этапы их нового состояния вместе с ними.
Нелли Ермолаева на шоу "Остров героев". Кадр из шоу
В 2020 году Ермолаева стала героиней шоу «Остров героев», на котором вместе с другими медийными персонами училась выживать в условиях голода и отсутствия элементарного комфорта. Она дошла до финала, но заняла лишь второе место. Этому факту девушка очень расстроилась.
Нелли Ермолаева сейчас
В январе Нелли Ермолаева вернулась на «Дом-2», который теперь транслируется на телеканале «Ю», но уже в новом статусе. Девушка стала ведущей реалити, заменив ушедшую в декретный отпуск Ольгу Орлову.
Нелли Ермолаева на "Доме-2", Фото: соцсети
Также на телестройке в декабре распрощались с экс-бойфрендом Нелли, Владом Кадони, который был лицом «Дома-2» несколько лет. Он перешел на «ТВ-3». На Ермолаеву за это спустили всех собак его поклонники - мол, это она подсидела давнего ведущего.