Как Нелли Ермолаева попала на «Дом-2», строила любовь с Владом Кадони, но вышла замуж за другого и зачем в новом году вернулась на телестройку

Брюнетка Нелли Ермолаева вернулась на реалити-шоу «Дом-2» в 2023 году. За это ее проклинают поклонники Влада Кадони, покинувшего проект. А ведь когда-то они были парой на этом самом проекте. Куда ушел Влад и зачем Нелли вернулась - читайте далее.

Нелли Ермолаева: детство, родители

Ермолаева Нелли Олеговна родилась в состоятельной семье 13 мая 1986 года в городе Новокуйбышевске (Самарская область). Она стала вторым ребенком у родителей, которые уже воспитывали дочь Лизу.