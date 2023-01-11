Джейми Ли Кертис упустила единственную возможность встретиться с принцессой Дианой из-за «зова природы»

Все наверняка хотели бы в своей жизни повстречать принцессу Диану, но увы.
А вот у голливудской актрисы Джейми Ли Кертис (франшиза «Хеллоуин», «Правдивая ложь», «Достать ножи») был такой шанс, но она упустила его из-за желания сходить в туалет. Об этом казусе 64-летняя кинозвезда рассказала проекту Time to Walk компании Apple.
Дело было в 1995 году. Джейми снималась в Лондоне в фильме «Свирепые создания». И вот, в один из дней съемок киношникам сообщили, что принцесса Диана и ее дети приедут в гости на площадку. Актриса очень восхищалась леди Ди и решила, что обязательно встретится с ней.
«Мы снимали все утро, а когда у нас был перерыв на чай, для меня это был перерыв на туалет, я прыгнула в гольф-кар и проехала две мили обратно в раздевалку. И вот я писаю в раздевалке, когда раздается стук в дверь: «Принцесса Диана здесь!» - вспоминает Кертис.
Но к тому, как актриса закончила свои маленькие дела, Диана и ее дети уже ушли. Все, что оставалось Джейми, это написать записку своему кумиру.
«Мне очень жаль, что мы не встретились. Я очень ждала этого, так как восхищаюсь вами, - говорилось в записке. - К сожалению, природа позвала, а они (съемочная команда, - Прим. авт.) не дают мне много передышек, поэтому я выбрала природу, а не вас, не зная, что вы приедете прямо в этот момент. Мне очень жаль, и я просто думаю, что вы замечательная. Мои наилучшие пожелания, Джейми».
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На следующий день актриса получила письмо из Кенсингтонского дворца от Ее Высочества.
«Мне тоже очень жаль, что я не встретилась с вами. Я восхищаюсь вами и прекрасно понимаю, когда зовет природа. Конечно, вы должны выбирать ее, – написала принцесса. - Я надеюсь, что у нас будет еще в жизни возможность встретиться. Всего наилучшего».
А через два года Диана погибла в автокатастрофе. Кертис призналась, что до сих пор хранит ее письмо.
Эта история провоцирует нас на философский спор – что важнее: естественные потребности или встреча со своим кумиром.