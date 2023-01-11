Джейми Ли Кертис упустила единственную возможность встретиться с принцессой Дианой из-за «зова природы»

Все наверняка хотели бы в своей жизни повстречать принцессу Диану, но увы.

А вот у голливудской актрисы Джейми Ли Кертис (франшиза «Хеллоуин», «Правдивая ложь», «Достать ножи») был такой шанс, но она упустила его из-за желания сходить в туалет. Об этом казусе 64-летняя кинозвезда рассказала проекту Time to Walk компании Apple.

Дело было в 1995 году. Джейми снималась в Лондоне в фильме «Свирепые создания». И вот, в один из дней съемок киношникам сообщили, что принцесса Диана и ее дети приедут в гости на площадку. Актриса очень восхищалась леди Ди и решила, что обязательно встретится с ней.

«Мы снимали все утро, а когда у нас был перерыв на чай, для меня это был перерыв на туалет, я прыгнула в гольф-кар и проехала две мили обратно в раздевалку. И вот я писаю в раздевалке, когда раздается стук в дверь: «Принцесса Диана здесь!» - вспоминает Кертис.

Но к тому, как актриса закончила свои маленькие дела, Диана и ее дети уже ушли. Все, что оставалось Джейми, это написать записку своему кумиру.