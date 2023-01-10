Был парнишка, стал шалунишка: коллега Селены Гомес по сериалу Disney вырос в звезду развлечений для взрослых

В 2007-2012 годах на канале Disney выходил подростковый сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс», который сделал звездой нынешнюю американскую знаменитость Селену Гомес.

Но был в команде юных актеров еще один паренек по имени Дэн Бенсон. Сыграл второстепенную роль и после этого уже нигде не снимался, хотя его карьера ребенка-актера, как и в случае Селены, вполне могла выстрелить.

Сейчас Дэну 35 лет и он вполне успешен. Только не в сериалах, а в социальной сети OnlyFans, где артисты и модели зачастую делятся весьма откровенным контентом. Грубо говоря, парень вырос в звезду развлечений для взрослых. «Подсушил» свое тело и возбуждает кубиками мышц мечтательных дамочек в соцсетях.

Недавно он рассказал в TikTok, как докатился до жизни такой.

«В начале, когда я был на шоу «Волшебники из Вэйверли Плэйс», то постоянно получал множество сообщений от людей женщин, которых я находил невероятно привлекательными. Оказалось, что отправлять сообщения этим людям, которые оказались не теми, за кого себя выдавали, было не лучшей идеей. Потому что я слал им свои обнаженные фотографии, а они брали эти снимки и размещали их на различных сайтах».

Дэн признался, что найти потом свои приватные фото в Интернете было «довольно травматично», и он годами пытался их удалить.

«Конечно, я не хотел, чтобы они там были. Но, как вы понимаете, это довольно сложная задача. Позже я чуть не потерял работу из-за этого».

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