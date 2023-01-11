Илана Юрьева: как пыталась стать певицей, но попала в «Уральские пельмени» и взяла псевдоним

Илана Исакжанова сегодня носит фамилию мужа Дылдина. Но все телезрители знают ее как Юрьеву. Откуда этот псевдоним, как она попала на телевидение и прославилась в «Уральских пельменях» подробнее далее.
Илана Юрьева: детство, национальность, настоящая фамилия
Одна из звезд шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек) 7 июля 1988 года под фамилией Исакжанова. Юрьевой она стала, когда начала выступать в «Уральских пельменях». В семье она – самая младшая, у нее есть две сестры и брат, с которыми у Иланы довольно большая разница в возрасте. По национальности наполовину киргизка, наполовину русская.
Илана Юрьева в детстве. Фото: соцсети
В раннем детстве девочка уже проявляла артистизм и любовь к выступлениям на публике, не боялась сцены и в детском саду переиграла в постановках всех персонажей — Лисичку-сестричку, Зиму, Весну, Русскую красавицу.
В 7 лет Илана начала карьеру телеведущей на местном телевидении в передаче для детей «Светлячок». Параллельно начала учиться музыкальной школе игре на фортепиано, а также посещать секцию спортивно-бальных танцев.
Маленькая Илана Юрьева (в центре). Фото: соцсети
В 1998 году семья переехала в Санкт-Петербург, где Илана окончила школу и поступила режиссуру и актерское мастерство в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств.
В студенчестве девушка раскрыла свой вокальный талант – она стала петь в группе «АН-2», выступала на мероприятиях и давала небольшие концерты, но прославиться не смогла. Поэтому решила покорить Москву.
Илана Юрьева: начало карьеры
Переехав в Москву, Илана стала штурмовать кастинги, и на одном из них удача ей улыбнулась. Миниатюрную девушку ростом 164 см и весом 52 кг взяли в скетч-шоу «Валера ТВ» на СТС, где смогла запомниться яркими образами поп-дивы Няши с пародийными песнями. Там она познакомилась с кавээнщиком Андреем Рожковым, который в 2012 году пригласил ее в шоу «Уральские пельмени».
Илана Юрьева (слева) в 20 лет. Фото: соцсети
Илана Юрьева: «Уральские пельмени»
Начинающая звезда юмора с радостью согласилась стать частью большой и знаменитой команды. Она легко влилась в коллектив, став второй девушкой в труппе вместе с Юлией Михалковой. Зрители были уверены, что красотки соперничали меж собой за внимание и любовь поклонников, но это, на самом деле, было не так – они хорошо ладили. Правда, с уходом Михалковой из шоу общение девушек сошло на нет.
Илана Юрьева с Сергеем Исаевым и Юлией Михалковой. Фото: соцсети
Фамилию «Юрьева» красавица взяла как раз с приходом в «Уральские пельмени». Ее она позаимствовала у бывшего мужа времен музыкальной карьеры в Питере – музыканта Антона Юрьева. С ним ее уже на тот момент ничего не связывало, а псевдоним понадобился потому, что ее настоящая фамилия была труднопроизносимой для сцены, и коллеги попросили с ней что-то сделать.
Илана Юрьева в шоу "Уральские пельмени". Кадр из шоу
Позже Илана вовсе отказалась и от псевдонима, и от фамилии в работе на шоу. Решила быть просто Иланой, имя для сцены очень красивое, звучное и редкое, как, например, Алсу или Валерия.
Илана Юрьева: театр и кино
С 2012 года Илана некоторое время работала в Театре музыки и драмы Стаса Намина. Она успела блеснуть в таких пьесах, как «Маленький принц», «Снежная королева», «Волосы», «Битломания» и других.
Илана Юрьева в фильме "Одной левой". Кадр из фильма
Чуть раньше девушка дебютировала в кино. На экране Илана появилась в эпизоде сериала «Литейный» в 2009 году. Затем она сыграла в фильме «Врача вызывали?», ситкоме «Универ. Новая общага», сериалах «След», «Реальные пацаны», комедии «Одной левой».
Илана Юрьева: другие проекты
Актриса успела сыграть в «Форт Боярд» с коллегами по шоу «Уральские пельмени». Они выиграли полмиллиона и отдали деньги на благотворительность.
Илана Юрьева в шоу "Форт Боярд". Фото: соцсети
Также Илана является владелицей собственного бренда средств по уходу за волосами «Илана». У звезды очень красивые длинные локоны, которыми она очень гордится и за которые получает кучу комплиментов. Поклонницы так осаждали ее вопросами про уход и рост шевелюры, что она раскрыла свой секрет, выпустив линию для мытья и восстановления волос, включающую шампунь, кондиционер и маску.
Илана Юрьева: личная жизнь
Первым мужем Иланы был музыкант Антон Юрьев, о котором мы уже упомянули выше. Он старше нее на 9 лет. Но спустя 7 лет отношений пара развелась. Вскоре в одном из московски ресторанов девушка встретила своего будущего мужа, предпринимателя Дмитрия Дылдина.
Илана Юрьева и Дмитрий Дылдин. Фото: соцсети
Это была любовь с первого взгляда. В день знакомства они в шутки планировали свою свадьбу, которую сыграли ровно через год, в 2014 году. А в 2015-м на свет родилась их дочка Диана.
Илана Юрьева с дочкой Дианой. Фото: соцсети
Илана Юрьева сегодня
В настоящее время Илана по-прежнему является актрисой шоу «Уральские пельмени». Правда, в 2021 году она вынуждена была поставить карьеру в проекте на паузу по состоянию здоровья. Девушка на горнолыжном курорте получила серьезную травму – перелом ноги, потребовалась операция и длительное восстановление. Но сейчас уже все позади, и звезда вновь радует зрителей своим присутствием на экране.