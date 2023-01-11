Илана Юрьева: как пыталась стать певицей, но попала в «Уральские пельмени» и взяла псевдоним

Илана Исакжанова сегодня носит фамилию мужа Дылдина. Но все телезрители знают ее как Юрьеву. Откуда этот псевдоним, как она попала на телевидение и прославилась в «Уральских пельменях» подробнее далее.

Илана Юрьева: детство, национальность, настоящая фамилия

Одна из звезд шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек) 7 июля 1988 года под фамилией Исакжанова. Юрьевой она стала, когда начала выступать в «Уральских пельменях». В семье она – самая младшая, у нее есть две сестры и брат, с которыми у Иланы довольно большая разница в возрасте. По национальности наполовину киргизка, наполовину русская.