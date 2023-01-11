Озвучен размер заработков Народного артиста Ивана Краско: «Мы не Москва…»

Иван Краско, отметивший 92-летие, вновь оказался в больнице – с инсультом. Тeleprogramma.pro выяснила у директора народного артиста, Вячеслава Смородинова, как Иван Иванович себя чувствует сейчас.

- Вячеслав, что случилось с Иваном Ивановичем, он действительно находится в больнице?

- Да, Иван Иванович был госпитализирован 6 января, у него отнималась рука, нога. Потом ему стало хуже, появилась слабость, и его госпитализировали по «скорой» в Елизаветинскую больницу. Пару дней он находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату. Ему ставят капельницы, делают уколы. Пока он останется в больнице, под наблюдением врачей.

- Еще перед Новым годом вы говорили, что планируется серьезное обследование. Не успели его сделать?

- В Мариинской больнице ему предлагали поставить кардиостимулятор, он должен был туда вернуться. Сердце постоянно сбой давало, и врачи ему рекомендовали кардиостимулятор, чтобы нормализовать работу сердца. И он был согласен на это. Но сложилось, как сложилось…

- А сейчас, после инсульта, все равно ведь придется ставить кардиостимулятор?

- Здесь, в Елизаветинской больнице, другие специалисты, посмотрим, что они посоветуют. Сначала, конечно, проведут полное обследование – анализы, кардиограмма… И примут решение. Я бы настаивал на кардиостимуляторе – раз уж сердце дает сбои, он необходим. Это достаточно несложная операция – установка такого стимулятора.

- Может быть, кардиостимулятор Ивану Ивановичу до сих пор не поставили из-за каких-то материальных затруднений?

- Нет, кардиостимулятор ему положен бесплатно. Просто он хотел встретить Новый год дома, с семьей, и не хотел пропускать спектакль, в котором играл перед самым Новым годом. Правда, со спектаклем не сложилось – он плохо себя чувствовал… Поэтому решено было перенести установку кардиостимулятора на этот год.

- То есть финансовых затруднений у артиста нет? На что он сейчас живет, какая у него пенсия?

- На то, что зарабатывает в театре, плюс пенсия. В театре у него стабильная зарплата, но не слишком большая, конечно, - мы не Москва. Больше ничего, ни съемок на телевидении или кино, ни других заработков. Пенсия составляет порядка 40 тысяч – с добавкой за звание народного артиста и за статус блокадника.

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- Как настроение у Ивана Ивановича?

- Он рвется на сцену – у него 27 января запланирован спектакль.

- Передайте Ивану Ивановичу пожелания крепкого здоровья!

