Кто на диване перед телевизором, кто в Дубае в купальнике и с Санта-Клаусом: как звезды отметили Новый год

Судя по всему, этот Новый год получился у Филиппа Бедросовича исключительно домашним. Он праздновал дома, с детьми и, похоже, с персоналом. Большая плазменная панель была установлена в холле, на экране демонстрировались всеми любимые старые фильмы. А потом к Алле-Виктории и Мартину пришли, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. С подарками, разумеется. На столе у Киркорова были, помимо традиционных яств, блины с икрой. Он назвал это «народными гуляньями».

Андрей Малахов — с китами и совами