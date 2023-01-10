Кто на диване перед телевизором, кто в Дубае в купальнике и с Санта-Клаусом: как звезды отметили Новый год

Бородина — в ресторане Таиланда, Орбакайте — на палубе океанского лайнера, Киркоров — дома, с блинами… Кто еще нас удивил?
Ксения Собчак — у телевизора, с едой из ресторана
Новогодний стол Ксении Собчак. Фото: соцсети
Известная телеведущая и журналистка на стала заморачиваться с приготовлением новогоднего стола — заказала доставку из ресторана. В аккаунте Ксении Собчак можно увидеть фотографию обильного стола, на котором присутствуют и черная икра на ломтиках авокадо, и традиционные холодец и оливье, и пирожки, и множество других блюд. Вместе с сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и семьей друзей Ксения развлекалась просмотром программ Первого канала: и «Иронию судьбы» посмотрели, и остальной набор новогодних зрелищ.
Гарик Харламов — с невестой и мамой
Невеста и мама Гарика Харламова. Фото: соцсети
Девушка Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она позирует у наряженной елочки в обнимку с мамой юмориста. Где в это время находилась Кристина Асмус, продолжающая жить в одном особняке с бывшим мужем, — неизвестно. Может быть, просто этажом выше?..
Ольга Бузова — работа, работа…
Ольга Бузова. Фото: соцсети
И Ольга Бузова в новогоднюю ночь осталась дома. Поклонники могли наблюдать в ее блоге буквально за каждым шагом звезды: вот она вместе с друзьями распаковывает подарки, вот они пьют шампанское под бой курантов…
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Но потом началось неожиданное: Бузова и остальные быстро оделись и куда-то поехали. Подписчики решили — гулять. Но нет. Оказалось, что эта ночь у Ольги — рабочая: она поехала петь в одном из столичных клубов. Зато потом, на каникулах, звезда расслаблялась в любимой бане.
Филипп Киркоров — блины и народные гулянья
Филипп Киркоров и блины. Фото: соцсети
Судя по всему, этот Новый год получился у Филиппа Бедросовича исключительно домашним. Он праздновал дома, с детьми и, похоже, с персоналом. Большая плазменная панель была установлена в холле, на экране демонстрировались всеми любимые старые фильмы. А потом к Алле-Виктории и Мартину пришли, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. С подарками, разумеется. На столе у Киркорова были, помимо традиционных яств, блины с икрой. Он назвал это «народными гуляньями».
Андрей Малахов — с китами и совами
Андрей Малахов. Фото: соцсети
Телеведущий остался в новогоднюю ночь дома, вместе с женой и сыном. В зимние каникулы он много играл с сыном Сашей, смотрел вместе с ним мультфильмы и слушал детские песни. На фото, которое Малахов выставил в соцсети, — уютная домашняя атмосфера: повсюду киты, акулы, совы и другие мягкие игрушки.
Лиза Арзамасова — на сцене и в сугробах
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети
В своем микроблоге актриса разместила впечатляющие кадры новогодней фотосессии: на снимках Лиза позирует на фоне сугробов в мехах и длинных платьях в винтажном стиле.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети
А 31 декабря она провела на работе: играла главную роль в спектакле «Золушка» на сцене МХАТа им. Горького, причем в конце вышла на поклон с годовалым сыном Львом на руках, что растрогало зрителей.
Наталья Подольская — стишок для Деда Мороза
Наталья Подольская. Фото: соцсети
В этом году дети Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые встретили Новый год вместе со взрослыми, прежде их укладывали спать до наступления полуночи. Певица показала подписчикам фото, на котором она, стоя на табуретке, читает стихотворение, и подписала: «Стараемся перед Дедушкой!» Позднее, уложив детей, Подольская и Пресняков уехали к друзьям.
Джиган и Оксана Самойлова — на вилле в Дубае
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети
Знаменитый рэпер с семьей арендовал роскошную виллу в Дубае. А поздравить многодетную семью приплыли по воде сразу и Санта-Клаус, и Гринч — похититель Рождества. Четверо детей получили дорогие подарки — среди них были, например, айфоны и модные игрушки.
Ксения Бородина — в Таиланде
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Вместе с дочками и подругами Ксения Бородина праздновала в Таиланде, в пафосном ресторане. После наступления полуночи и дети, и близкие подруги ведущей получили подарки, которые Ксения привезла из Москвы.
Анастасия Ивлеева — в Нью-Йорке
Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети
И Новый год, и каникулы популярная ведущая провела в США. Это позволило ей встретить Новый год дважды — и по московскому времени, и по местному. Настя постаралась заполнить выходные дни по максимуму, расписав буквально по часам множество экскурсий и прогулок. А наступивший год пообещала посвятить… себе, любимой.
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Кристина Орбакайте — на круизном лайнере
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
На фото в блоге Кристины — она сама с развевающимися волосами, на палубе круизного лайнера. Судя по всему, певица решила провести праздники в путешествии. Об этом свидетельствует и подпись к ее фото: «Ветер, ветер! Ты могуч!» Пусть наши добрые желания сбудутся! С Новым нас!»