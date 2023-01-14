В каких звездных семьях в 2023 году ждут пополнения

Экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина летом 2022 года вышла замуж, а в ноябре узнала, что беременна. Катина готовиться рожать в июле. Малыш появится на свет в роддоме при Клинике акушерства и гинекологии им. Снегирева. 38-летняя Катина говорит, что мечтает о девочке, но от посторонних скрывает пол будущего ребенка. У певицы есть сын от первого брака - 7-летний Саша.

Второго ребенка Катина ждет от 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. У пары случился служебный роман: Катина была приглашена на вечеринку по поводу дня рождения Спиридонова. Так и познакомились. А вскоре у Дмитрия случился рецидив онкологического заболевания. Елена поддерживала его, пока он проходил лечение. Теперь все хорошо, супруги счастливы.

Спиридонов пылинки сдувает с беременной жены и относится с пониманием к временным переменам характера. Катина самокритична: «У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы раньше в принципе не обратила внимания, например, от мужа. Сейчас я дико обижаюсь, ору. Чуть злее стала…»

Катя IOWA