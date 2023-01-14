В каких звездных семьях в 2023 году ждут пополнения

Ольга Орлова
45-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова весной родит дочь. Полтора года назад она вышла замуж за бизнесмена Валерия. Муж старше Ольги на 10 лет. «Мы с мужем очень хотели общего ребенка. Прошли долгий и непростой путь: за два года и четыре месяца было много неудач. Но нужно быть настроенным на победу. Я очень сильно верила!» - рассказывала Орлова.
У Валерия есть взрослая дочь от предыдущих отношений, у Ольги - взрослый сын. Орлова дает сверстницам позитивную установку: «Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается. Всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила!»
Елена Катина
Фото: соцсети
Экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина летом 2022 года вышла замуж, а в ноябре узнала, что беременна. Катина готовиться рожать в июле. Малыш появится на свет в роддоме при Клинике акушерства и гинекологии им. Снегирева. 38-летняя Катина говорит, что мечтает о девочке, но от посторонних скрывает пол будущего ребенка. У певицы есть сын от первого брака - 7-летний Саша.
Второго ребенка Катина ждет от 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. У пары случился служебный роман: Катина была приглашена на вечеринку по поводу дня рождения Спиридонова. Так и познакомились. А вскоре у Дмитрия случился рецидив онкологического заболевания. Елена поддерживала его, пока он проходил лечение. Теперь все хорошо, супруги счастливы.
Спиридонов пылинки сдувает с беременной жены и относится с пониманием к временным переменам характера. Катина самокритична: «У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы раньше в принципе не обратила внимания, например, от мужа. Сейчас я дико обижаюсь, ору. Чуть злее стала…»
Катя IOWA
Фото: Михаил Фролов/КП
Катя Иванчикова, она же певица Катя IOWA, весной родит первенца. Много лет певица замужем за гитаристом Леонидом Терещенко. «Пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, все без драмы: мы просто писали песни, летали по разным городам и странам, почти не появлялись дома, - объяснила она. - И вот настало другое время: мы накопили сил, пора поделиться!» Семь лет назад Катя мечтала: «У меня будет сын Лев». Скоро узнаем, угадала она или нет.
Зепюр Прилучная
Фото: Артур Новосильцев/Агенство «Москва»
Актер Павел Прилучный весной зарегистрировал брал с Зепюр Брутян. Актриса взяла фамилию мужа. Летом они сыграли свадьбу, а весной ждут ребенка. Для 26-летней Зепюр это будет первый ребенок, а у 35-летнего Павла есть сын и дочь (от первого брака с Агатой Муцениеце). Зепюр наблюдается в престижной частной клинике Подмосковья, где и планирует роды. Беременность протекает легко, поэтому пара продолжает путешествовать и посещать вместе кинопремьеры в столице.
Лиза Моряк
Фото: соцсети
У 27-летней актрисы Лизы Моряк и ее мужа, 38-летнего продюсера и режиссера Сарика Андреасяна, скоро родится дочь. Моряк купила сразу 12 книг по теме материнства и последние месяцы перед родами не снимается: «Я полностью отдаюсь подготовке к родам, чтению, курсам - в общем, прекрасному времени, когда я могу насладиться моментом жизни внутри меня!» А вот в декрете Лиза засиживаться не будет: после родов уже запланированы съемки второго сезона сериала «Жизнь по вызову».
Надежда Ангарская
Фото: соцсети
«Мой первый день рождения, когда меня поздравляли, а я с тонометром в руках!» - смеется артистка. Ангарской исполнилось 40 лет, а незначительные повышения давления случились из-за беременности. Но все уже в норме, чувствует себя Надежда нормально. Весной звезда Comedy Woman родит второго сына.
Беременность не была запланированной, но артистка обрадовалась возможности стать мамой второй раз. Еще в молодые годы ей ставили диагноз «бесплодие», но Надя смогла забеременеть и родить в первом браке. Старшему сыну Ангарской Давиду сейчас 7 лет, а с его отцом артистка развелась три года назад.
Второго ребенка Ангарская ждет от 35-летнего Николая Федчука - он был футболистом, а теперь тренирует детей, в том числе сына Надежды. Николай грядущему пополнению в семействе тоже обрадовался. На вопрос, не боится ли она рожать после сорока лет, Ангарская отвечает так: «Если природой дано, то почему бы не родить? Против природы не попрешь!»
Ханна
Фото: соцсети
Певица Ханна (Анна Иванова) и ее муж Пашу (продюсер Павел Курьянов) ждут второго ребенка. В семье подрастает 4-летняя дочь Адрианна. Пашу ходит с женой на прием к доктору и рассуждает насчет пола малыша: «Сначала врач сказал одно, на следующем УЗИ - другое, в третий раз вернулся к первому вердикту.
Но мы с Ханной чувствуем, что врач ошибается. Да и опыт друзей был таким, что по факту рождения ждал сюрприз. В общем, малыш держит нас в тонусе и не дает расслабиться!» 31-летняя Анна переносит беременность хорошо: «Токсикоз прошел, но по утрам тяжеловато. Много чего есть не могу и не хочу. Растяжек нет пока, надеюсь, не будет. Полежать и поспать - вот мои самые любимые занятия сейчас».
Ольга Бодрова
Ольга Бодрова - Фото: Persona Stars
24-летняя актриса и ее муж актер Сергей Быстров ждут первенца уже этой зимой. Дочь Сергея Бодрова не скрывает беременность, но и не рассказывает, кого ждет - девочку или мальчика. Ольга готова к материнству и хорошо переносит беременность.
Маша Илюхина из сериала «Воронины»
Фото: соцсети
Старшую дочь главных героев Кости и Веры в «Ворониных» играла Мария Илюхина. Малышка выросла. Осенью Мария отметила 19-летие и вышла замуж за студента факультета госуправления московского вуза Алексея Шарова. У пары в феврале родится ребенок.
Будущий отец совмещает работу с учебой и игрой в футбол. Илюхина - КМС по художественной гимнастике, поэтому надеется быстро восстановиться после родов и начать сниматься в кино. А пока будущая молодая мать отчитывается: много читает, смотрит хорошее кино, слушает классическую музыку, гуляет.