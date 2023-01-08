«Уехал, часто выпивал! Ей стало невыносимо»: Петренко выдал настоящую причину развода с Климовой

Екатерина Климова развелась со своим вторым мужем Игорем Петренко в 2014 году. На тот момент у пары было двое сыновей: Матвей и Корней. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» ушла от любимого, собрав чемоданы и забрав с собой детей.

В одном из интервью Игорь Петренко дал понять, что он не сразу это заметил. Вернувшись домой актер даже не понял, что его бросили. И как оказалось не просто так! Вспоминая брак с Климовой ее теперь уже бывший муж проговорился о том, почему мать двоих его детей покинула их в дом в спешке, даже не попрощавшись.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказывается, еще в 2009 году их отношения дали трещину. И все из-за пагубного пристрастия Игоря Петренко.