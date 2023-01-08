«Уехал, часто выпивал! Ей стало невыносимо»: Петренко выдал настоящую причину развода с Климовой

Екатерина Климова развелась со своим вторым мужем Игорем Петренко в 2014 году. На тот момент у пары было двое сыновей: Матвей и Корней. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» ушла от любимого, собрав чемоданы и забрав с собой детей.
В одном из интервью Игорь Петренко дал понять, что он не сразу это заметил. Вернувшись домой актер даже не понял, что его бросили. И как оказалось не просто так! Вспоминая брак с Климовой ее теперь уже бывший муж проговорился о том, почему мать двоих его детей покинула их в дом в спешке, даже не попрощавшись.
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Оказывается, еще в 2009 году их отношения дали трещину. И все из-за пагубного пристрастия Игоря Петренко.
«Я каждый вечер приходил в номер после съемок и выпивал. Это становилось для меня привычным, так я освобождал свой мозг от тревожных мыслей», - раскрылся актер.
Екатерина Климова с дочками Елизаветой и Беллой, а также сыновьями Матвеем и Корнеем. Фото: Иван Макеев / КП
Для того, чтобы прокормить семью Игорь Петренко работал на износ, соглашаясь на сложные роли, которые выматывали его и морально, и духовно, и физически. Иногда актер неделями не выходил на связь с семьей, просто не отвечая на звонки.
Все накалилось до предела, когда Игорь снимался в сериале «Шерлок Холмс». Ему предстояла командировка продолжительностью в восемь месяцев, в итоге отношения с женой просто не выдержали этой проверки на прочность.
«Помню, как Катя мне тогда в шутку сказала: «Ну все, прощай». Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной», - сетовал актер.
По материалам программы «Судьба человека»